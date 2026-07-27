Из Гагры к Новому Афону без суеты: живая история Абхазии
Подземное царство, монастырь и эстетика увядания
На земле Нового Афона переплелись разные миры. Вы осмотрите пещеру, фрески палехских мастеров, изумрудное водохранилище и заброшенную станцию.
Остановимся у фотолокаций, чтобы поймать лучи света, и вы попробуете лобио с сырами в проверенном месте. Абхазия — не застывшее прошлое, а место бесконечного диалога природы и истории. И лучший способ его услышать — не спешить.
Описание экскурсии
9:00–10:15 — выезд из Гагры. Дорога идёт вдоль побережья мимо мандариновых садов и кипарисовых аллей. По пути остановимся на смотровой, чтобы выпить кофе или чаю и сделать фото
10:15–11:30 — Новоафонская пещера. На подземном поезде вы осмотрите залы «Анакопия» и «Апсны», гигантские сталактиты, сталагмиты и застывшие каменные водопады. Мягкая подсветка превращает залы в декорации к фантастическому фильму
11:45–13:00 — Симоно-Кананитский монастырь, монументальный комплекс из шести храмов у подножия Афонской горы. Место, где неовизантийская архитектура контрастирует с буйной зеленью субтропиков. Замедлим шаг, полюбуемся фресками и побережьем с монастырских стен
13:00–14:15 — обед в проверенном месте. Вы попробуете национальную кухню — лобио, мамалыгу с сулугуни, мясо из правильной коптильни, хачапури «лодочку» или пообедаете привычными блюдами
14:30–15:30 — станция Псырцха и ГЭС. Здесь кажется, что природа постепенно забирает то, что построил человек. Кинематографичный вид павильона, зажатого между ущельем и тёмными порталами туннелей, надолго остаётся в памяти
15:30–16:30 — Приморский парк и лебединые пруды. Прогуляемся среди плакучих ив, пальм и столетних кипарисов, покормим грациозных птиц
16:30–17:30 — возвращение в Гагру в лучах предзакатного солнца
Вы узнаете:
как горстка монахов построила технологический оазис
почему микроклимат Новоафонской пещеры целебен
как подросток открыл чудо света — «Бездонную яму»
что скрывает архитектура Псырцхи
чем отличается настоящий абхазский быт от туристического
почему местная кухня строится на контрасте мягких сыров, острой аджики и копчёного мяса
как правильно выбирать местный чай, мёд и цитрусы
Организационные детали
Поедем на минивэне бизнес-класса Toyota Vellfire или Toyota Voxy
Мы просчитали маршрут с точностью до получаса, чтобы не оказаться в толпе. Заходим в пещеру или поднимаемся к храму, когда большие группы оттуда уже уехали или ещё не добрались
Мы легко перестроим маршрут под ваши пожелания
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет в пещеру: взрослый — 1000 ₽, детский до 8 лет — 500 ₽
Билеты к келье и гроту — 300 ₽ с чел.
Обед — от 1000 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 50 туристов
С 2014 года я напрямую связан с туризмом. Имею богатый опыт в сфере организации туров. Владею 2 языками в совершенстве. Имею 2 образования по гражданской и военной специальностям. Обладаю фундаментальными знаниями истории своей страны и быта своего народа. Имею много положительных отзывов от людей, с которыми приходилось сотрудничать.
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