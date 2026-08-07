Мюссера — одно из самых красивых мест побережья Абхазии.
Жемчужиной Мюссеры считается древний храм, расположенный недалеко от берега реки Амбара, построенный примерно в Х веке.
Совсем рядом на побережье находится живописный луг окруженный горами, где мы по желанию можем сделать остановку и полюбоваться пейзажами.
Жемчужиной Мюссеры считается древний храм, расположенный недалеко от берега реки Амбара, построенный примерно в Х веке.
Совсем рядом на побережье находится живописный луг окруженный горами, где мы по желанию можем сделать остановку и полюбоваться пейзажами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Храм Амбара. Мюссерский храм расположен в устье небольшой реки Амбара, почти у берега моря, вдалеке от цивилизации. Огромное здание, напоминающее по типу строения базилику, сложено из каменных блоков и облицовано тесаным камнем. Древний храм, заросший густым кустарником, привлекает своей монументальностью и величием. Возле храма на побережье находится красивый луг с качелями окруженный горами, где мы по желанию можем сделать пикник и полюбоваться красотой этих мест.
- Дача Сталина (1936 г.), дача Горбачева (1990 г.) — по заявке.
Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепно у парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш». Важная информация:.
Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепно у парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш». Важная информация:.
• Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепно у парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш». Важная информация:
- Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
- Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
- Замок принца Одельбурского
- Пансионат «Скала»
- Площадь Леона/ ж/д «Гагра»
- Ресторан «Гагрипш», Приморский парк
- Коллонада, Зимний театр
- Бзыпский храм и крепость
- Старинный автомобильный мост, конюшня
- Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
- Госдачи Горбачева/ Сталина
- Пляж Мюссера
- Храм Амбара
Что включено
- Трансфер от/в отель Адлера/Сириуса
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке, кальян (по желанию), инвентарь для пикника
- Помощь в фото - и видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
Что не входит в цену
- Экскурсия на госдачи Горбачева/Сталина - 300 руб. /чел.
- Трансфер из Красной поляны, Сочи - 1500 руб. в каждую сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: С места вашего проживания
Завершение: До необходимого адреса, ж/д, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс - авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет
- Не завожу на дегустации вина и меда - только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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