Мини-группа
до 1 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
9 апр в 07:00
13 апр в 07:00
2200 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Гагре и Сухуму
Путешествие по Абхазии с посещением Гагры, Сухума, Черниговки и источника Кындыг. Насладитесь природными красотами и целебными водами
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:00
Завтра в 07:30
10 апр в 07:30
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Начало: КПП Псоу
Завтра в 08:00
9 апр в 08:00
22 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина20 марта 2025Минус, за который я снимаю звезду это то, что трансфер существует только для жителей Адлера/Сочи, если ты живешь в Гагре,
- ННаталья3 марта 2025Очень душевная и запоминающаяся экскурсия. Благодаря экскурсоводу Елене и водителю Тимуру день получился незабываемым. Огромная им благодарность. Так познавательно и
- ЕЕлена21 февраля 2025Экскурсия интересная,очень понравилась! Гид Мактина увлекательно рассказывала про каждое посещённое место, очень познавательно и интенесно! Спасибо большое! Всем рекомендую!!!
- ССофья22 сентября 2024Много интересного узнала про Абхазию ее историю культуру очень познавательная иувлекательная экскурсия Замечательный гид Амина много интересного рассказала про свою страну Профиссионал своего дела
- ППопова15 апреля 2023RELAX-тур: источник Кындыг и ущелье ЧерниговкаВ целом экскурсия не плохая, к термальным источникам еще бы разок съездила. Спасибо гиду Мактине за общее погружение в историю Абхазии и водителю Анре.
- ВВалерия21 марта 2023RELAX-тур: источник Кындыг и ущелье ЧерниговкаПотрясающий экскурсовод Мартина. Очень интересная, веселая экскурсия. Везде все посмотрели
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Кындыгские термальные источники»
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