Экскурсия с национальным колоритом

Экскурсия по красивейшему городу — Гагра. Дегустация душистого Абхазского чая, великолепного вина и настоящей чачи, а также копчённого сыра и мяса.

Гагрская колоннада и Приморский парк

Это первое, что встретит вас после пересечения границы. Ее строительство шло в послевоенные годы, а торжественное открытие состоялось в январе 1956 года и символизировало возрождение туристической жизни страны. Красивое сооружение выполнено в мавританском стиле. Состоит из четырех башен, соединенных малыми аркадами по 8 арок, общей длиной 60 метров. Пройдя через арку, вы попадете в Приморский парк. Внутри есть фонтаны, статуи, водоемы с золотыми рыбками и обилие заморских растений. Живописная прогулка в компании кедров, платанов, кипарисов, эвкалиптов, сосен, пальм, магнолий, мальвы и бамбуковых зарослей, вам обеспечена!

Ресторан «Гагрипш»

Также на территории расположился легендарный ресторан «Гагрипш». Именно в нем состоялось открытие курорта Гагра и торжественный банкет по этому случаю еще в далеком 1903 году. В свое время его посещали знаменитые личности: Шаляпин, имератор Николай II, Чехов, Сталин и др. А здание со знаменитыми часами на фасаде прикупил, на Парижской торговой выставке, основатель курорта принц Ольденбургский. Оно было изготовлено в Норвегии, без единого гвоздя. До пункта назначения было доставлено по морю в разобранном виде. С тех времен, здание пережило несколько ремонтов, но сохранило свой первоначальный облик. Даже знаменитые часы до сих пор заводят вручную. Вы обязательно должны увидеть это историческое место!