красивой страны. Я заказал у него две индивидуальные экскурсии — на озеро Рица и в Новый Афон.

Хотя я не самый искушённый турист (за плечами всего десять стран), то, что показал и рассказал мне Адгур, вдохновляет возвращаться сюда снова и снова. Он — великолепный рассказчик, внимательный к деталям и пожеланиям, всегда знает, как лучше построить маршрут. Например, во сколько выехать, чтобы миновать пробки и толпы туристов, где остановиться, чтобы увидеть не только «открыточные» виды, но и настоящую жизнь страны.

По моей просьбе он завёз меня купить горный мёд — натуральный, ароматный, невероятно вкусный, а также помог найти магазин с глиняной посудой местных мастеров.

С Адгуром приятно не только путешествовать — с ним чувствуешь себя комфортно, безопасно, можно просто говорить по дороге о жизни, о культуре, о чём угодно. Он умеет создавать атмосферу, в которой чувствуешь себя не туристом, а гостем страны. И свой прекрасный белоснежный кабриолет он водит очень комфортно, что очень важно на дальние поездки.

Моя оценка — твёрдые 10 из 10. Рекомендую его всем, кто хочет по-настоящему узнать Абхазию. Браво!