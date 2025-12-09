Погрузитесь в атмосферу старинной Гагры и откройте для себя её историю! Вы прогуляетесь по Приморскому парку, полюбуетесь видами на море и город со смотровых площадок, увидите Зимний дворец и ресторан «Гагрипш», побываете в старинной крепости Абаата и на даче Сталина. А гид расскажет истории о жизни города, архитектурных памятниках и местных традициях.
Описание экскурсии
Ажурная колоннада, построенная в 1950-х годах. Недавно была полностью отреставрирована.
Зимний дворец, где в 80-х находился кинотеатр.
Приморский парк — более 400 видов растений со всего мира.
Пристань — потрясающие фото с видом на море и горы.
Ресторан Гагрипш (без посещения), собранный без единого гвоздя. Работает с 1903 года.
Старинная крепость Абаата — и храм 3–8 веков рядом.
Смотровая площадка в Старой Гагре — великолепная панорама города.
Дача Сталина — двор и внутренние помещения, история и живописные виды.
Белые скалы — камни, которые никогда не нагреваются.
По пути расскажем об исторических фактах, архитектуре, быте местных жителей — и обо всём, что вам интересно.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане или минивэне в зависимости от размера группы. По запросу предоставим детское кресло
- Отдельно оплачивается посещение дачи Сталина — 300 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около колеса обозрения
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рапстан — ваша команда гидов в Гагре
Мы очень любим свою Родину и всегда приятно проводим время с людьми, которым интересна наша республика. С удовольствием покажем и расскажем всё о нашем крае.
Входит в следующие категории Гагры
