Город-курорт Гагра

Древнегреческий город Триглиф, на месте которого построена современная Гагра, был основан во втором веке до нашей эры. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройством города. Мы посетим великолепный парк с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями, знаменитую колоннаду, ставшую визитной карточкой города, Замок принцессы Евгении Ольденбургской, ресторан «Гагрипш».

Анакопийская крепость

Анакопийская крепость появилась во 2 веке н. э. и является самым древним укреплением Абхазии. Во время путешествия вы увидите фрагменты укреплений, а также стены средневекового храма, к которым примыкает одно из «чудес» крепости — неиссякаемый колодец. Из трех башен лучше всего сохранилась Восточная башня, донжон. В ней прятали запасы воды и провизии, а также укрывались в ожидании подкрепления. В верхней части башни располагается смотровая площадка с четырьмя угловыми зубцами, с которой открывается панорама города.

Красавица Рица

Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Когда-то на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако, около 250 лет назад, большое землетрясение обрушило часть горного массива, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем.

Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать удивительно красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной поверхностью воды.

Новоафонская пещера

Вы отправитесь в глубины гор на уникальном электропоезде, не имеющем аналогов. Из-за низких сводов пещеры и узкой колеи железнодорожного пути его создали на Рижском вагоностроительном заводе в единственном экземпляре.

В залах оборудована пешеходная дорожка длиной почти 1,5 километра. Новоафонская пещера имеет четыре входа, три из которых — рукотворные. Самый высокий зал (зал «Спелеологов») достигает в высоту почти 100 метров.

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь был основан в конце 19 века монахами русского Пантелеимонова монастыря (Афон, Греция). Для строительства обители пришлось отсечь часть горы и вывезти огромное количество земли и горной породы. В советское время монастырь был заброшен, какое-то время использовался под склады и был возвращён верующим только в 90-е годы 20 века.

Важно знать: