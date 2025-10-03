-
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Начало: На ул. Урожайной
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
Прикосновение к настоящей Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: древние храмы, горные ущелья и искренние люди. Откройте для себя уникальную культуру и историю этого края
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
Последние отзывы на экскурсии
- ГГужвинская3 октября 2025Мамдзышха: дорога в облакаОчень крутая экскурсия!
Экстремальная, но очень красивая и можно по горам погулять пешком! Просто вау!
Нас накормили шашлыком после и лепешками, так что еду можно было и не брать с собой.
- ППавел4 сентября 2025Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.
- ТТатьяна30 августа 2025Мамдзышха: дорога в облакаПоездка понравилась. Отличный водитель, профессионал. Дорога местами опасная, так сказать, немного экстрима))) ну кому нравится, то отлично! Нам было весело.
Но то, что ждало нас наверху, это просто незабываемо! Потрясающие виды, альпийские-абхазские луга, воздух, над облаками!
- ААлина22 августа 2025Мамдзышха: дорога в облакаВсё очень понравилось 😍 было экстремально и весело. В конце накормили очень вкусным шашлыком и лепешками с сыром сулугуни.
- ООлеся5 августа 2025Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэнеХотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то невероятная красота. На заброшках
- ССергей4 августа 2025Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэнеКонечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в Абхазию)) Взяли, Сьездили и
- ЕЕлена30 июля 2025Мамдзышха: дорога в облакаМаршрут не для слабонервных, но вид просто шикарен.
Берите экскурсию не пожалеете.
- ККсения5 июля 2025Мамдзышха: дорога в облакаОчень красиво, рекомендую
- ППаша2 июля 2025Мамдзышха: дорога в облакаОчень крутая экскурсия, водитель Омар очень приятный и добрый человек и великолепный водитель. Место незабываемое,все время было предоставлено на прогулку
- ЕЕлена16 июня 2025Мамдзышха: дорога в облакаЭкскурсия понравилась? Да! Поехала бы я на нее снова? Возможно))) Дорога не для слабонервных, местами мне было реально страшно! Прошел
