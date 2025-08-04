Мои заказы

Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне

Увидеть панорамы с высоты 1600 метров и прикоснуться к руинам старой Абхазии
Предлагаем посмотреть на Абхазию — с высоты, изнутри и с тишиной вместо сувенирных рядов.

Если вам по душе заброшенные локации, горные дороги и истории без финала — отправляйтесь с нами! Вас встретят природные красоты и места, где застыло время: старые санатории и дачи, панорамные точки с видом на Пицунду, Гагру и Чёрное море.
5
2 отзыва
Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне
Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне

Описание экскурсии

Мы отправимся к заброшенным зданиям советской эпохи, осмотрим снаружи дачу Эрна с балконом Джульетты, Зимний театр и санаторий «Маяк». Прогуляемся по колоннаде и проедем по горному маршруту с живописными смотровыми площадками.

По пути оценим панорамы с высоты 300, 975 и 1600 метров, а по желанию искупаемся в Чёрном море.

Часть дороги к горе Мамдзышха можем пройти пешком (около 3 км), либо выбрать трансфер на джипе или конную прогулку — по согласованию.

Примерный тайминг

8:45–9:00 — Белые скалы
9:15–9:45 — Балкон Джульетты (дача Эрна)
9:45–10:30 — Колоннада и Зимний театр
11:00–11:30 — Санаторий «Маяк»
12:15–12:30 — Первая смотровая площадка (300 м над уровнем моря)
— Вторая смотровая (975 м)
— Парапланерная площадка (1600 м)
Далее — по желанию: пеший участок (3 км), джип или конная прогулка по горе Мамдзышха

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica или Toyota Alphard
  • Дополнительные расходы (по желанию): конная прогулка — 2500 ₽ с чел., дача Сталина Багрипш — 350 ₽, дети до 10 лет — бесплатно. Экскурсия — 300 ₽, зиплайн в Гагре — 1000 ₽, параплан — 7000 ₽
  • Из соображений безопасности заброшенные объекты мы осматриваем только со стороны
  • В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, пятницу и субботу в 09:00 и 14:15, во вторник, среду и воскресенье в 09:00 и 14:45, в четверг в 09:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 7 лет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КПП Псоу или КПП вашего отеля в Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и субботу в 09:00 и 14:15, во вторник, среду и воскресенье в 09:00 и 14:45, в четверг в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 43 туристов
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Сергей
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в Абхазию)) Взяли, Сьездили и поняли, что не прогадали. Важно: ездили с детьми 11 и
читать дальшеуменьшить

16 лет + двое возрослых. Волна эмоций - сначала экстремальная поездка в горы, потом невероятная красота гор с пика Мамдзышхи, потом возвращение на джипах, пересадка в минивэн и как вишенка на торте - объезд по заброшкам. Честно, мы до сих пор под впечатлением. Отдельное спасибо гиду - Дмитрию: рассказывал все четко, последовательно. Невероятно вежлив и деликатен. Удобный автомобиль (с хорошим кондиционером), где каждому из нас была заготовлена бутылка газировки) А еще Дмитрий устроил небольшой пикник на смотровой площадке - с шампанским и сушеными манадаринами (такого у нас точно ни на одной экскурсии не было)). Дмитрий, Виктория, еше раз огромное спасибо!!!! В следующий раз - только к вам)) ну, и, однозначно с нас рекомендации)))

Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Конечно, экскурсия нас зацепила необычностью маршрута - по сути, такие и ищем всегда, когда приезжаем в
Вам был полезен этот отзыв?
Олеся
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то невероятная красота. На заброшках тоже очень красиво, как бы странно это не звучало 😄 В следующий приезд в Абхазию, я теперь знаю к кому обратиться за экскурсией. Еще раз спасибо Виктории и Дмитрию.
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
Хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию. Ездили вчетвером. Понравилось абсолютно всем. В горах просто какая-то
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии на «Мамдзышха и заброшки Гагры - на минивэне»

Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
На машине
1.5 часа
9 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
Сегодня в 17:30
18 июн в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии
На машине
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Гагры - в Анакопийскую крепость и к природным красотам Абхазии
Увидеть древнюю резиденцию абхазских царей и сочные пейзажи края
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 900 ₽ за всё до 6 чел.
VIP-тур на минивэне Toyota, Volkswagen: Гагра, Мандариновый сад и Рица
На микроавтобусе
9 часов
-
10%
23 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
VIP-тур на минивэне Toyota, Volkswagen: Гагра, Мандариновый сад и Рица
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1755 ₽1950 ₽ за человека
Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица
Начало: Граница Россия-Абхазия КПП Псоу
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре
6000 ₽ за человека