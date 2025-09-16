Мои заказы

Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны

Погрузитесь в атмосферу древности, посетив уникальные храмы и замки Апсны. Узнайте интересные факты и сделайте незабываемые фотографии
Эта экскурсия предлагает путешествие в прошлое, где можно увидеть старинные храмы и замки Апсны.

Посетители смогут изучить Цандрипшский храм, дачу доктора Эрна, дачу Силина и многие другие исторические места.

В ходе экскурсии также будет возможность узнать о культуре и традициях местных жителей, их ремёслах и современной жизни Абхазии. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные древние храмы
  • 🏰 Загадочные замки
  • 📸 Атмосферные фотографии
  • 🗣 Интересные исторические факты
  • 🌿 Погружение в культуру Абхазии
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны© Виктория
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны© Виктория
Тайны святынь: путешествие по храмам и замкам Апсны© Виктория
Ближайшие даты:
15
ноя18
ноя22
ноя29
ноя30
ноя6
дек13
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Цандрипшский храм
  • Храм Святого Ипатия
  • Дача доктора Эрна
  • Дача Силина
  • Бзыбский храм
  • Отхарские дольмены
  • Отхарский наскальный храм
  • Храм Амбара
  • Павильон ж/д станции Гагрипш
  • Заброшенный Зимний театр
  • Гагрская колоннада

Описание экскурсии

  • Цандрипшский храм — трёхапсидная базилика 6 века
  • Овеянный тайнами храм Святого Ипатия, построенный в 6–8 веках
  • Дача доктора Эрна с «балконом Джульетты»
  • Дача Силина 1913 года постройки
  • Старая канатная дорога и пансионат «Скала»
  • Бзыбский храм 9 века
  • Отхарские дольмены и отхарский наскальный храм
  • Храм Амбара
  • Павильон ж/д станции Гагрипш
  • Заброшенный Зимний театр и Гагрская колоннада

А ещё мы расскажем:

  • о культуре и традициях местных жителей, их быте, кухне и праздниках
  • ремёслах — таких как скотоводство и кузнечное дело
  • современных реалиях Абхазии, её стремлении к развитию и сохранению уникального наследия

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет увидеть Абхазию за пределами туристических троп. И тем, кто неравнодушен к руинам и старинным историческим памятникам.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mitsubishi Delica или аналогичных
  • За доплату мы можем организовать пикник на берегу моря в Амбаре, детали заранее уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КПП ПСОУ или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 19 туристов
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алина
Алина
16 сен 2025
Экскурсия понравилась, все прошло очень комфортно, интересно и познавательно. Сделали больше 200 фотографий за день (при том, что фотографировались не во всех локациях). Конечно, посмотреть фотографии недостаточно, чтобы прочувствовать эту
читать дальше

атмосферу, здесь нужно побывать. Дмитрий - очень приятный гид, рассказывал интересные факты про Абхазию и те места, которые мы посещали. Обязательно посоветуем данную экскурсию друзьям. Виктория и Дмитрий, спасибо за этот день!

Экскурсия понравилась, все прошло очень комфортно, интересно и познавательно. Сделали больше 200 фотографий за день (приЭкскурсия понравилась, все прошло очень комфортно, интересно и познавательно. Сделали больше 200 фотографий за день (приЭкскурсия понравилась, все прошло очень комфортно, интересно и познавательно. Сделали больше 200 фотографий за день (при
Данилова
Данилова
16 июн 2025
Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа, мест, которые мы посетили. Очень интересно было посмотреть на Гагру и Абхазию в целом
читать дальше

с другой, исторической стороны. Экскурсия очень разнообразна: соблюден балланс исторических мест, природных красот и заброшенных зданий. Группа маленькая, поэтому все пожелания были услышаны. Организаторы сварили нам кофе на берегу в Амббаре, завезли на дачу Горбачёва, поскольку мы попросили, дали советы, что еще можно посмотреть в Абхазии. Экскурсия подходит для тех, кто хочет окунуться в историю и сделать множество потрясающих фотографий. Можно взять с собой красивое платье для фотоссесии в развалинах или попросить у организаторов – возможна аренда национальных костюмов и платьев для фото. Спасибо большое за подаренные впечатления!

Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа,Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа,Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа,Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа,Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа,Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа,

Входит в следующие категории Гагры

Похожие экскурсии из Гагры

Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
14 ноя в 17:30
15 ноя в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7990 ₽ за всё до 7 чел.
Из Гагры - в Новый Афон
На машине
5 часов
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гагре