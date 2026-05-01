Отправьтесь в сердце Кавказа — к сказочным горным озёрам Рица и Малая Рица! По пути вы увидите живописные водопады, Бзыбское ущелье и Юпшарский каньон. Продегустируете мёд на уютной пасеке. А прогулка по тропам среди пихтовых лесов к озеру на высоте 1250 м подарит гармонию, вдохновение и незабываемые природные панорамы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:50 — выезд из Гагры

Путешествие по живописным дорогам вдоль Бзыбского ущелья. По пути — рассказы о Гагре, её истории и природе Абхазии.

8:30 — пасека и дегустация мёда

Вы попробуете свежий горный мёд и узнаете о пчеловодстве в Абхазии.

9:00 — водопады Девичьи и Мужские Слёзы

Две жемчужины горного ущелья. Вы услышите легенды о водопадах и сделаете красивые фото у каскадов, спадающих прямо с отвесных скал.

9:40 — Голубое озеро

Маленькое чудо природы с прозрачной водой небесного цвета. Если повезёт — увидите павлинов, которые часто сюда приходят.

10:10 — Юпшарский каньон («Каменный мешок»)

Ущелье, где отвесные скалы поднимаются на десятки метров вверх.

11:00 — озеро Рица

Одна из главных природных достопримечательностей Абхазии. Отдых, фотостоп, прогулка по набережной.

12:00 — обед в кафе у озера Рица (по желанию)

Меню с блюдами национальной кухни: шашлык, хачапури, мацони, овощи и ароматное вино.

13:00 — переезд к началу пешеходного маршрута на Малую Рицу

На микроавтобусе поднимаемся выше по горной дороге (1,5 км). Далее начинается пешая часть маршрута.

13:30–15:00 — треккинг к Малой Рице (5–6 км)

Неспешный подъём через реликтовый лес Рицинского заповедника. Гид расскажет о редких растениях, животных и легендах этих мест.

15:00 — озеро Малая Рица

Завораживающая тишина и чистая вода горного озера на высоте 1250 м над уровнем моря. Свободное время, чтобы отдохнуть, попить чай из термоса, насладиться видами и спокойствием.

16:00 — спуск к автобусу и выезд обратно

Прибытие в Гагру — около 18:30.

Организационные детали