Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон

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Мы отправимся в увлекательное путешествие в Страну души за сокровищами Апсов.

Нас ждут горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, а также многочисленные исторические достопримечательности.

Посетите все самые знаковые места Абхазии — озеро Рица, водопады, Новоафонский монастырь и многое другое. Прикоснитесь к местной истории и насладитесь сказочной природой этих мест.
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Ближайшие даты:
24
апр
25
апр

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
  • Замок принца Одельбурского
  • Пансионат «Скала»
  • Площадь Леона
  • Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Приморский парк
  • Гагрская колоннада
  • Бзыпский храм-крепость
  • Старинный автомобильный мост, конюшня, катание на лошадях (по желанию)
  • Стеклянный мост через Бзыпь, качели над рекой, «Абхазский дворик»
  • Голубое озеро с павлинами
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз, смотровая площадка «Прощай Родина»
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Ж/дстанция «Псырцха»
  • Новоафонский монастырь
  • Новоафонский водопад, озеро
  • Новоанфонский парк, музей
  • Келья святого Симона
  • Анакопийская крепость
  • Новоафонская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город-курорт Гагра

Древнегреческий город Триглиф, на месте которого построена современная Гагра, был основан во втором веке до нашей эры. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройством города. Мы посетим великолепный парк с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями, знаменитую колоннаду, ставшую визитной карточкой города, Замок принцессы Евгении Ольденбургской, ресторан «Гагрипш».

Анакопийская крепость

Анакопийская крепость появилась во 2 веке н. э. и является самым древним укреплением Абхазии. Во время путешествия вы увидите фрагменты укреплений, а также стены средневекового храма, к которым примыкает одно из «чудес» крепости — неиссякаемый колодец. Из трех башен лучше всего сохранилась Восточная башня, донжон. В ней прятали запасы воды и провизии, а также укрывались в ожидании подкрепления. В верхней части башни располагается смотровая площадка с четырьмя угловыми зубцами, с которой открывается панорама города.

Красавица Рица

Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Когда-то на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем.
Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать удивительно красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной поверхностью воды.

Новоафонская пещера

Вы отправитесь в глубины гор на уникальном электропоезде, не имеющем аналогов. Из-за низких сводов пещеры и узкой колеи железнодорожного пути его создали на Рижском вагоностроительном заводе в единственном экземпляре.
В залах оборудована пешеходная дорожка длиной почти 1,5 километра. Новоафонская пещера имеет четыре входа, три из которых — рукотворные. Самый высокий зал (зал «Спелеологов») достигает в высоту почти 100 метров.

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь был основан в конце 19 века монахами русского Пантелеимонова монастыря (Афон, Греция). Для строительства обители пришлось отсечь часть горы и вывезти огромное количество земли и горной породы. В советское время монастырь был заброшен, какое-то время использовался под склады и был возвращён верующим только в 90-е годы 20 века.

Важно знать:

  • Мы посетим в три раза больше мест, чем в автобусном туре. Вы можете сами включать музыку, кондиционер или печку тогда, когда хотите этого сами. Вы не обязаны слушать неинтересные истории от гида, а можете просить рассказывать только то, что интересно вам. Еще один большой плюс — авто может проехать в места, куда экскурсионный автобус не доедет.
  • На всех локациях спокойно гуляете и делаете фото, никто никуда не торопит.
  • Делаю красивые фото, фото на камеру 360.
  • При желании — пикник, кофе в турке, кальян в живописных местах.
  • Не завожу на дегустации вина и меда — только достопримечательности. Если вы захотите приобрести какие-либо товары/продукты, отвезу в проверенные места.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/в отель Адлера/Сириуса
  • Помощь в прохождении границы
  • Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
  • Экскурсии по местам посещения
  • Кофе в турке, кальян (по желанию), инвентарь для пикника
  • Помощь в фото- и видеосъемке, фото 360
  • Wi-Fi в Абхазии
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в заповедник/пещеру — 700 руб. /чел.
  • Трансфер из Красной поляны, Сочи — 1500 руб. в каждую сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Завершение: Гид отвезет вас по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с гидом по указанному в брони номеру.
  • При необходимости детского кресла — укажите в сообщении. Также прошу написать если если имеются особые предпочтения по поездке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Водопады
Пещеры
Новоафонская пещера
Голубое озеро
Приморский парк
Ресторан «Гагрипш»
Гагрская колоннада

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