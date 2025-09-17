Мини-группа
Экскурсия по Гагре и озеру Рица
Прогулка по набережной Гагры и поездка к озеру Рица откроют вам красоту Кавказа. Узнайте больше о местных легендах и насладитесь уникальными видами
Историческая Гагра: путешествие сквозь века
Захватывающие виды, знаковые достопримечательности и увлекательные истории
Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей17 сентября 2025Вода, скалы и чудеса природы: из Гагры - к озеру РицаЭкскурсия к озеру Рица, очень понравилось, расказы про историю этих мест, остановки в красивых местах, горные реки понравились, прохлада, рекомендуем.
- ААлина23 августа 2025Всё очень понравилось! Спасибо водителю (гиду). Обязательно берите экскурсию на дачу Сталина!
- ААлла12 августа 2025Все замечательно, экскурсия очень понравилась. Гид нас провезти по всем очень красивым местами. Вернулись уставшие, но безумно счастливые. Спасибо!
