А прогулка по тропам среди пихтовых лесов к озеру на высоте 1250 м подарит гармонию, вдохновение и незабываемые природные панорамы.
Описание экскурсии
7:50 — выезд из Гагры
Путешествие по живописным дорогам вдоль Бзыбского ущелья. По пути — рассказы о Гагре, её истории и природе Абхазии.
8:30 — пасека и дегустация мёда
Вы попробуете свежий горный мёд и узнаете о пчеловодстве в Абхазии.
9:00 — водопады Девичьи и Мужские Слёзы
Две жемчужины горного ущелья. Вы услышите легенды о водопадах и сделаете красивые фото у каскадов, спадающих прямо с отвесных скал.
9:40 — Голубое озеро
Маленькое чудо природы с прозрачной водой небесного цвета. Если повезёт — увидите павлинов, которые часто сюда приходят.
10:10 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
Ущелье, где отвесные скалы поднимаются на десятки метров вверх.
11:00 — озеро Рица
Одна из главных природных достопримечательностей Абхазии. Отдых, фотостоп, прогулка по набережной.
12:00 — обед в кафе у озера Рица (по желанию)
Меню с блюдами национальной кухни: шашлык, хачапури, мацони, овощи и ароматное вино.
13:00 — переезд к началу пешеходного маршрута на Малую Рицу
На микроавтобусе поднимаемся выше по горной дороге (1,5 км). Далее начинается пешая часть маршрута.
13:30–15:00 — треккинг к Малой Рице (5–6 км)
Неспешный подъём через реликтовый лес Рицинского заповедника. Гид расскажет о редких растениях, животных и легендах этих мест.
15:00 — озеро Малая Рица
Завораживающая тишина и чистая вода горного озера на высоте 1250 м над уровнем моря. Свободное время, чтобы отдохнуть, попить чай из термоса, насладиться видами и спокойствием.
16:00 — спуск к автобусу и выезд обратно
Прибытие в Гагру — около 18:30.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Программа 8+. Треккинг несложный и не требует особой физической подготовки
- Отдельно оплачивается: экосбор в нацпарке — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (до 11 лет), до 7 лет бесплатно; обед по желанию — около 800 ₽
- С вами будет опытный гид-проводник из нашей команды
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽