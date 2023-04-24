Мы отправимся в увлекательное путешествие в Страну души за сокровищами Апсов.
Нас ждут горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, а также многочисленные исторические достопримечательности.
Посетите все самые знаковые места Абхазии — озеро Рица, водопады, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснитесь к местной истории и насладитесь сказочной природой этих мест.
Нас ждут горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, а также многочисленные исторические достопримечательности.
Посетите все самые знаковые места Абхазии — озеро Рица, водопады, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснитесь к местной истории и насладитесь сказочной природой этих мест.
Ближайшие даты:
24
апр
апр
25
апр
апр
Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
- Замок принца Одельбурского
- Пансионат «Скала»
- Площадь Леона
- Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
- Ресторан «Гагрипш»
- Приморский парк
- Гагрская колоннада
- Бзыпский храм-крепость
- Старинный автомобильный мост, конюшня, катание на лошадях (по желанию)
- Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
- Голубое озеро с павлинами
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз, смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Новый Афон
- Ж/дстанция «Псырцха»
- Новоафонский монастырь
- Новоафонский водопад, озеро
- Новоанфонский парк, музей
- Келья святого Симона
- Анакопийская крепость
- Новоафонская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Город-курорт Гагра
Древнегреческий город Триглиф, на месте которого построена современная Гагра, был основан во втором веке до нашей эры. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройством города. Мы посетим великолепный парк с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями, знаменитую колоннаду, ставшую визитной карточкой города, Замок принцессы Евгении Ольденбургской, ресторан «Гагрипш».
Анакопийская крепость
Анакопийская крепость появилась во 2 веке н. э. и является самым древним укреплением Абхазии. Во время путешествия вы увидите фрагменты укреплений, а также стены средневекового храма, к которым примыкает одно из «чудес» крепости — неиссякаемый колодец. Из трех башен лучше всего сохранилась Восточная башня, донжон. В ней прятали запасы воды и провизии, а также укрывались в ожидании подкрепления. В верхней части башни располагается смотровая площадка с четырьмя угловыми зубцами, с которой открывается панорама города.
Красавица Рица
Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Когда-то на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем.
Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать удивительно красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной поверхностью воды.
Новоафонская пещера
Вы отправитесь в глубины гор на уникальном электропоезде, не имеющем аналогов. Из-за низких сводов пещеры и узкой колеи железнодорожного пути его создали на Рижском вагоностроительном заводе в единственном экземпляре.
В залах оборудована пешеходная дорожка длиной почти 1,5 километра. Новоафонская пещера имеет четыре входа, три из которых — рукотворные. Самый высокий зал (зал «Спелеологов») достигает в высоту почти 100 метров.
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь
Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь был основан в конце 19 века монахами русского Пантелеимонова монастыря (Афон, Греция). Для строительства обители пришлось отсечь часть горы и вывезти огромное количество земли и горной породы. В советское время монастырь был заброшен, какое-то время использовался под склады и был возвращён верующим только в 90-е годы 20 века.
Важно знать:
- Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
- На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
- Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
- При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
- Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/в отель Адлера/Сириуса
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке, кальян (по желанию), инвентарь для пикника
- Помощь в фото- и видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты в заповедник/пещеру — 700 руб. /чел.
- Трансфер из Красной поляны, Сочи — 1500 руб. в каждую сторону
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас с места вашего проживанияЗавершение: Гид отвезет вас по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с гидом по указанному в брони номеру.
- При необходимости детского кресла — укажите в сообщении. Также прошу написать если если имеются особые предпочтения по поездке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры
Индивидуальные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Водопады
Пещеры
Новоафонская пещера
Голубое озеро
Приморский парк
Ресторан «Гагрипш»
Гагрская колоннада
Похожие туры из Гагры
Индивидуальная
6 часов
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
Сегодня
Завтра
26 апр
27 апр
93807 504₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
У колоннады в Гагре
Завтра
26 апр
27 апр
28 апр
16001 440₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
у вашего отеля
Завтра
26 апр
27 апр
28 апр
10 500₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии