Гора Мамдзышха – экскурсии в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Мамдзышха» в Гагре, цены от 990 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Завораживающая Гагра прошлого
На машине
6 часов
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
6792 ₽7990 ₽ за всё до 7 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
4.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
На машине
6 часов
Аудиогид
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Начало: На ул. Урожайной
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
990 ₽ за человека
Прикосновение к настоящей Абхазии (из Гагры)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прикосновение к настоящей Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: древние храмы, горные ущелья и искренние люди. Откройте для себя уникальную культуру и историю этого края
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
16 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гужвинская
    3 октября 2025
    Мамдзышха: дорога в облака
    Очень крутая экскурсия!
    Экстремальная, но очень красивая и можно по горам погулять пешком! Просто вау!

    Нас накормили шашлыком после и лепешками, так что еду можно было и не брать с собой.
  • П
    Павел
    4 сентября 2025
    Завораживающая Гагра прошлого
    Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую.
    Артур заехал за нами в оговоренное время, по дороге на места рассказал про историю Абхазии. Места интересные. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2025
    Мамдзышха: дорога в облака
    Поездка понравилась. Отличный водитель, профессионал. Дорога местами опасная, так сказать, немного экстрима))) ну кому нравится, то отлично! Нам было весело.
    Но то, что ждало нас наверху, это просто незабываемо! Потрясающие виды, альпийские-абхазские луга, воздух, над облаками!
    Поездка понравилась. Отличный водитель, профессионал. Дорога местами опасная, так сказать, немного экстрима))) ну кому нравится, то отлично! Нам было весело.
  • А
    Алина
    22 августа 2025
    Мамдзышха: дорога в облака
    Всё очень понравилось 😍 было экстремально и весело. В конце накормили очень вкусным шашлыком и лепешками с сыром сулугуни.
    Всё очень понравилось 😍 было экстремально и весело. В конце накормили очень вкусным шашлыком и лепешками с сыром сулугуни.
  • О
    Олеся
    5 августа 2025
    Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
    Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то невероятная красота. На заброшках
    тоже очень красиво, как бы странно это не звучало 😄
    В следующий приезд в Абхазию, я теперь знаю к кому обратиться за экскурсией. Еще раз спасибо Виктории и Дмитрию.

    Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то невероятная красота. На заброшках
  • С
    Сергей
    4 августа 2025
    Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
    Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в Абхазию)) Взяли, Сьездили и
    поняли, что не прогадали. Важно: ездили с детьми 11 и 16 лет + двое возрослых. Волна эмоций - сначала экстремальная поездка в горы, потом невероятная красота гор с пика Мамдзышхи, потом возвращение на джипах, пересадка в минивэн и как вишенка на торте - объезд по заброшкам. Честно, мы до сих пор под впечатлением. Отдельное спасибо гиду - Дмитрию: рассказывал все четко, последовательно. Невероятно вежлив и деликатен. Удобный автомобиль (с хорошим кондиционером), где каждому из нас была заготовлена бутылка газировки) А еще Дмитрий устроил небольшой пикник на смотровой площадке - с шампанским и сушеными манадаринами (такого у нас точно ни на одной экскурсии не было)). Дмитрий, Виктория, еше раз огромное спасибо!!!! В следующий раз - только к вам)) ну, и, однозначно с нас рекомендации)))

    Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в Абхазию)) Взяли, Сьездили и
  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    Мамдзышха: дорога в облака
    Маршрут не для слабонервных, но вид просто шикарен.
    Берите экскурсию не пожалеете.
  • К
    Ксения
    5 июля 2025
    Мамдзышха: дорога в облака
    Очень красиво, рекомендую
  • П
    Паша
    2 июля 2025
    Мамдзышха: дорога в облака
    Очень крутая экскурсия, водитель Омар очень приятный и добрый человек и великолепный водитель. Место незабываемое,все время было предоставлено на прогулку
    и подъем на самую высокую точку,где установлен флаг. Было облачно,но это создало свою атмосферу. Так же предложили домашний обед и вино,за это отдельное спасибо.

    Очень крутая экскурсия, водитель Омар очень приятный и добрый человек и великолепный водитель. Место незабываемое,все время было предоставлено на прогулку
  • Е
    Елена
    16 июня 2025
    Мамдзышха: дорога в облака
    Экскурсия понравилась? Да! Поехала бы я на нее снова? Возможно))) Дорога не для слабонервных, местами мне было реально страшно! Прошел
    дождь, камни сырые, глубокие лужи, местами дорога наклоняется так, что кажется вот, вот и сорвемся! Наш водитель Давид - мастер своего дела, довез нас до стоянки пастухов в целости и сохранности. Далее пешеходная часть экскурсии, ходили сами, наслаждались видами, дорога не сложная, но лучше одеться соответствующе. По желанию можно было заказать обед, шашлык очень вкусный! Кстати, обратно было уже не так страшно ехать по эти ухабам)))

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гора Мамдзышха»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Завораживающая Гагра прошлого
  2. Джип-приключение выше облаков! (Из Гагры)
  3. Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
  4. Прикосновение к настоящей Абхазии (из Гагры)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Гора Мамдзышха" можно забронировать 4 экскурсии от 990 до 18 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Гора Мамдзышха», 56 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь