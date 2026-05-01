Сказочный мир горных озёр: Большая и Малая Рица

Главные природные жемчужины Абхазии + несложный треккинг по реликтовому лесу
Отправьтесь в сердце Кавказа — к сказочным горным озёрам Рица и Малая Рица! По пути вы увидите живописные водопады, Бзыбское ущелье и Юпшарский каньон. Продегустируете мёд на уютной пасеке.

А прогулка по тропам среди пихтовых лесов к озеру на высоте 1250 м подарит гармонию, вдохновение и незабываемые природные панорамы.
Сказочный мир горных озёр: Большая и Малая Рица
Сказочный мир горных озёр: Большая и Малая Рица
Сказочный мир горных озёр: Большая и Малая Рица

Описание экскурсии

7:50 — выезд из Гагры

Путешествие по живописным дорогам вдоль Бзыбского ущелья. По пути — рассказы о Гагре, её истории и природе Абхазии.

8:30 — пасека и дегустация мёда

Вы попробуете свежий горный мёд и узнаете о пчеловодстве в Абхазии.

9:00 — водопады Девичьи и Мужские Слёзы

Две жемчужины горного ущелья. Вы услышите легенды о водопадах и сделаете красивые фото у каскадов, спадающих прямо с отвесных скал.

9:40 — Голубое озеро

Маленькое чудо природы с прозрачной водой небесного цвета. Если повезёт — увидите павлинов, которые часто сюда приходят.

10:10 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)

Ущелье, где отвесные скалы поднимаются на десятки метров вверх.

11:00 — озеро Рица

Одна из главных природных достопримечательностей Абхазии. Отдых, фотостоп, прогулка по набережной.

12:00 — обед в кафе у озера Рица (по желанию)

Меню с блюдами национальной кухни: шашлык, хачапури, мацони, овощи и ароматное вино.

13:00 — переезд к началу пешеходного маршрута на Малую Рицу

На микроавтобусе поднимаемся выше по горной дороге (1,5 км). Далее начинается пешая часть маршрута.

13:30–15:00 — треккинг к Малой Рице (5–6 км)

Неспешный подъём через реликтовый лес Рицинского заповедника. Гид расскажет о редких растениях, животных и легендах этих мест.

15:00 — озеро Малая Рица

Завораживающая тишина и чистая вода горного озера на высоте 1250 м над уровнем моря. Свободное время, чтобы отдохнуть, попить чай из термоса, насладиться видами и спокойствием.

16:00 — спуск к автобусу и выезд обратно

Прибытие в Гагру — около 18:30.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Программа 8+. Треккинг несложный и не требует особой физической подготовки
  • Отдельно оплачивается: экосбор в нацпарке — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (до 11 лет), до 7 лет бесплатно; обед по желанию — около 800 ₽
  • С вами будет опытный гид-проводник из нашей команды

в воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 12 лет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 4632 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.

2500 ₽ за человека