Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Мы сядем на кабриолет и отправимся исследовать Страну Души — с частыми остановками, без ограничения по времени»
22 окт в 09:00
24 окт в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Гагре и к Рице - на кабриолете
Озеро Рица - природное чудо Абхазии. Величественные виды и чистый воздух подарят незабываемые впечатления. Голубое озеро и Юпшарское ущелье ждут вас
Начало: Сбор из отеля
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Гагры в Новый Афон на кабриолете
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на кабриолете из Гагры в Новый Афон. Откройте для себя культуру и историю Абхазии, наслаждаясь видами
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие с ветерком — на кабриолете»
22 окт в 09:00
27 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения25 сентября 2025Это было великолепно!!! Шикарная экскурсия! Море впечатлений! Адгур очень душевный гид с чувством юмора, знает историю своей страны, традиции, обычаи. С ним было очень интересно! Специально подобранная музыка для сказочных мест! Это волшебно!!!
- ММария24 сентября 2025Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами
- ЮЮлия19 сентября 2025Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек- который любит свою работу
- ГГалина15 сентября 2025Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история! Настоящий профессионал, который искренне
- ЮЮлия14 сентября 2025Очень понравился Адгур, отзывчивый, ненавязчивый. Выручил наличкой - необходимо было доплатить за въезд в заповедник и на самом озере тоже
- ППавел11 сентября 2025Экскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темы. Обратная дорога в автомобиле просто супер. И спасибо за подарок!
- ААнастасия5 сентября 2025Просто не пожалейте денег и отправьтесь в эту удивительную поездку!!
Машина отличная,гид - супер, природа - отвал башки!))
На Рицу нужно ехать именно на кабриолете!
- ЕЕвгения3 сентября 2025Потрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание в Гагре со второго дня
- ННаталья30 августа 2025Комфортное вождение. Красивый маршрут. Очень понравилась экскурсия. 😌
- ММаксим29 августа 2025Прекрасный гид и просто прекрасный человек!
Хочется выделить не столько саму экскурсию (хотя озеро Рица, скалы, горы, конечно - великолепно), сколько
- ММаксим27 августа 2025Сегодня были на экскурсии на кабриолете, очень все понравилось, Адгур все понятно рассказал, уместные шутки, показал все красивые места, и времени на различные фото и время для себя было достаточно. Советую!!
- ВВалерия25 августа 2025Адгур! Ещё раз огромное спасибо за такой прекрасный день в вашей компании, у нас куча позитивных эмоций и множество классных
- ААлександр24 августа 2025Адгур — отличный организатор и гид по достопримечательностям Абхазии. И это неудивительно: он коренной житель, прекрасно знающий историю своей удивительно
- ККсения22 августа 2025Прекрасная экскурсия, прекрасный гид и прекрасная машина, всю дорогу было красиво, весело и комфортно. Эмоции получили незабываемые, спасибо Адгуру за душевную компанию и знание своей работы, всю дорогу смеялись и кайфовали
- ООльга22 августа 2025Адгур с первых минут располагает, очень позитивный, весёлый и интересный экскурсовод. Маршрут продуман до мелочей, с частыми остановками и фото на память, без лишней суеты. Очень красивые виды, 6 часов пролетели незаметно. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
- ММария21 августа 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Потрясающие виды, от которых просто захватывает дух! Как будто находишься в параллельной вселенной или в каком-то
- ААлександр17 августа 2025Очень хочется сказать слова благодарности Адгуру за проведенные прекрасные и незабываемые мгновения в сопровождении высокопрофессионального, харизматичного гида. Спасибо за подаренные эмоции восторга и головокружение от красивейших пейзажей. Успехов Вам и процветания, побольше благодарных туристов!
- ММарина16 августа 2025Прежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительных отзывов об Адгуре. И
- ААлина10 августа 2025Отлично провели время в поездке на кабриолете из Гагры к озеру Рица! Адгур отличный гид, доброжелательный, вежливый и веселый, расскажет
- ЕЕлена8 августа 2025Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍
Спасибо большое, Адгур. Настоящиий профессионал, а по совместительству просто
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На кабриолете»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "На кабриолете" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год на кабриолете, 119 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь