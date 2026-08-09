Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Абхазии.
В своей экскурсии я решила совместить приятное с полезным — знакомство с чудесной страной души и отдых в термальных источниках на природе.
За один день вы увидите все главные достопримечательности — ресторан Гагрипш, набережную Сухума, ущелье Черниговка. А дальше у вас будет два часа для купания в термальных источниках.
В своей экскурсии я решила совместить приятное с полезным — знакомство с чудесной страной души и отдых в термальных источниках на природе.
За один день вы увидите все главные достопримечательности — ресторан Гагрипш, набережную Сухума, ущелье Черниговка. А дальше у вас будет два часа для купания в термальных источниках.
Описание экскурсииПрограмма экскурсии Ресторан Гагрипш История появления ресторана берет свое начало еще в XX веке. За все время ресторан подвергался реконструкции, но внутренний интерьер оставили неизменным. Здесь любили проводить время такие известные писатели и поэты, как А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. Горький, И. В. Сталин и Николай II. Дегустации вина, сыра и меда Сухум. Набережная махаджиров и фонтан с грифонами Набережная Махаджиров (этнических абхазцев, которые в XIX веке насильно были выселены царским правительством в Османскую империю) – приморская набережная, одно из самых живописных мест города. Фонтан с грифонами представляет собой скульптуры грифонов, из пасти которых льются струи воды, которые затем каскадом спадают вниз. Ущелье Черниговка Черниговка – это уникальное место по своей красоте и атмосфере, где в ущелье находится необычный ресторан, расположенный среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами. В ходе экскурсии мы совершим захватывающее путешествие по узким мостикам и горным тропинкам, нависающими над бурной рекой, изобилующей небольшими водопадами и озерцами. Прогулка длительностью 1 час. Термальный источник Кындыг Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем. Местные воды излечивают от многих недугов: таких, как артрозы, артриты и другие заболевания суставов, различные травмы и даже болезни из области гинекологии. Купание 2 часа. Колоннада Вечерняя колоннада в белоснежных огнях на берегу черного моря завораживает. Она выполнена в стиле античных форм – пышные элементы, портики, массивные колонны. В годы грузино-абхазского конфликта колоннаде был нанесен значительный ущерб, но после ряда восстановительных работ она приобрела достойный вид. Важно: возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.
по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Сухум
- Набережная махаджиров и фонтан с грифонами
- Ущелье Черниговка
- Термальный источник Кындыг
- Колоннада
Что включено
- Гид-водитель
- Трансфер
- Дегустации (по желанию)
Что не входит в цену
- Обед
- Тарзанка + подвесной мост: 500 руб.
- Вход на термальные источники: 300 руб.
- Вход в ущелье Черниговка: 250 руб.
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Гагре
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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