Отправляемся в сталкер-тур по загадочной Абхазии.
Вас ждет поход по заброшенным железнодорожным станциям, административным зданиям, научным объектам, санаториям и другим сооружениям, которые когда-то имели важное значение для жизни республики.
Вас ждет поход по заброшенным железнодорожным станциям, административным зданиям, научным объектам, санаториям и другим сооружениям, которые когда-то имели важное значение для жизни республики.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сухумский вокзал
- Железнодорожная станция Гума
- Бывшее здание Совета Министров Абхазской АССР
- Железнодорожная станция Келасур
- Дворец князя Смецкого
- Сухумский аэропорт
- Живописное ущелье Черниговка на территории бывшей ГЭС
- Мост царицы Тамары
- Беслетская ГЭС
- Арочная смотровая площадка на Сухумской горе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
После грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. множество объектов в республике Абхазия стали заброшенными и остаются таковыми по сей день. Государство было не в силах быстро компенсировать ущерб, нанесенный войной, из-за чего многие красивейшие по своей архитектуре здания пришли в упадническое состояние.
Что вас ждетВ рамках экскурсии мы посетим большую часть заброшенных объектов Сухумского и Гулрыпшского районов. Увидим Сухумский Вокзал, железнодорожные станции Гума и Келасур, Сухумский Аэропорт, Дворец князя Смецкого и бывшее здание Совета Министров Абхазского АССР. Также посетим живописное ущелье Черниговка и территорию Беслетской ГЭС. Все эти объекты имеют богатую историю и в свое время играли важную роль в жизни республики.
Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены билеты в ущелье Черниговка и питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в ущелье Черниговка (200 руб.)
- Обед (700-1000 руб.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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