Абхазия - это место, где природа поражает своим разнообразием.
Экскурсия из Гагры предлагает уникальную возможность увидеть знаменитое озеро Рица, живописные ущелья и водопады.
Путешествие проходит через несколько климатических поясов, что позволяет насладиться разнообразием флоры.
В программе также дегустация местных продуктов, что делает поездку не только познавательной, но и вкусной. Комфортабельные минивэны и опытные гиды обеспечат вам незабываемые впечатления
Экскурсия из Гагры предлагает уникальную возможность увидеть знаменитое озеро Рица, живописные ущелья и водопады.
Путешествие проходит через несколько климатических поясов, что позволяет насладиться разнообразием флоры.
В программе также дегустация местных продуктов, что делает поездку не только познавательной, но и вкусной. Комфортабельные минивэны и опытные гиды обеспечат вам незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🏞️ Знаменитое озеро Рица
- 🌿 Уникальная флора и фауна
- 🍷 Дегустация местных продуктов
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Гагрская климатическая станция
- Бзыбская крепость
- Грот Соловьёва
- Крепость Хасан-Абаа
- Рицинский парк
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Описание экскурсии
От морского побережья до высокогорного озера
Вас ждёт захватывающее путешествие по живописным ущельям рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По пути — завораживающие водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, а также Голубое озеро карстового происхождения. В ходе экскурсии вы пересечёте несколько климатических поясов с уникальной флорой, а также увидите знаковые достопримечательности:
- Гагрскую климатическую станцию
- Бзыбские крепость и храм
- Грот Соловьёва
- Рощу секвой и гималайских кедров
- Крепость Хасан-Абаа
- Рицинский парк
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
В завершении на домашнем подворье вам проведут дегустацию вин, сыра, чачи и мёда, по желанию сможете купить гостинцы из Абхазии для себя и своих близких.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)
- Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)
В стоимость входит:
— Экскурсионное обслуживание
— Входные билеты в Рицинский национальный заповедник
— Дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса
Дополнительные расходы (по желанию):
— Питание, личные расходы
— Катамаран на озере Рица — 500 ₽
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, во вторник в 09:30, в четверг в 09:15
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 12 лет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:45, во вторник в 09:30, в четверг в 09:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3812 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мазитова
10 июл 2025
Всё понравилось
Дата посещения: 10 июля 2025
Т
Татьяна
6 ноя 2025
Наша экскурсия удалась на 100%. Полный восторг, море приятных эмоций! Наш экскурсовод Мадина рассказала много интересного о местах, которые мы посещали и традициях Абхазии. Наш водитель Адгур - Асс, ехать было очень комфортно, а ещё и его отличное чувство юмора, он веселил нас всю дорогу!
Экскурсия замечательная, мы увидели сказочно красивые места! Абхазия - это любовь с первого взгляда!!! ❤️
Экскурсия замечательная, мы увидели сказочно красивые места! Абхазия - это любовь с первого взгляда!!! ❤️
Д
Деревнин
24 окт 2025
24 октября посетили экскурсию. Остались только положительные впечатления и яркие эмоции! Огромное спасибо нашему гиду Саиде и водителю Зурабу за прекрасную экскурсию!
А
Акифьева
17 окт 2025
Нам очень понравилась и сама экскурсия и как была подана информация 👍👍👍Немного не повезло,тк шел дождик,но это не испортило нам настроение 💞
Елена
11 окт 2025
Открыли для себя Абхазию 💚
Ахмед и Мадина — просто волшебники своего дела!
Каждый день — эмоции, горы, смех и любовь к этой земле 🌿
Организация — уровень БОГ 🙌
Спасибо за душу, за заботу и за то, что сделали нашу поездку незабываемой 💫
Елена и Андрей
Ахмед и Мадина — просто волшебники своего дела!
Каждый день — эмоции, горы, смех и любовь к этой земле 🌿
Организация — уровень БОГ 🙌
Спасибо за душу, за заботу и за то, что сделали нашу поездку незабываемой 💫
Елена и Андрей
Е
Екатерина
26 сен 2025
Супер все как в описании спасибо
Сергей
20 сен 2025
Все было хорошо
Владимир
9 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, увидели и Рицу и дачу Сталина.
Елена
27 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Яна очень приятная милая веселая. Все интересно рассказывала. Такая природа красивая, скалистые горы. Живя в степной местности эмоции переполняли. Посетили водопад мужские слезы, молочный водопад, дачу
Т
Тимур
23 авг 2025
Отличная экскурсия, чтобы посмотреть основные красоты Абхазии, также включены куча дегустаций!
А
Алина
12 авг 2025
Это просто чудесно. Спасибо большое организаторам, экскурсоводу и водителю за их труд! Нет слов, просто волшебно! Отличный маршрут, узнали много нового, кондиционер отлично работает) обязательно посетите!
Анастасия
2 авг 2025
Экскурсовод Ахмат хорошо задавал атмосферу. Ему респект. Экскурсия интересная, времени на все хватает, очень живописно. Экскурсовод был хорошо во все вовлечен: фотографировал, старался привезти нас в места в момент когда
А
Анна
1 авг 2025
В целом экскурсия понравилась. Цель экскурсии- озеро Рица, НО
время, выделенное на само озеро, просто катастрофически мало, всего 1 час! И это время включает в себя еще и время обеда, тогда
время, выделенное на само озеро, просто катастрофически мало, всего 1 час! И это время включает в себя еще и время обеда, тогда
А
Анастасия
28 июл 2025
Остались очень довольны экскурсией. Все четко, понятно и удобно. Забрали из Гудауты, прямо от нашего отеля, даже никуда ехать не пришлось. Тем, кто с детьми, как мы, это неоценимое преимущество.
А
Алия
21 июл 2025
Отличная программа, насыщенная и не напрягла по времени. Все на одном дыхании. Гид Диана компетентна, приветлива, буквально считывает пожелание каждого туриста в группе. Команда профессионалов, начиная с водителя Адгура, который
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица
Тимур и его команда приглашают на незабываемую экскурсию по Гагре и окрестностям. Более 15 остановок, включая водопады и озеро Рица. Присоединяйтесь
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Рица и окрестности: экскурсия из Гагры
Путешествие по Абхазии: озеро Рица, Голубое озеро и Юпшарский каньон. Узнайте местные легенды и насладитесь природной красотой в дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 17 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
900 ₽ за человека