Вы отправитесь в путешествие по живописным местам нашего края. Вас ждут завтрак у горной реки, водопады и чистые озёра. А ещё красивые виды и приятные остановки, которые сделают день насыщенным и ярким.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля. Отправляемся в горную Абхазию
10:00 — дегустации. Вы попробуете абхазское вино, чачу, коньяк, сыр и мёд
11:00 — водопад Девичьи Слёзы. Узнаете красивую легенду и сделаете фото у струящихся потоков воды
11:30 — завтрак у горной реки Бзыбь. Перекусите на природе горячим чаем и свежей булочкой
12:30 — Голубое озеро. Увидите кристально чистую воду невероятного оттенка и услышите историю происхождения водоёма
13:30 — водопад Мужские Слёзы. Узнаете и его легенду
14:30 — озеро Рица. Кульминация поездки: изумрудная гладь воды, горные вершины и свежий воздух
15:30 — возвращение в отель
По пути гид поделится историями и легендами Абхазии, расскажет о её обычаях, традициях и культуре.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на микроавтобусе, завтрак, дегустации и экосбор
- Дополнительно по желанию всей группы: посещение дачи Сталина, водопад Птичий клюв, вид на Рицу сверху — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети 8 - 12 лет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 217 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов. Занимаюсь туризмом в Абхазии с 2014 года. Мы с радостью покажем вам красоты нашей республики!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была бесподобная экскурсия! Я не первый раз в Абхазии и бывал уже на Рице, но в этот раз я узнал много нового и интересного. Настолько грамотный и начитанный гид,
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