Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
«Посетим пещеру и Новоафонский монастырь, пройдём по тропе грешников и выйдем к Лебединому озеру — системе прудов, созданной монахами»
5 фев в 08:00
10 фев в 08:00
24 650 ₽ за человека
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
«На нашем пути к голубой жемчужине встретятся Юпшарский каньон, слияние рек, подвесные мосты, мховые рощи, водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро, Чабгарский карниз»
24 янв в 08:00
25 янв в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
«По пути сделаем остановку у Голубого озера — природного источника с кристально прозрачной водой аквамаринового оттенка»
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
18 000 ₽ за человека
Абхазские выходные в комфортном отеле: 5 городов и природа
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж/д вокзала Адлера, 11:15 ...
«Вы увидите главные достопримечательности Гагры, Пицунды, Сухума, Нового Афона и Лыхны, осмотрите природные жемчужины региона, в число которых входит знаменитое изумрудное озеро Рица»
7 мар в 10:15
25 900 ₽ за человека
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
«Увидите дачу Сталина и пообедаете с видом на высокогорное озеро»
23 янв в 08:00
13 фев в 08:00
28 000 ₽ за человека
