Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века

Путешествие к водопаду Великан и Бедийскому храму подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя тайны города-призрака и насладитесь горячими источниками
На этой экскурсии вы посетите один из самых высоких водопадов Кавказа - Великан, пройдёте по заброшенному городу Акармара и насладитесь видами с ж/д моста.

Бедийский храм 10 века станет кульминацией вашего путешествия, а купание в горячем источнике завершит день на позитивной ноте. Уникальная возможность прикоснуться к истории и насладиться природой Абхазии ждёт вас
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Водопад Великан - величественное зрелище
  • 🏛️ Бедийский храм - историческая ценность
  • 🏙️ Акармара - город-призрак
  • 🌄 Панорамы ущелий
  • ♨️ Купание в горячем источнике
Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века
Мощный водопад Великан и Бедийский храм 10 века

Что можно увидеть

  • Великан
  • Бедийский собор 10 века
  • Акармара
  • Ж/д мост

Описание экскурсии

  • Великан — водопад выше 100 м.
  • Водопад Ирина — впечатляющий каскад.
  • Гупский святой водопад — вид на него прямо со столика ресторана, где мы можем пообедать.
  • Акармара — город-призрак 1938 года.
  • Ж/д мост и смотровая «Ладонь» — панорамы ущелья.
  • Бедийский собор 10 века — место силы с видами на Абхазию, Чёрное море и Кавказ.
  • Термальный источник — купание для снятия усталости.

Тайминг на локациях

  • Смотровая площадка — 10 мин.
  • Акармара — 40 мин.
  • Водопады и обед — 2 ч.
  • Купание в гейзере — 30 мин.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica.
  • Обед не включён в стоимость, по желанию.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 400 ₽ c чел. (дети до 12 лет — бесплатно).
  • Купание в гейзере бесплатное; по желанию — платный источник 300 ₽ с чел.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4190 ₽
Дети до 12 лет3790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гагре или Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Томас
Томас — ваш гид в Гагре
Абхаз, несмотря на необычное имя. Работаю гидом с 2013 года и знаю ответы на все вопросы об Абхазии, а также легенды, сказания и факты. Получил высшее образование в российском ВУЗе.
читать дальше

Вожу экскурсии на японском внедорожнике Mitsubishi Delica с комфортными фронтальными креслами. В салоне два кондиционера, при желании можно открыть панорамный люк — особенно актуально в каньонах, где нужно любоваться скалами вверху. Увлечение активными видами спорта помогло мне организовывать в горах Абхазии уникальные туры по фрирайду на горных лыжах и катанию на снегоходах зимой. Смело задавайте вопросы! С удовольствием отвечаю и раскрываю нескучные темы незаученым текстом под красивую музыку.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ксения
Ксения
3 сен 2025
Если бы можно было поставить оценку 10 из 5, я бы так и сделала! Мне очень понравились локации, их нужно увидеть своими глазами, фото все равно не передаёт той красоты!
читать дальше

Хорошо спланирован тайминг экскурсии, на все хватает времени, по Акармаре мы прогулялись уже вечером в сумерках, когда атмосфера самая располагающая. Да, маршрут долгий, но он того стоит! Томас рассказывает интересно, на свои вопросы ответы я получила, вождение уверенное) В общем, рекомендую!

Е
Евгения
2 сен 2025
Экскурсия обалденная, маршрут да, действительно долгий, но впечатления того стоят 200%. Учитывая, что я 3ий раз в Абхазии и почти все уже видела, мне все равно было интересно. Рассказывает гид немного, но интересно, как раз то, что нужно по мне)
Особенно хочется отметить уверенное вождение Томаса
