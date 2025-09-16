Эта экскурсия предлагает путешествие в прошлое, где можно увидеть старинные храмы и замки Апсны.
Посетители смогут изучить Цандрипшский храм, дачу доктора Эрна, дачу Силина и многие другие исторические места.
В ходе экскурсии также будет возможность узнать о культуре и традициях местных жителей, их ремёслах и современной жизни Абхазии. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
Посетители смогут изучить Цандрипшский храм, дачу доктора Эрна, дачу Силина и многие другие исторические места.
В ходе экскурсии также будет возможность узнать о культуре и традициях местных жителей, их ремёслах и современной жизни Абхазии. Экскурсия подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные древние храмы
- 🏰 Загадочные замки
- 📸 Атмосферные фотографии
- 🗣 Интересные исторические факты
- 🌿 Погружение в культуру Абхазии
Что можно увидеть
- Цандрипшский храм
- Храм Святого Ипатия
- Дача доктора Эрна
- Дача Силина
- Бзыбский храм
- Отхарские дольмены
- Отхарский наскальный храм
- Храм Амбара
- Павильон ж/д станции Гагрипш
- Заброшенный Зимний театр
- Гагрская колоннада
Описание экскурсии
- Цандрипшский храм — трёхапсидная базилика 6 века
- Овеянный тайнами храм Святого Ипатия, построенный в 6–8 веках
- Дача доктора Эрна с «балконом Джульетты»
- Дача Силина 1913 года постройки
- Старая канатная дорога и пансионат «Скала»
- Бзыбский храм 9 века
- Отхарские дольмены и отхарский наскальный храм
- Храм Амбара
- Павильон ж/д станции Гагрипш
- Заброшенный Зимний театр и Гагрская колоннада
А ещё мы расскажем:
- о культуре и традициях местных жителей, их быте, кухне и праздниках
- ремёслах — таких как скотоводство и кузнечное дело
- современных реалиях Абхазии, её стремлении к развитию и сохранению уникального наследия
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто хочет увидеть Абхазию за пределами туристических троп. И тем, кто неравнодушен к руинам и старинным историческим памятникам.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mitsubishi Delica или аналогичных
- За доплату мы можем организовать пикник на берегу моря в Амбаре, детали заранее уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП ПСОУ или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 19 туристов
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
16 сен 2025
Экскурсия понравилась, все прошло очень комфортно, интересно и познавательно. Сделали больше 200 фотографий за день (при том, что фотографировались не во всех локациях). Конечно, посмотреть фотографии недостаточно, чтобы прочувствовать эту
Данилова
16 июн 2025
Экскурсия прошла просто замечательно! Экскурсовод очень интересно рассказал о достопримечательностях, культуре, быте и истории абхазского народа, мест, которые мы посетили. Очень интересно было посмотреть на Гагру и Абхазию в целом
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в замках Старой Гагры и на берегу моря
Погрузитесь в атмосферу Старой Гагры, запечатлейте себя на фоне исторических замков и живописного побережья. Ваша идеальная фотосессия ждёт
14 ноя в 17:30
15 ноя в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Гагра прошлого
Найти красоту в запустении - у старого театра, в саду принца и древнем храме
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.