Кындыгские термальные источники – экскурсии в Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Кындыгские термальные источники» в Гагре, цены от 1750 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Кындыгские термальные источники из Гагры
12 часов
41 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
9 апр в 07:00
13 апр в 07:00
2200 ₽ за человека
Горячий тур в Абхазию: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и источник Кындыг
12 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Гагре и Сухуму
Путешествие по Абхазии с посещением Гагры, Сухума, Черниговки и источника Кындыг. Насладитесь природными красотами и целебными водами
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:00
Завтра в 07:30
10 апр в 07:30
1750 ₽ за человека
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
14 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Начало: КПП Псоу
Завтра в 08:00
9 апр в 08:00
22 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    20 марта 2025
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Минус, за который я снимаю звезду это то, что трансфер существует только для жителей Адлера/Сочи, если ты живешь в Гагре,
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    то ищи возможность сам. А тут хоть и есть аналог Яндекс такси, но утром никто твой заказ не возьмет. То что мы попали на экскурсию это заслуга мужчины, который нас подвез по доброте душевной. В целом сама экскурсия интересная, про историю Абхазии, по пути на источники заезжаем в пару храмов ну и конечно дегустации. Стандартно мед вино и чай. Чайная вроде неплохая. Медовуха как и вино оооочень на любителя, но дегустация мероприятие веселое, после него все едут уже на веселе. Нет стопа для перебравших граждан, потребление спиртного никто не ограничивает, поэтому мы обратно ехали с парочкой уровня «ты меня уважаешь?», но к счастью дальше развития не было)) Мы поехали в холодное время года, купаться было страшно (надо было ж раздеться для этого) но в источнике все согрелись и отлично провели время. Как итог неплохо, если в Абхазии раньше не были то точно понравится

  • Н
    Наталья
    3 марта 2025
    Горячий тур в Абхазию: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и источник Кындыг
    Очень душевная и запоминающаяся экскурсия. Благодаря экскурсоводу Елене и водителю Тимуру день получился незабываемым. Огромная им благодарность. Так познавательно и
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    душевно они рассказывают о своей стране обо всех ее традициях и обычаях что хочется остаться там жить. Мандариновый сад это была одна из мечт. Посмотреть как они растут и поесть с куста это что то невероятное. Прекрасные дегустации вина и меда просто не оставят никого равнодушными. Горная река с голубыми водами и водопадами шикарна. А какой чистый воздух - это просто сказка. Благодаря интересному рассказу про брехаловку от Елены, кофе по сухумски не забудется никогда. Его бархатный вкус с морскими видами и атмосферностью набережной просто божественны. Термальный источник Кандыг очень интересное место купание зимой в снег особенно впечатляет. И ещё раз большое человеческое спасибо Елене за ее удивительную доброту душевность заботу и очарование. Она сделала эту поездку незабываемой. Хотя изначально ни чего этого не предполагалось. На стадии бронирования и подтверждения Я была в лёгком шоке когда мне предложили в 7 утра по морозу прогуляться пару километров для посадки в автобус, не смотря на то что автобус проходит мимо моего отеля. Спасибо Елене она быстро сориентировалась и нам не пришлось с самого начала испортить себе день. Для нас очевидно что если экскурсия в Абхазии то только гид Елены. И ещё абхазские песни на протяжении поездки настолько запали в душу что слушаем теперь их ежедневно вспоминая Абхазию.

  • Е
    Елена
    21 февраля 2025
    Горячий тур в Абхазию: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и источник Кындыг
    Экскурсия интересная,очень понравилась! Гид Мактина увлекательно рассказывала про каждое посещённое место, очень познавательно и интенесно! Спасибо большое! Всем рекомендую!!!
  • С
    Софья
    22 сентября 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Много интересного узнала про Абхазию ее историю культуру очень познавательная иувлекательная экскурсия Замечательный гид Амина много интересного рассказала про свою страну Профиссионал своего дела
  • П
    Попова
    15 апреля 2023
    RELAX-тур: источник Кындыг и ущелье Черниговка
    В целом экскурсия не плохая, к термальным источникам еще бы разок съездила. Спасибо гиду Мактине за общее погружение в историю Абхазии и водителю Анре.
  • В
    Валерия
    21 марта 2023
    RELAX-тур: источник Кындыг и ущелье Черниговка
    Потрясающий экскурсовод Мартина. Очень интересная, веселая экскурсия. Везде все посмотрели

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Кындыгские термальные источники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
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  1. Кындыгские термальные источники из Гагры
  2. Горячий тур в Абхазию: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и источник Кындыг
  3. Ускользающая красота: призрачные Ткуарчал и Акармара
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Ресторан «Гагрипш»
  4. Голубое озеро
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Колоннада
  8. Гегский водопад
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Гагре в апреле 2025
Сейчас в Гагре в категории "Кындыгские термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 1750 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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