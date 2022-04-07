Гагра - знакомство с традициями

Экскурсия с национальным колоритом по красивейшему городу с дегустацией душистого Абхазского чая, великолепного вина

Индивидуальная
Экскурсия с национальным колоритом по красивейшему городу с дегустацией душистого Абхазского чая, великолепного вина и настоящей чачи, а также копчённого сыра и мяса.

Первое, что встретит вас после пересечения границы — Гагрская колоннада.

Историческое сооружение, состоящее из башен и арок, одно из визитных карточек курорта.

Пройдя через арку, вы попадете в Приморский парк.

Внутри есть всё, чтобы насладиться живописной прогулкой! На территории парка расположился легендарный ресторан «Гагрипш».

Его удивительная история до сих пор очаровывает и привлекает внимание.

А еще смотровая площадка, много фото, горного воздуха и чудесного настроения!
Гагра - знакомство с традициями
Гагра - знакомство с традициями
Гагра - знакомство с традициями
Гагра - знакомство с традициями
Гагра - знакомство с традициями
Гагра - знакомство с традициями
Гагра - знакомство с традициями
Гагра - знакомство с традициями

Что вас ожидает 🤩

  • Гагрская смотровая площадка
  • Ресторан Гагрипш
  • Приморский парк
  • Гагрская колоннада

Экскурсия с национальным колоритом

Экскурсия по красивейшему городу — Гагра. Дегустация душистого Абхазского чая, великолепного вина и настоящей чачи, а также копчённого сыра и мяса.

Гагрская колоннада и Приморский парк

Это первое, что встретит вас после пересечения границы. Ее строительство шло в послевоенные годы, а торжественное открытие состоялось в январе 1956 года и символизировало возрождение туристической жизни страны. Красивое сооружение выполнено в мавританском стиле. Состоит из четырех башен, соединенных малыми аркадами по 8 арок, общей длиной 60 метров. Пройдя через арку, вы попадете в Приморский парк. Внутри есть фонтаны, статуи, водоемы с золотыми рыбками и обилие заморских растений. Живописная прогулка в компании кедров, платанов, кипарисов, эвкалиптов, сосен, пальм, магнолий, мальвы и бамбуковых зарослей, вам обеспечена!

Ресторан «Гагрипш»

Также на территории расположился легендарный ресторан «Гагрипш». Именно в нем состоялось открытие курорта Гагра и торжественный банкет по этому случаю еще в далеком 1903 году. В свое время его посещали знаменитые личности: Шаляпин, имератор Николай II, Чехов, Сталин и др. А здание со знаменитыми часами на фасаде прикупил, на Парижской торговой выставке, основатель курорта принц Ольденбургский. Оно было изготовлено в Норвегии, без единого гвоздя. До пункта назначения было доставлено по морю в разобранном виде. С тех времен, здание пережило несколько ремонтов, но сохранило свой первоначальный облик. Даже знаменитые часы до сих пор заводят вручную. Вы обязательно должны увидеть это историческое место!

Ответы на вопросы

Что входит
Что не входит
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 9:00

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