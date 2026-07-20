Едем к самым живописным местам Абхазии, где спокойные озёра сменяются неистовыми горными потоками.
В программе — Голубое озеро, Рица, водопады Мужские и Женские Слёзы и Гегский водопад, мощный поток которого вырывается прямо из скалы. Вы почувствуете силу дикой природы и узнаете, как с этими землями связан Шерлок Холмс.
В программе — Голубое озеро, Рица, водопады Мужские и Женские Слёзы и Гегский водопад, мощный поток которого вырывается прямо из скалы. Вы почувствуете силу дикой природы и узнаете, как с этими землями связан Шерлок Холмс.
Описание экскурсии
9:30 — выезд
Отправляемся в путешествие по самым живописным местам Абхазии.
10:30 — дегустация
Вы попробуете местные вина и мёд.
12:30 — Гегский водопад
Побываете у одного из самых мощных и впечатляющих водопадов Абхазии.
14:00 — Голубое озеро
Оцените необычный бирюзовый оттенок воды.
15:30 — озеро Рица
Побываете у главной природной жемчужины Абхазии.
17:00 — водопады Мужские и Женские Слёзы
Полюбуетесь живописными водопадами и услышите связанные с ними легенды.
После — возвращение в Гагру
В путешествии вы узнаете:
- почему вода в Гегском водопаде остаётся ледяной и откуда берёт начало мощный поток
- как подземная река вырывается из расщелины скалы, образуя водопад высотой до 70 метров
- где снимали знаменитую сцену встречи Шерлока Холмса и профессора Мориарти
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, дегустации
- Дополнительные расходы: КПП — 1000 ₽ за взрослого, 500 ₽ за ребёнка; обед — по меню
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даур — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 32 туристов
Мы много лет проводим экскурсии по самым красивым уголкам Абхазии. Нам важно не просто отвезти вас по маршруту, а поделиться тем, что знаем и любим сами — историями, легендами и особенностями местной жизни. Стараемся, чтобы каждая поездка была спокойной, интересной и живой, а вы чувствовали себя желанными гостями.
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