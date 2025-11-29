Эта экскурсия объединяет в себе отдых, историю и гастрономию. Вы прогуляетесь по набережной Сухума, очаруетесь природой в ущелье Черниговка.
На родине Лаврентия Берии услышите легенды и истории, а в селе Кындыг испытаете на себе целебные свойства горячих источников. Завершит путешествие дегустация абхазских вин и мёда.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Гагры
9:30 — прогулка по набережной Махаджиров в Сухуме
Морской бриз, аромат кофе на песке и атмосфера старой столицы Абхазии.
10:30 — прибытие в село Черниговка
Прогулка по ущелью, остановка у живописного ресторана «Ассир», знакомство с историей места и его легендами.
11:30 — переезд в Кындыг
12:00 — купание в термальных источниках
Вы примете природный душ Шарко и расслабитесь в бассейнах с горячей водой, насыщенной минералами.
13:30 — обед по желанию (за доплату)
Традиционная абхазская кухня — хачапури и мясные блюда.
15:00 — дегустация местных вин и горного мёда
15:30 — выезд обратно в Гагру
17:00 — возвращение в город
По пути по желанию можем заехать в Драндский собор.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на Mercedes Sprinter, входные билеты в ущелье Черниговка и посещение термальных источников Кындыг
- Отдельно по желанию оплачивается: посещение Драндского собора — 500 ₽, обед — 800–1000 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 187 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!».
