Из Гагры - в сказочный мир горных озёр и водопадов

Путешествие по самым интересным абхазским достопримечательностям
Абхазия - это место, где природа поражает своим разнообразием.

Экскурсия из Гагры предлагает уникальную возможность увидеть знаменитое озеро Рица, живописные ущелья и водопады.

Путешествие проходит через несколько климатических поясов, что позволяет насладиться разнообразием флоры.

В программе также дегустация местных продуктов, что делает поездку не только познавательной, но и вкусной. Комфортабельные минивэны и опытные гиды обеспечат вам незабываемые впечатления
4.9
37 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🏞️ Знаменитое озеро Рица
  • 🌿 Уникальная флора и фауна
  • 🍷 Дегустация местных продуктов
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:15, 09:30, 09:45

Что можно увидеть

  • Гагрская климатическая станция
  • Бзыбская крепость
  • Грот Соловьёва
  • Крепость Хасан-Абаа
  • Рицинский парк
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

От морского побережья до высокогорного озера

Вас ждёт захватывающее путешествие по живописным ущельям рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По пути — завораживающие водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, а также Голубое озеро карстового происхождения. В ходе экскурсии вы пересечёте несколько климатических поясов с уникальной флорой, а также увидите знаковые достопримечательности:

  • Гагрскую климатическую станцию
  • Бзыбские крепость и храм
  • Грот Соловьёва
  • Рощу секвой и гималайских кедров
  • Крепость Хасан-Абаа
  • Рицинский парк
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица

В завершении на домашнем подворье вам проведут дегустацию вин, сыра, чачи и мёда, по желанию сможете купить гостинцы из Абхазии для себя и своих близких.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)
  • Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)

В стоимость входит:

— Экскурсионное обслуживание
— Входные билеты в Рицинский национальный заповедник
— Дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса

Дополнительные расходы (по желанию):

— Питание, личные расходы
— Катамаран на озере Рица — 500 ₽

в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, во вторник в 09:30, в четверг в 09:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 12 лет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, во вторник в 09:30, в четверг в 09:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3812 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

М
Мазитова
10 июл 2025
Всё понравилось
Дата посещения: 10 июля 2025
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Наша экскурсия удалась на 100%. Полный восторг, море приятных эмоций! Наш экскурсовод Мадина рассказала много интересного о местах, которые мы посещали и традициях Абхазии. Наш водитель Адгур - Асс, ехать было очень комфортно, а ещё и его отличное чувство юмора, он веселил нас всю дорогу!
Экскурсия замечательная, мы увидели сказочно красивые места! Абхазия - это любовь с первого взгляда!!! ❤️
Д
Деревнин
24 окт 2025
24 октября посетили экскурсию. Остались только положительные впечатления и яркие эмоции! Огромное спасибо нашему гиду Саиде и водителю Зурабу за прекрасную экскурсию!
А
Акифьева
17 окт 2025
Нам очень понравилась и сама экскурсия и как была подана информация 👍👍👍Немного не повезло,тк шел дождик,но это не испортило нам настроение 💞
Елена
Елена
11 окт 2025
Открыли для себя Абхазию 💚
Ахмед и Мадина — просто волшебники своего дела!
Каждый день — эмоции, горы, смех и любовь к этой земле 🌿
Организация — уровень БОГ 🙌
Спасибо за душу, за заботу и за то, что сделали нашу поездку незабываемой 💫
Елена и Андрей
Е
Екатерина
26 сен 2025
Супер все как в описании спасибо
Сергей
Сергей
20 сен 2025
Все было хорошо
Владимир
Владимир
9 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, увидели и Рицу и дачу Сталина.
Елена
Елена
27 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Яна очень приятная милая веселая. Все интересно рассказывала. Такая природа красивая, скалистые горы. Живя в степной местности эмоции переполняли. Посетили водопад мужские слезы, молочный водопад, дачу
Сталина, озеро Рица, голубое озеро, попробовали мед, чай, сыр, всевозможные вина. Прокатились на канате над горной речкой. Посмотрели место где две реки соединяются в одну. Вообщем все очень понравилось, хотим еще раз приехать, но уже всей семьей.

Т
Тимур
23 авг 2025
Отличная экскурсия, чтобы посмотреть основные красоты Абхазии, также включены куча дегустаций!
А
Алина
12 авг 2025
Это просто чудесно. Спасибо большое организаторам, экскурсоводу и водителю за их труд! Нет слов, просто волшебно! Отличный маршрут, узнали много нового, кондиционер отлично работает) обязательно посетите!
Анастасия
Анастасия
2 авг 2025
Экскурсовод Ахмат хорошо задавал атмосферу. Ему респект. Экскурсия интересная, времени на все хватает, очень живописно. Экскурсовод был хорошо во все вовлечен: фотографировал, старался привезти нас в места в момент когда
будет меньше толпы.
Одну звезду заберу из-за машины. Маловато места, чаще всего кондиционер не справлялся и на обратном пути водитель уж очень быстро ехал. По горной дороге это было страшновато. Но, к счастью, мы остались живы😀
И добавлю еще одно замечание, не касаемо организаторов. Мы решили прокатиться на самой длинной тарзанке и вот здесь сервис, к сожалению, оставляет желать лучшего. Было чувство, что не нам оказывают услугу, а мы сейчас будем их оказывать. Много раз видели видео, что на таких адреналиновых аттракционах часто шутят «ой подожди я тебя не пристегнул» и это, разумеется смешно и весело. Но здесь было достаточно агрессивно, пошло и неприятно. На тарзанке мы прокатились в самом конце экскурсии и это, к сожалению, подпортило впечатление. Агрессивно старались втюхать нам фотографии за тысячу рублей. Хотя экскурсовод нам говорил, что проехаться на тарзанке стоит 1000 рублей, а фото - 300. В общем, к экскурсии вопросов нет, съездить стоит. Но если захотите прокатиться на тарзанке, то готовьтесь к не самым приятным впечатлениям)

А
Анна
1 авг 2025
В целом экскурсия понравилась. Цель экскурсии- озеро Рица, НО
время, выделенное на само озеро, просто катастрофически мало, всего 1 час! И это время включает в себя еще и время обеда, тогда
или время увеличивайте хотя бы минут на 20 -30 еще, или обед переносите. Только успели влететь на катамаран после обеда и уже уезжать, просто походить, постоять у озера вообще нет. Зато заезды на дегустации, это практически пол экскурсии. И времени не ограничивают. Дегустации выматывают. Лучше больше времени давайте на достопримечательности, чем на дегустации.

А
Анастасия
28 июл 2025
Остались очень довольны экскурсией. Все четко, понятно и удобно. Забрали из Гудауты, прямо от нашего отеля, даже никуда ехать не пришлось. Тем, кто с детьми, как мы, это неоценимое преимущество.
Экскурсовод очень обаятельная девушка, приятно было слушать, доступно, интересно и познавательно. Если честно, впервые настолько было интересно. Немного была заминка на подъезде к Рице, образовалась пробка и долго пришлось стоять, но все грамотно разрешилось. Автобус комфортабельный, с кондиционером. Правда он местами не справлялся, но в целом все супер! Возвращались с улыбкой от полученных замечательных незабываемых впечатлений. Спасибо!

А
Алия
21 июл 2025
Отличная программа, насыщенная и не напрягла по времени. Все на одном дыхании. Гид Диана компетентна, приветлива, буквально считывает пожелание каждого туриста в группе. Команда профессионалов, начиная с водителя Адгура, который
безопасно доставит по горной дороге. Отдельное спасибо организатору за обратную связь и ответы на все интересующие вопросы. Обязательно поедем ещё с вами! Успехов и процветания команде Кавказ!
Море позитива и отличного настроения вам обеспечено точно

Все экскурсии в Гагре