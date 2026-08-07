Что вас ожидает:

Храм Амбара. Мюссерский храм расположен в устье небольшой реки Амбара, почти у берега моря, вдалеке от цивилизации. Огромное здание, напоминающее по типу строения базилику, сложено из каменных блоков и облицовано тесаным камнем. Древний храм, заросший густым кустарником, привлекает своей монументальностью и величием. Возле храма на побережье находится красивый луг с качелями окруженный горами, где мы по желанию можем сделать пикник и полюбоваться красотой этих мест.

Дача Сталина (1936 г.), дача Горбачева (1990 г.) — по заявке.

Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепно у парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш». Важная информация:.

Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепно у парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш». Важная информация:.

• Город-курорт Гагра. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройство и развитием города. Мы погуляемся по великолепно у парку с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Увидим знаменитую Колоннаду и Зимний театр, Замок принцессы Евгении Ольденбургской и ресторан «Гагрипш». Важная информация: