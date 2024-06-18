На этой увлекательной и короткой экскурсии мы посетим легендарный ресторан «Гагрипш» с часами, лицезрим Колоннаду на закате, побываем в настоящем замке 19 века, посетим дачу купца 18 века, заедем в старинный винный погреб, погрузимся в местный колорит и ощутим на себе все гостеприимство Абхазии.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Экскурсия по Гагре включает посещение следующих достопримечательностей:
- Крепость Абаата — средневековая крепость, построенная в VI веке.
- Храм Ипатия Гагрского — христианский храм, построенный в V–VI веках.
- Замок принца — дворец, построенный в XIX веке для принца Александра Ольденбургского.
- Дача купца — особняк, принадлежавший купцу Е. И. Баеву в XIX веке.
- Винный погреб принца — музей, где представлены вина, произведённые в XIX веке.
- Ресторан «Гагрипш» — историческое здание, построенное в 1902 году.
- Парк «Дендрарий» — ботанический сад, основанный в XIX веке.
- Мозаичный парк — парк с мозаичными скульптурами и фонтанами.
- Гагрская колоннада — архитектурное сооружение, построенное в середине XX века.
• Смотровая площадка — место, откуда открывается вид на город и горы на высоте 350 метров над уровнем моря. Важная информация:Чтобы поужинать в ресторане «Гагрипш», нужно предварительно вносить депозит.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Абаата
- Храм 5-6 века Ипатия Гагрского
- Замок принца 19 века
- Дачу купца 18 века
- Заедем в винный погреб принца 19
- Ресторан Гагрипш
- Парк дендрарий 19 века
- Мозаичный парк
- Гагрская Колоннада
- Смотровая площадка (350 м над уровнем моря)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Необходимо предварительно связаться с гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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