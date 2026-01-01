Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
5 фев в 08:00
10 фев в 08:00
24 650 ₽ за человека
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
25 янв в 08:00
26 янв в 08:00
52 000 ₽ за всё до 4 чел.
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
18 000 ₽ за человека
Индивидуально по Абхазии: Гагра, Пицунда и Новый Афон под увлекательные истории
Искупаться в термальных источниках и водопаде, объехать Рицу и погулять по потаённым местам
Начало: Сочи, Адлер или Гагра, точное место по договорённо...
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж/д вокзала Адлера, 11:15 ...
7 мар в 10:15
25 900 ₽ за человека
Девичник в Абхазии с фотосессиями в летящих платьях на фоне всех визитных карточек (мини-группа)
Съездить к Рице и Псырцхе, оказаться в городах-призраках, привезти из отпуска десятки ярких кадров
Начало: КПП Псоу, 11:00-12:00. Также можем встретить вас у...
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
40 000 ₽ за человека
