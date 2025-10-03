читать дальше

поняли, что не прогадали. Важно: ездили с детьми 11 и 16 лет + двое возрослых. Волна эмоций - сначала экстремальная поездка в горы, потом невероятная красота гор с пика Мамдзышхи, потом возвращение на джипах, пересадка в минивэн и как вишенка на торте - объезд по заброшкам. Честно, мы до сих пор под впечатлением. Отдельное спасибо гиду - Дмитрию: рассказывал все четко, последовательно. Невероятно вежлив и деликатен. Удобный автомобиль (с хорошим кондиционером), где каждому из нас была заготовлена бутылка газировки) А еще Дмитрий устроил небольшой пикник на смотровой площадке - с шампанским и сушеными манадаринами (такого у нас точно ни на одной экскурсии не было)). Дмитрий, Виктория, еше раз огромное спасибо!!!! В следующий раз - только к вам)) ну, и, однозначно с нас рекомендации)))