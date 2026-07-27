На земле Нового Афона переплелись разные миры. Вы осмотрите пещеру, фрески палехских мастеров, изумрудное водохранилище и заброшенную станцию. Остановимся у фотолокаций, чтобы поймать лучи света, и вы попробуете лобио с сырами в проверенном месте. Абхазия — не застывшее прошлое, а место бесконечного диалога природы и истории. И лучший способ его услышать — не спешить.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00–10:15 — выезд из Гагры. Дорога идёт вдоль побережья мимо мандариновых садов и кипарисовых аллей. По пути остановимся на смотровой, чтобы выпить кофе или чаю и сделать фото

10:15–11:30 — Новоафонская пещера. На подземном поезде вы осмотрите залы «Анакопия» и «Апсны», гигантские сталактиты, сталагмиты и застывшие каменные водопады. Мягкая подсветка превращает залы в декорации к фантастическому фильму

11:45–13:00 — Симоно-Кананитский монастырь, монументальный комплекс из шести храмов у подножия Афонской горы. Место, где неовизантийская архитектура контрастирует с буйной зеленью субтропиков. Замедлим шаг, полюбуемся фресками и побережьем с монастырских стен

13:00–14:15 — обед в проверенном месте. Вы попробуете национальную кухню — лобио, мамалыгу с сулугуни, мясо из правильной коптильни, хачапури «лодочку» или пообедаете привычными блюдами

14:30–15:30 — станция Псырцха и ГЭС. Здесь кажется, что природа постепенно забирает то, что построил человек. Кинематографичный вид павильона, зажатого между ущельем и тёмными порталами туннелей, надолго остаётся в памяти

15:30–16:30 — Приморский парк и лебединые пруды. Прогуляемся среди плакучих ив, пальм и столетних кипарисов, покормим грациозных птиц

16:30–17:30 — возвращение в Гагру в лучах предзакатного солнца

Вы узнаете:

как горстка монахов построила технологический оазис

почему микроклимат Новоафонской пещеры целебен

как подросток открыл чудо света — «Бездонную яму»

что скрывает архитектура Псырцхи

чем отличается настоящий абхазский быт от туристического

почему местная кухня строится на контрасте мягких сыров, острой аджики и копчёного мяса

как правильно выбирать местный чай, мёд и цитрусы

Организационные детали

Поедем на минивэне бизнес-класса Toyota Vellfire или Toyota Voxy

Мы просчитали маршрут с точностью до получаса, чтобы не оказаться в толпе. Заходим в пещеру или поднимаемся к храму, когда большие группы оттуда уже уехали или ещё не добрались

Мы легко перестроим маршрут под ваши пожелания

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы