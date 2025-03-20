читать дальше

от мартовской экскурсии. Это было что-то особенное - природа только начинает просыпаться, и это создает совершенно уникальную атмосферу. Дорога к озеру Рица в марте - это отдельная история! Серпантин между гор просто завораживает, а когда за окнами проплывают леса, укутанные мхами до самых макушек, дух захватывает. Особенно красиво, когда тучи цепляются за вершины гор - создается какое-то сказочное настроение. Гагра в марте особенно очаровательна - меньше туристов, приятная погода, и уже начинает цвести первая зелень. Приморский парк в это время выглядит особенно романтично, а воздух наполнен свежестью и ароматом пробуждающейся природы. Новый Афон поразил своей красотой! Мужской монастырь - это просто произведение искусства: снаружи нарядный, как пряник, а внутри - сдержанная строгость и особая атмосфера духовности, с бешеной энергетикой. Наш гид был просто великолепным! Его глубокие знания об истории каждого места, увлекательные рассказы и умение создать атмосферу погружения в прошлое сделали экскурсию незабываемой. Он не просто рассказывал факты, а оживил историю, сделав её близкой и понятной. Мартовский период особенно хорош для посещения: уже тепло, но не жарко, природа начинает цвести, и можно насладиться прогулками без толп туристов. Единственное - стоит захватить с собой легкую куртку для горной дороги.