Абхазия удивляет своими контрастами: от исторических памятников до живописных природных уголков. Экскурсия из Гагры в Новый Афон и Сухум предлагает погружение в историю и культуру региона.
В Новом Афоне вы посетите знаменитый монастырь, древние крепости и насладитесь видами с Иверской горы. Сухум порадует уютными улочками, историческим центром и набережной.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться уникальной атмосферой Абхазии
В Новом Афоне вы посетите знаменитый монастырь, древние крепости и насладитесь видами с Иверской горы. Сухум порадует уютными улочками, историческим центром и набережной.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться уникальной атмосферой Абхазии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Исторические достопримечательности
- 🏛️ Культурное наследие
- 🌿 Живописные природные виды
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и пар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Новоафонский монастырь
- Грот и храм апостола Симона Кананита
- Анакопийская крепость
- Приморский парк с лебединым озером
- Гидроэлектростанция 1902 года
- Генуэзская башня
- Покровская церковь
- Исторический центр Сухума
- Приморская набережная
Описание экскурсии
Новый Афон — небольшой, но удивительно богатый на историю город в Гудаутском районе Абхазии, на живописном побережье Чёрного моря. Мы посетим главные достопримечательности Нового Афона:
- Новоафонский монастырь — один из крупнейших православных комплексов Абхазии
- Грот и храм апостола Симона Кананита — древнее святилище, скрытое в ущелье реки Псырцха
- Анакопийскую крепость на вершине Иверской горы — старинное оборонительное сооружение с великолепной панорамой
- Новоафонскую пещеру (по желанию) — её масштаб поражает
- Приморский парк с лебединым озером — живописное место для отдыха и прогулок
- Гидроэлектростанцию 1902 года и живописный водопад
- Генуэзскую башню — фрагмент средневековых укреплений 11–13 веков
- Покровскую церковь — маленькую и уютную
Далее вас ждёт Сухум — древний город, основанный более 2500 лет назад. Здесь вы увидите:
- Исторический центр с его уютными улочками и атмосферными зданиями
- Приморскую набережную — одно из самых живописных мест Сухума
- Древние руины и археологические памятники со следами римлян, греков и византийцев
- Кафе и рынки с местным колоритом, где можно попробовать традиционные блюда и купить сувениры
Организационные детали
- В этой программе нет обязательных дегустаций. Но если вы захотите, я завезу вас попробовать местные вина, сыры и другие продукты
- Поездка проходит на авто Toyota Alphard, есть детское кресло
Дополнительные расходы (по желанию)
- Новоафонская пещера, экскурсия 1,5 часа — 700 ₽ за чел.
- Ботсад в Сухме — 250 ₽ за чел.
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиас — ваш гид в Гагре
Меня зовут Алиас, родился в Абхазии. По образованию я историк, занимаюсь индивидуальными экскурсиями уже 7 лет. Буду рад познакомить вас с нашим удивительным краем!Задать вопрос
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, Рица, Афон, Мандариновый сад в мини-группе
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
1125 ₽
1250 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Золотое кольцо Абхазии
Откройте для себя великолепие Абхазии: от озера Рица до Нового Афона. Погрузитесь в историю и природу этого удивительного края
Начало: Колоннада
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
1500 ₽ за человека