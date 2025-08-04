Если вам по душе заброшенные локации, горные дороги и истории без финала — отправляйтесь с нами! Вас встретят природные красоты и места, где застыло время: старые санатории и дачи, панорамные точки с видом на Пицунду, Гагру и Чёрное море.
Описание экскурсии
Мы отправимся к заброшенным зданиям советской эпохи, осмотрим снаружи дачу Эрна с балконом Джульетты, Зимний театр и санаторий «Маяк». Прогуляемся по колоннаде и проедем по горному маршруту с живописными смотровыми площадками.
По пути оценим панорамы с высоты 300, 975 и 1600 метров, а по желанию искупаемся в Чёрном море.
Часть дороги к горе Мамдзышха можем пройти пешком (около 3 км), либо выбрать трансфер на джипе или конную прогулку — по согласованию.
Примерный тайминг
8:45–9:00 — Белые скалы
9:15–9:45 — Балкон Джульетты (дача Эрна)
9:45–10:30 — Колоннада и Зимний театр
11:00–11:30 — Санаторий «Маяк»
12:15–12:30 — Первая смотровая площадка (300 м над уровнем моря)
— Вторая смотровая (975 м)
— Парапланерная площадка (1600 м)
Далее — по желанию: пеший участок (3 км), джип или конная прогулка по горе Мамдзышха
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica или Toyota Alphard
- Дополнительные расходы (по желанию): конная прогулка — 2500 ₽ с чел., дача Сталина Багрипш — 350 ₽, дети до 10 лет — бесплатно. Экскурсия — 300 ₽, зиплайн в Гагре — 1000 ₽, параплан — 7000 ₽
- Из соображений безопасности заброшенные объекты мы осматриваем только со стороны
- В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, пятницу и субботу в 09:00 и 14:15, во вторник, среду и воскресенье в 09:00 и 14:45, в четверг в 09:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети до 7 лет
|4500 ₽