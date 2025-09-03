На этой экскурсии вы посетите один из самых высоких водопадов Кавказа - Великан, пройдёте по заброшенному городу Акармара и насладитесь видами с ж/д моста.
Бедийский храм 10 века станет кульминацией вашего путешествия, а купание в горячем источнике завершит день на позитивной ноте. Уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природой Абхазии ждёт вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Водопад Великан - величественное зрелище
- 🏛️ Бедийский храм - историческая ценность
- 🏙️ Акармара - город-призрак
- 🌄 Панорамы ущелий
- ♨️ Купание в горячем источнике
Что можно увидеть
- Великан
- Бедийский собор 10 века
- Акармара
- Ж/д мост
Описание экскурсии
- Великан — водопад выше 100 м.
- Водопад Ирина — впечатляющий каскад.
- Гупский святой водопад — вид на него прямо со столика ресторана, где мы можем пообедать.
- Акармара — город-призрак 1938 года.
- Ж/д мост и смотровая «Ладонь» — панорамы ущелья.
- Бедийский собор 10 века — место силы с видами на Абхазию, Чёрное море и Кавказ.
- Термальный источник — купание для снятия усталости.
Тайминг на локациях
- Смотровая площадка — 10 мин.
- Акармара — 40 мин.
- Водопады и обед — 2 ч.
- Купание в гейзере — 30 мин.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica.
- Обед не включён в стоимость, по желанию.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор — 400 ₽ c чел. (дети до 12 лет — бесплатно).
- Купание в гейзере бесплатное; по желанию — платный источник 300 ₽ с чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4190 ₽
|Дети до 12 лет
|3790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Томас — ваш гид в Гагре
Абхаз, несмотря на необычное имя. Работаю гидом с 2013 года и знаю ответы на все вопросы об Абхазии, а также легенды, сказания и факты. Получил высшее образование в российском ВУЗе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
3 сен 2025
Если бы можно было поставить оценку 10 из 5, я бы так и сделала! Мне очень понравились локации, их нужно увидеть своими глазами, фото все равно не передаёт той красоты!
Е
Евгения
2 сен 2025
Экскурсия обалденная, маршрут да, действительно долгий, но впечатления того стоят 200%. Учитывая, что я 3ий раз в Абхазии и почти все уже видела, мне все равно было интересно. Рассказывает гид немного, но интересно, как раз то, что нужно по мне)
Особенно хочется отметить уверенное вождение Томаса
Входит в следующие категории Гагры
