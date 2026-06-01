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Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки

Увидеть Новоафонский монастырь, отправиться в горы на внедорожнике и отдохнуть на пляже
В туре мы объединили как природные, так и рукотворные чудеса Абхазии.

Вы погуляете по Гагре, осмотрите высеченный в скале Новоафонский монастыри, сделаете красивые кадры на заброшенной ж/д станции Псырцха и атмосферные
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фотографии в городах-призраках, покинутых жителями.

Полюбуетесь лазурью озера Рица, проедетесь через горные ущелья, вдоволь надышитесь ароматами эвкалипта, смешанными с морской свежестью, послушаете гул водопадов Ирина, Великан, Золотоносец и сможете искупаться в термальных источниках.

Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки
Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки
Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:

1. Паспорт: внутренний российский паспорт или загранпаспорт, а также свидетельства о рождении для детей.
2. Удобная обувь/тёплая одежда по сезону (горы: может быть холодно, с октября по апрель обязательно!);
3. Фотоаппарат;
4. Деньги за экскурсию (оставшуюся часть);
5. Наличные деньги на сувениры, входные билеты. Карты в большинстве мест в Абхазии не работают или работают только «Мир»;
6. Зонт/дождевик;
7. Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);
8. Пустая тара для набора воды из родника;
9. Купальные принадлежности;
10. Еда для местных голодных животных (по желанию).

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в Пицунде

Утром заберём вас из Сочи и отправимся знакомиться с Абхазией. Начнём с Гагры — города-сада, где переплетаются следы царской эпохи и советской архитектуры. После прогулки по приморским улицам начнём путь в горы, к озеру Рица, проезжая через живописные ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское.

Поднимемся на смотровую площадку «Птичий клюв», расположенную на высоте 1100 метров над уровнем моря, откуда откроется панорама на Рицу и окрестные хребты. Сделаем остановку у водопада Молочный, а затем осмотрим дачу Сталина, скрытую среди леса.

Пообедаем на берегу горной реки, где сможем отдохнуть среди природы. Завершим день в Пицунде: летом искупаемся в море, а зимой прогуляемся вдоль соснового леса. Вечером заселимся в отель.

Прогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в ПицундеПрогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в ПицундеПрогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в ПицундеПрогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в ПицундеПрогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в ПицундеПрогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в Пицунде
2 день

Мюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция Псырцха

Начнём день с поездки в Мюссеру или Амбару — живописное место с вечнозелёной лужайкой, древним храмом и видом на море. В прошлом здесь отдыхали советские руководители.

Посетим форелевое хозяйство и подъедем к скальному монастырю. У реки Мчишта искупаемся в прохладной воде — контраст с тёплым морем подарит ощущение бодрости и свежести. Далее заедем в Гудауту и попробуем одни из самых вкусных хачапури по-абхазски — в форме лодочки. И, возможно, выпьем бокал вина.

В Новом Афоне осмотрим мужской монастырь, по желанию спустимся в пещеру, обязательно увидим рукотворный водопад и станцию Псырцха. Если останется энергия, поднимемся к Анакопийской крепости — одной из лучших смотровых точек в стране.

Завершим день прогулкой по набережной Махаджиров в Сухуме, где пригодятся красивые наряды для красивых снимков на фоне моря. После прогулки заселимся в отель.

Мюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция ПсырцхаМюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция Псырцха
3 день

Водопады Ирина, Великан, Золотоносец и Святой, термальные источники и возвращение в Сочи

Утро начнётся с ароматного сухумского кофе, после чего мы отправимся к самым высоким водопадам Абхазии. По пути заедем в города-призраки — необычные локации, которые привлекают фотографов, режиссёров фильмов и клипов.

Далее пересядем на внедорожник, который поднимет нас в горы к водопадам Ирина, Великан и Золотоносец. Пообедаем в кафе с местной кухней: здесь готовят мясо, сыр, мамалыгу и подают всё это с видом на водопад Святой.

Если останется время и силы, заедем к термальным источникам в эвкалиптовой аллее, где можно будет окунуться в тёплую воду даже в прохладную погоду. Сделаем остановку у Мерхеульского источника, чтобы набрать воды с целебными свойствами.

Так мы завершим наше путешествие — обновлёнными, отдохнувшими и готовыми к новым открытиям. Вечером вернёмся в Сочи.

Водопады Ирина, Великан, Золотоносец и Святой, термальные источники и возвращение в СочиВодопады Ирина, Великан, Золотоносец и Святой, термальные источники и возвращение в СочиВодопады Ирина, Великан, Золотоносец и Святой, термальные источники и возвращение в СочиВодопады Ирина, Великан, Золотоносец и Святой, термальные источники и возвращение в СочиВодопады Ирина, Великан, Золотоносец и Святой, термальные источники и возвращение в Сочи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, от отеля и обратно
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен трансфер в пределах Центрального, Хостинского, Адлерского районов, также можем забрать вас уже в Абхазии, в этом случае маршрут обсудим с вами индивидуально
Завершение: Сочи, доставим к вашему отелю, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Здравствуйте, дорогие друзья. Свой путь в туризме я начинал на Ближнем Востоке — в Египте, Израиле и Иордании, продолжил в Таиланде, Индонезии. В Сочи живу с 2015 года, постоянно совершенствую
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свои познания об истории и культуре региона, открываю новые маршруты. В нашей команде работают люди с широким кругозором. Мы встречаем и провожаем отдыхающих в аэропорту и на ж/д вокзалах (их в Сочи 5). С комфортом предоставляем индивидуальный трансфер в любую точку Абхазии и наоборот — из Абхазии в аэропорт, отели и ж/д вокзалы Сочи. Путешествия — наша жизнь, мы сами путешествуем и увлекаем в это и вас!

Тур входит в следующие категории Гагры

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