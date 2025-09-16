читать дальше

с другой, исторической стороны. Экскурсия очень разнообразна: соблюден балланс исторических мест, природных красот и заброшенных зданий. Группа маленькая, поэтому все пожелания были услышаны. Организаторы сварили нам кофе на берегу в Амббаре, завезли на дачу Горбачёва, поскольку мы попросили, дали советы, что еще можно посмотреть в Абхазии. Экскурсия подходит для тех, кто хочет окунуться в историю и сделать множество потрясающих фотографий. Можно взять с собой красивое платье для фотоссесии в развалинах или попросить у организаторов – возможна аренда национальных костюмов и платьев для фото. Спасибо большое за подаренные впечатления!