Абхазия - это место, где природа поражает своим разнообразием. Экскурсия из Гагры предлагает уникальную возможность увидеть знаменитое озеро Рица, живописные ущелья и водопады. Путешествие проходит через несколько климатических поясов, что позволяет насладиться разнообразием флоры. В программе также дегустация местных продуктов, что делает поездку не только познавательной, но и вкусной. Комфортабельные минивэны и опытные гиды обеспечат вам незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

От морского побережья до высокогорного озера

Вас ждёт захватывающее путешествие по живописным ущельям рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По пути — завораживающие водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, а также Голубое озеро карстового происхождения. В ходе экскурсии вы пересечёте несколько климатических поясов с уникальной флорой, а также увидите знаковые достопримечательности:

Гагрскую климатическую станцию

Бзыбские крепость и храм

Грот Соловьёва

Рощу секвой и гималайских кедров

Крепость Хасан-Абаа

Рицинский парк

Юпшарский каньон

Чабгарский карниз

Озеро Рица

В завершении на домашнем подворье вам проведут дегустацию вин, сыра, чачи и мёда, по желанию сможете купить гостинцы из Абхазии для себя и своих близких.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)

Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)

В стоимость входит:

— Экскурсионное обслуживание

— Входные билеты в Рицинский национальный заповедник

— Дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса

Дополнительные расходы (по желанию):

— Питание, личные расходы

— Катамаран на озере Рица — 500 ₽