Мои заказы

Прокатитесь по Гагре на кабриолете

Найдено 3 экскурсии в категории «На кабриолете» в Гагре, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
На машине
На кабриолете
6 часов
110 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Мы сядем на кабриолет и отправимся исследовать Страну Души — с частыми остановками, без ограничения по времени»
22 окт в 09:00
24 окт в 09:00
14 100 ₽ за всё до 3 чел.
По Гагре и к Рице - на кабриолете
На машине
На кабриолете
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Гагре и к Рице - на кабриолете
Озеро Рица - природное чудо Абхазии. Величественные виды и чистый воздух подарят незабываемые впечатления. Голубое озеро и Юпшарское ущелье ждут вас
Начало: Сбор из отеля
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Гагры в Новый Афон на кабриолете
На машине
На кабриолете
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Гагры в Новый Афон на кабриолете
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на кабриолете из Гагры в Новый Афон. Откройте для себя культуру и историю Абхазии, наслаждаясь видами
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие с ветерком — на кабриолете»
22 окт в 09:00
27 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    25 сентября 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Это было великолепно!!! Шикарная экскурсия! Море впечатлений! Адгур очень душевный гид с чувством юмора, знает историю своей страны, традиции, обычаи. С ним было очень интересно! Специально подобранная музыка для сказочных мест! Это волшебно!!!
    Это было великолепно!!! Шикарная экскурсия! Море впечатлений! Адгур очень душевный гид с чувством юмора, знает историюЭто было великолепно!!! Шикарная экскурсия! Море впечатлений! Адгур очень душевный гид с чувством юмора, знает историюЭто было великолепно!!! Шикарная экскурсия! Море впечатлений! Адгур очень душевный гид с чувством юмора, знает историюЭто было великолепно!!! Шикарная экскурсия! Море впечатлений! Адгур очень душевный гид с чувством юмора, знает историю
  • М
    Мария
    24 сентября 2025
    По Гагре и к Рице - на кабриолете
    Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами
    читать дальше

    Абхазии!
    Адгур забрал нас из отеля. Провел экскурсию про Гагре с обзором главных достопримечательностей. Далее поехали на Рицу. По дороге удалось увидеть все природные достопримечательности: каньоны, водопады, узнать многое об Абхазии, историю, легенды.
    На Рице решили посетить еще и дачу Сталина. Пока мы были на экскурсии, Адгур организовал прогулку по озеру на катере Сталина и шампанское! Было очень здорово! Всем советую!
    После отвез пообделать в классное и вкусное место. А в конце дня заехали на винодельню!
    Это был чудесный день! На память у нас осталось много впечатлений и классных фото с красивыми видами,так как Адгур не только отличный гид и прекрасный человек, но еще и классный фотограф!

    Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами Абхазии!Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами Абхазии!Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами Абхазии!Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами Абхазии!Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами Абхазии!
  • Ю
    Юлия
    19 сентября 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек- который любит свою работу
    читать дальше

    и свою страну. За 6 часов узнали столько нового и интересного! Адгур покорил наши сердца!; кабриолет супер; природа по дороге восхищает! Всё интересно было рассказано- с фактами и легендами); спасибо Адгуру огромное- ни разу не пожалели что выбрали именно его и эту экскурсию.

    Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-Самая прекрасная; самая удачная и интересная экскурсия в отпуске. Адгур невероятно талантливый; обходительный молодой человек. Человек-
  • Г
    Галина
    15 сентября 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история! Настоящий профессионал, который искренне
    читать дальше

    любит свое дело. Его душевность и невероятно интересные, познавательные рассказы сделали нашу поездку незабываемой и ни на секунду не скучной. А дорога к озеру Рица… это что-то! Природа там такая, что глаз не оторвать, а наблюдать за этой красотой из кабриолета – это просто сказка! Мы ни разу не пожалели, что выбрали именно этот вариант. На самом озере провели время максимально комфортно и расслабленно: успели и на катамаране покататься, и вкусно пообедать, и насладиться видами со смотровой площадки.
    Экскурсия прошла просто замечательно, и машина для нее была подобрана идеально! Отдельное спасибо нашему гиду – благодаря его профессионализму и позитивному настрою мы провели время просто незабываемо. Однозначно рекомендуем!

    Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!Это был самый лучший выбор, который мы могли сделать! Наш гид, Адгур, – это отдельная история!
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2025
    По Гагре и к Рице - на кабриолете
    Очень понравился Адгур, отзывчивый, ненавязчивый. Выручил наличкой - необходимо было доплатить за въезд в заповедник и на самом озере тоже
    читать дальше

    берут только наличку. Машина чистая, красивая. Подарил бутылку шампанского) Все понравилось!) Если меня занесёт ещё в Абхазию, в чем пока сильно сомневаюсь, то на программу только с ним)

  • П
    Павел
    11 сентября 2025
    Из Гагры в Новый Афон на кабриолете
    Экскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темы. Обратная дорога в автомобиле просто супер. И спасибо за подарок!
    Экскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темыЭкскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темыЭкскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темыЭкскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темыЭкскурсия получилась интересной, насыщенной, при этом без спешки. Адгур отвечал на все вопросы на разные темы
  • А
    Анастасия
    5 сентября 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Просто не пожалейте денег и отправьтесь в эту удивительную поездку!!
    Машина отличная,гид - супер, природа - отвал башки!))
    На Рицу нужно ехать именно на кабриолете!
  • Е
    Евгения
    3 сентября 2025
    По Гагре и к Рице - на кабриолете
    Потрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание в Гагре со второго дня
    читать дальше

    омрачил тяжелейший ротовирус и мы уже не надеялись, что что-то может поправить ситуацию. А мы так хотели увидеть здешнюю природу(В день экскурсии как раз заболели и Адгур предложил нам перенос на крайний день нашего пребывания в Абхазии, мы с радостью согласились. Он спас наш отдых и сделал его полностью! Самый интересный рассказчик и очень харизматичный человек! Откроет вам двери в авто, расскажет историю Абхазии, поведает о местных традициях, пошутит и посмеется с Вами, отвезет в самое вкусное местное кафе, включит лучшую музыку, предложит шампанского и просто подарит вам одно из самых ярких впечатлений в вашей жизни! 👍🏻❤️Озеро Рица и его окрестности просто нельзя смотреть из другого автомобиля и с другим гидом! Только кабриолет и Адгур!!! Виды в ущелье потрясающие и все они видны на 360 градусов! Это-восторг❤️
    Адгур, наша благодарность не знает границ) Вы - наше самое яркое впечатление от посещения красивейшей Абхазии! Благодарим от всей души Вас!!! Это было просто незабываемо 💖Жаль, нельзя добавить видео, они передают намного больше красок🤗

    Потрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание вПотрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание в
  • Н
    Наталья
    30 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Комфортное вождение. Красивый маршрут. Очень понравилась экскурсия. 😌
    Комфортное вождение. Красивый маршрут. Очень понравилась экскурсия. 😌Комфортное вождение. Красивый маршрут. Очень понравилась экскурсия. 😌
  • М
    Максим
    29 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Прекрасный гид и просто прекрасный человек!
    Хочется выделить не столько саму экскурсию (хотя озеро Рица, скалы, горы, конечно - великолепно), сколько
    читать дальше

    работу нашего экскурсовода. Это человек, который искренне любит свое дело и свою землю.
    Его интересные рассказы, доброе и понимающее отношение сделали поездку из Гагры необыкновенно комфортной и душевной. Адгур чувствовал энергию нашей «группы», отвечал на все вопросы с улыбкой, а поездка на кабриолете добавила всему этому колорита и романтики!
    Спасибо Вам за ваше тепло, заботу и профессионализм! Такие люди делают путешествие по-настоящему ценным. Очень рекомендую!

    Прекрасный гид и просто прекрасный человек!Прекрасный гид и просто прекрасный человек!Прекрасный гид и просто прекрасный человек!
  • М
    Максим
    27 августа 2025
    По Гагре и к Рице - на кабриолете
    Сегодня были на экскурсии на кабриолете, очень все понравилось, Адгур все понятно рассказал, уместные шутки, показал все красивые места, и времени на различные фото и время для себя было достаточно. Советую!!
  • В
    Валерия
    25 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Адгур! Ещё раз огромное спасибо за такой прекрасный день в вашей компании, у нас куча позитивных эмоций и множество классных
    читать дальше

    фото) Всем рекомендую Адгура, он прекрасный гид, отличный водитель и просто очень позитивный человек!!! А кабриолет вообще выше всяких похвал… Нам очень понравилась наша экскурсия, спасибо!!!

  • А
    Александр
    24 августа 2025
    По Гагре и к Рице - на кабриолете
    Адгур — отличный организатор и гид по достопримечательностям Абхазии. И это неудивительно: он коренной житель, прекрасно знающий историю своей удивительно
    читать дальше

    красивой страны. Я заказал у него две индивидуальные экскурсии — на озеро Рица и в Новый Афон.
    Хотя я не самый искушённый турист (за плечами всего десять стран), то, что показал и рассказал мне Адгур, вдохновляет возвращаться сюда снова и снова. Он — великолепный рассказчик, внимательный к деталям и пожеланиям, всегда знает, как лучше построить маршрут. Например, во сколько выехать, чтобы миновать пробки и толпы туристов, где остановиться, чтобы увидеть не только «открыточные» виды, но и настоящую жизнь страны.
    По моей просьбе он завёз меня купить горный мёд — натуральный, ароматный, невероятно вкусный, а также помог найти магазин с глиняной посудой местных мастеров.
    С Адгуром приятно не только путешествовать — с ним чувствуешь себя комфортно, безопасно, можно просто говорить по дороге о жизни, о культуре, о чём угодно. Он умеет создавать атмосферу, в которой чувствуешь себя не туристом, а гостем страны. И свой прекрасный белоснежный кабриолет он водит очень комфортно, что очень важно на дальние поездки.
    Моя оценка — твёрдые 10 из 10. Рекомендую его всем, кто хочет по-настоящему узнать Абхазию. Браво!

    Адгур — отличный организатор и гид по достопримечательностям Абхазии. И это неудивительно: он коренной житель, прекрасноАдгур — отличный организатор и гид по достопримечательностям Абхазии. И это неудивительно: он коренной житель, прекрасноАдгур — отличный организатор и гид по достопримечательностям Абхазии. И это неудивительно: он коренной житель, прекрасно
  • К
    Ксения
    22 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид и прекрасная машина, всю дорогу было красиво, весело и комфортно. Эмоции получили незабываемые, спасибо Адгуру за душевную компанию и знание своей работы, всю дорогу смеялись и кайфовали
    Прекрасная экскурсия, прекрасный гид и прекрасная машина, всю дорогу было красиво, весело и комфортно. Эмоции получилиПрекрасная экскурсия, прекрасный гид и прекрасная машина, всю дорогу было красиво, весело и комфортно. Эмоции получилиПрекрасная экскурсия, прекрасный гид и прекрасная машина, всю дорогу было красиво, весело и комфортно. Эмоции получили
  • О
    Ольга
    22 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Адгур с первых минут располагает, очень позитивный, весёлый и интересный экскурсовод. Маршрут продуман до мелочей, с частыми остановками и фото на память, без лишней суеты. Очень красивые виды, 6 часов пролетели незаметно. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
    Адгур с первых минут располагает, очень позитивный, весёлый и интересный экскурсовод. Маршрут продуман до мелочей, сАдгур с первых минут располагает, очень позитивный, весёлый и интересный экскурсовод. Маршрут продуман до мелочей, сАдгур с первых минут располагает, очень позитивный, весёлый и интересный экскурсовод. Маршрут продуман до мелочей, сАдгур с первых минут располагает, очень позитивный, весёлый и интересный экскурсовод. Маршрут продуман до мелочей, сАдгур с первых минут располагает, очень позитивный, весёлый и интересный экскурсовод. Маршрут продуман до мелочей, с
  • М
    Мария
    21 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Экскурсия превзошла все ожидания! Потрясающие виды, от которых просто захватывает дух! Как будто находишься в параллельной вселенной или в каком-то
    читать дальше

    другом мире) Впечатления просто непередаваемые) Адгур очень внимательный, веселый, располагающий к себе молодой человек, заботится о комфорте своих гостей) Так же обладает знаниями и фактами о своей стране и её истории на высоком уровне. Было очень интересно на протяжении всей экскурсии. Спасибо большое за море положительных эмоций и впечатлений))

    Экскурсия превзошла все ожидания! Потрясающие виды, от которых просто захватывает дух! Как будто находишься в параллельнойЭкскурсия превзошла все ожидания! Потрясающие виды, от которых просто захватывает дух! Как будто находишься в параллельной
  • А
    Александр
    17 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Очень хочется сказать слова благодарности Адгуру за проведенные прекрасные и незабываемые мгновения в сопровождении высокопрофессионального, харизматичного гида. Спасибо за подаренные эмоции восторга и головокружение от красивейших пейзажей. Успехов Вам и процветания, побольше благодарных туристов!
    Очень хочется сказать слова благодарности Адгуру за проведенные прекрасные и незабываемые мгновения в сопровождении высокопрофессионального, харизматичного
  • М
    Марина
    16 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Прежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительных отзывов об Адгуре. И
    читать дальше

    что хочу сказать. . Встреча и знакомство с ним превзошли все мои ожидания! Адгур, наверно тебе можно петь дифирамбы во всем)) Высокий профессионал и отличный организатор, а ещё очень внимательный, чуткий, с потрясающим чувством юмора и мощным обаянием человек. Могу со 100% уверенностью сказать лучшего гида я не встречала!
    К сожалению здесь не напишешь всех впечатлений от экскурсии. Эта поездка на озеро Рица была настоящей Жемчужиной! Эмоции били через край! Лёгкое общение и просто невероятно красивые локации оставили одно из самых ярких впечатлений от отпуска в целом.
    Адгур, огромное тебе спасибо за приятную компанию, тёплую и душевную атмосферу)) И я не прощаюсь)

    Прежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительныхПрежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительныхПрежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительныхПрежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительныхПрежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительныхПрежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительныхПрежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительныхПрежде чем посетить Абхазию долго и тщательно подбирала экскурсии и искала хорошего гида. Прочитала много положительных
  • А
    Алина
    10 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Отлично провели время в поездке на кабриолете из Гагры к озеру Рица! Адгур отличный гид, доброжелательный, вежливый и веселый, расскажет
    читать дальше

    обо всем, подскажет, и т д. Человек с душой относится к своему делу:) Вся поездка прошла на одном дыхании и очень интересно, скучно не было ни на секунду! Однозначно рекомендую выбрать данную экскурсию, чтобы поездка на Рицу запомнилась навсегда и была максимально комфортной!

  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍

    Спасибо большое, Адгур. Настоящиий профессионал, а по совместительству просто
    читать дальше

    хороший человек!! (а ещё прекрасный водитель, фотограф и душа компании).

    Просто мастхэв! Будем советовать всем. Головокружительные виды обеспечены. Это лучшее решение, чтобы насладиться природой Абхазии и провести время в по-настоящему приятной компании (ну и сделать обалденные фото в Инстаграм, конечно).

    Уже скучаем и хотим поскорее вернуться!

    Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍Самое яркое впечатление за весь отдых и за последние несколько лет! 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На кабриолете»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На кабриолете из Гагры к озеру Рица
  2. По Гагре и к Рице - на кабриолете
  3. Из Гагры в Новый Афон на кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "На кабриолете" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 14 100. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год на кабриолете, 119 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь