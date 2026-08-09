Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Абхазии.



В своей экскурсии я решила совместить приятное с полезным — знакомство с чудесной страной души и отдых в термальных источниках на природе.



За один день вы увидите все главные достопримечательности — ресторан Гагрипш, набережную Сухума, ущелье Черниговка. А дальше у вас будет два часа для купания в термальных источниках.

Алина Ваш гид в Гагре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 9 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Программа экскурсии Ресторан Гагрипш История появления ресторана берет свое начало еще в XX веке. За все время ресторан подвергался реконструкции, но внутренний интерьер оставили неизменным. Здесь любили проводить время такие известные писатели и поэты, как А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. Горький, И. В. Сталин и Николай II. Дегустации вина, сыра и меда Сухум. Набережная махаджиров и фонтан с грифонами Набережная Махаджиров (этнических абхазцев, которые в XIX веке насильно были выселены царским правительством в Османскую империю) – приморская набережная, одно из самых живописных мест города. Фонтан с грифонами представляет собой скульптуры грифонов, из пасти которых льются струи воды, которые затем каскадом спадают вниз. Ущелье Черниговка Черниговка – это уникальное место по своей красоте и атмосфере, где в ущелье находится необычный ресторан, расположенный среди огромных известняковых валунов, омываемых чистыми и холодными водами. В ходе экскурсии мы совершим захватывающее путешествие по узким мостикам и горным тропинкам, нависающими над бурной рекой, изобилующей небольшими водопадами и озерцами. Прогулка длительностью 1 час. Термальный источник Кындыг Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем. Местные воды излечивают от многих недугов: таких, как артрозы, артриты и другие заболевания суставов, различные травмы и даже болезни из области гинекологии. Купание 2 часа. Колоннада Вечерняя колоннада в белоснежных огнях на берегу черного моря завораживает. Она выполнена в стиле античных форм – пышные элементы, портики, массивные колонны. В годы грузино-абхазского конфликта колоннаде был нанесен значительный ущерб, но после ряда восстановительных работ она приобрела достойный вид. Важно: возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

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