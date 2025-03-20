Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
8 мая в 08:00
9 мая в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Абхазия за один день из Гагр: Рица, пещеры 🏔️ и легенды Страны Души 🚂
Начало: Колоннада 7 утра + - утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7 утра +- от старой Колоннады, по городу нет сборов
8 мая в 07:00
9 мая в 07:00
1500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гагры - в Новый Афон и Сухум
Побывать в сердце Абхазии, где живы легенды и традиции
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
8 мая в 08:00
15 300 ₽
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 марта 2025Абхазский март - время волшебства и пробуждения природы! 🌸 Только что вернулась из потрясающего путешествия по Абхазии, и спешу поделиться впечатлениями
- ЛЛариса11 февраля 2025Мало рассказывали информации, в основном просто гуляли
- ЛЛариса3 ноября 2024Все прошло просто великолепно!
- ККсения12 октября 2024Посетили, что хотели без лишнего и без лишних Времени было достаточно на прогулки, останавливались по просьбе
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Мифы и легенды»
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