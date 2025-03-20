Откройте для себя мифы и легенды Гагры с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Гагре, цены от 1500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие на озеро Рица из Гагры
На машине
5 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Абхазия за один день из Гагр: Рица, пещеры 🏔️ и легенды Страны Души 🚂
10 часов
101 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Абхазия за один день из Гагр: Рица, пещеры 🏔️ и легенды Страны Души 🚂
Начало: Колоннада 7 утра + - утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7 утра +- от старой Колоннады, по городу нет сборов
8 мая в 07:00
9 мая в 07:00
1500 ₽ за человека
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
Побывать в сердце Абхазии, где живы легенды и традиции
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
15 300 ₽17 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 марта 2025
    Абхазия за один день из Гагр: Рица, пещеры 🏔️ и легенды Страны Души 🚂
    Абхазский март - время волшебства и пробуждения природы! 🌸 Только что вернулась из потрясающего путешествия по Абхазии, и спешу поделиться впечатлениями
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    от мартовской экскурсии. Это было что-то особенное - природа только начинает просыпаться, и это создает совершенно уникальную атмосферу. Дорога к озеру Рица в марте - это отдельная история! Серпантин между гор просто завораживает, а когда за окнами проплывают леса, укутанные мхами до самых макушек, дух захватывает. Особенно красиво, когда тучи цепляются за вершины гор - создается какое-то сказочное настроение. Гагра в марте особенно очаровательна - меньше туристов, приятная погода, и уже начинает цвести первая зелень. Приморский парк в это время выглядит особенно романтично, а воздух наполнен свежестью и ароматом пробуждающейся природы. Новый Афон поразил своей красотой! Мужской монастырь - это просто произведение искусства: снаружи нарядный, как пряник, а внутри - сдержанная строгость и особая атмосфера духовности, с бешеной энергетикой. Наш гид был просто великолепным! Его глубокие знания об истории каждого места, увлекательные рассказы и умение создать атмосферу погружения в прошлое сделали экскурсию незабываемой. Он не просто рассказывал факты, а оживил историю, сделав её близкой и понятной. Мартовский период особенно хорош для посещения: уже тепло, но не жарко, природа начинает цвести, и можно насладиться прогулками без толп туристов. Единственное - стоит захватить с собой легкую куртку для горной дороги.

  • Л
    Лариса
    11 февраля 2025
    Абхазия за один день из Гагр: Рица, пещеры 🏔️ и легенды Страны Души 🚂
    Мало рассказывали информации, в основном просто гуляли
  • Л
    Лариса
    3 ноября 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Все прошло просто великолепно!
    Все прошло просто великолепно!Все прошло просто великолепно!Все прошло просто великолепно!Все прошло просто великолепно!
  • К
    Ксения
    12 октября 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагры
    Посетили, что хотели без лишнего и без лишних Времени было достаточно на прогулки, останавливались по просьбе

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие на озеро Рица из Гагры
  2. Абхазия за один день из Гагр: Рица, пещеры 🏔️ и легенды Страны Души 🚂
  3. Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Колоннада
  8. Гегский водопад
  9. Самое главное
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в мае 2025
Сейчас в Гагре в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 15 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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