Предлагаем посмотреть на Абхазию — с высоты, изнутри и с тишиной вместо сувенирных рядов. Если вам по душе заброшенные локации, горные дороги и истории без финала — отправляйтесь с нами! Вас встретят природные красоты и места, где застыло время: старые санатории и дачи, панорамные точки с видом на Пицунду, Гагру и Чёрное море.

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Описание экскурсии

Мы отправимся к заброшенным зданиям советской эпохи, осмотрим снаружи дачу Эрна с балконом Джульетты, Зимний театр и санаторий «Маяк». Прогуляемся по колоннаде и проедем по горному маршруту с живописными смотровыми площадками.

По пути оценим панорамы с высоты 300, 975 и 1600 метров, а по желанию искупаемся в Чёрном море.

Часть дороги к горе Мамдзышха можем пройти пешком (около 3 км), либо выбрать трансфер на джипе или конную прогулку — по согласованию.

Примерный тайминг

8:45–9:00 — Белые скалы

9:15–9:45 — Балкон Джульетты (дача Эрна)

9:45–10:30 — Колоннада и Зимний театр

11:00–11:30 — Санаторий «Маяк»

12:15–12:30 — Первая смотровая площадка (300 м над уровнем моря)

— Вторая смотровая (975 м)

— Парапланерная площадка (1600 м)

Далее — по желанию: пеший участок (3 км), джип или конная прогулка по горе Мамдзышха

Организационные детали