Мои заказы

Набережная Гагры – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная Гагры» в Гагре, цены от 990 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
На машине
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия по Гагре и озеру Рица
Прогулка по набережной Гагры и поездка к озеру Рица откроют вам красоту Кавказа. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь уникальными видами
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека
Историческая Гагра: путешествие сквозь века
На машине
3 часа
-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Историческая Гагра: путешествие сквозь века
Захватывающие виды, знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Начало: Около колеса обозрения
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 10:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
2465 ₽2900 ₽ за человека
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
На машине
6 часов
Аудиогид
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Начало: На ул. Урожайной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    17 сентября 2025
    Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру Рица
    Экскурсия к озеру Рица, очень понравилось, расказы про историю этих мест, остановки в красивых местах, горные реки понравились, прохлада, рекомендуем.
  • А
    Алина
    23 августа 2025
    Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
    Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!
    Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!
  • А
    Алла
    12 августа 2025
    Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
    Все замечательно, экскурсия очень понравилась. Гид нас провезти по всем очень красивым местами. Вернулись уставшие, но безумно счастливые. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Набережная Гагры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
  2. Историческая Гагра: путешествие сквозь века
  3. Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Самое главное
  6. Приморский парк
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Гегский водопад
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в октябре 2025
Сейчас в Гагре в категории "Набережная Гагры" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 3200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Набережная Гагры», 2 ⭐ отзыва, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь