Если бы можно было поставить оценку 10 из 5, я бы так и сделала! Мне очень понравились локации, их нужно увидеть своими глазами, фото все равно не передаёт той красоты!

Хорошо спланирован тайминг экскурсии, на все хватает времени, по Акармаре мы прогулялись уже вечером в сумерках, когда атмосфера самая располагающая. Да, маршрут долгий, но он того стоит! Томас рассказывает интересно, на свои вопросы ответы я получила, вождение уверенное) В общем, рекомендую!

Экскурсия обалденная, маршрут да, действительно долгий, но впечатления того стоят 200%. Учитывая, что я 3ий раз в Абхазии и почти все уже видела, мне все равно было интересно. Рассказывает гид немного, но интересно, как раз то, что нужно по мне)

Особенно хочется отметить уверенное вождение Томаса