После грузино-абхазского конфликта 1992-1993 гг. множество объектов в республике Абхазия стали заброшенными и остаются таковыми по сей день. Государство было не в силах быстро компенсировать ущерб, нанесенный войной, из-за чего многие красивейшие по своей архитектуре здания пришли в упадническое состояние.

Что вас ждетВ рамках экскурсии мы посетим большую часть заброшенных объектов Сухумского и Гулрыпшского районов. Увидим Сухумский Вокзал, железнодорожные станции Гума и Келасур, Сухумский Аэропорт, Дворец князя Смецкого и бывшее здание Совета Министров Абхазского АССР. Также посетим живописное ущелье Черниговка и территорию Беслетской ГЭС. Все эти объекты имеют богатую историю и в свое время играли важную роль в жизни республики.

Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены билеты в ущелье Черниговка и питание.