Вы погуляете по Гагре, осмотрите высеченный в скале Новоафонский монастыри, сделаете красивые кадры на заброшенной ж/д станции Псырцха и атмосферные
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять:
1. Паспорт: внутренний российский паспорт или загранпаспорт, а также свидетельства о рождении для детей.
2. Удобная обувь/тёплая одежда по сезону (горы: может быть холодно, с октября по апрель обязательно!);
3. Фотоаппарат;
4. Деньги за экскурсию (оставшуюся часть);
5. Наличные деньги на сувениры, входные билеты. Карты в большинстве мест в Абхазии не работают или работают только «Мир»;
6. Зонт/дождевик;
7. Солнечные очки, солнцезащитный крем, головной убор (летом);
8. Пустая тара для набора воды из родника;
9. Купальные принадлежности;
10. Еда для местных голодных животных (по желанию).
Программа тура по дням
Прогулка по Гагре, озеро Рица, дача Сталина и отдых в Пицунде
Утром заберём вас из Сочи и отправимся знакомиться с Абхазией. Начнём с Гагры — города-сада, где переплетаются следы царской эпохи и советской архитектуры. После прогулки по приморским улицам начнём путь в горы, к озеру Рица, проезжая через живописные ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское.
Поднимемся на смотровую площадку «Птичий клюв», расположенную на высоте 1100 метров над уровнем моря, откуда откроется панорама на Рицу и окрестные хребты. Сделаем остановку у водопада Молочный, а затем осмотрим дачу Сталина, скрытую среди леса.
Пообедаем на берегу горной реки, где сможем отдохнуть среди природы. Завершим день в Пицунде: летом искупаемся в море, а зимой прогуляемся вдоль соснового леса. Вечером заселимся в отель.
Мюссера, скальный монастырь, Новоафонский монастырь, рукотворный водопад и станция Псырцха
Начнём день с поездки в Мюссеру или Амбару — живописное место с вечнозелёной лужайкой, древним храмом и видом на море. В прошлом здесь отдыхали советские руководители.
Посетим форелевое хозяйство и подъедем к скальному монастырю. У реки Мчишта искупаемся в прохладной воде — контраст с тёплым морем подарит ощущение бодрости и свежести. Далее заедем в Гудауту и попробуем одни из самых вкусных хачапури по-абхазски — в форме лодочки. И, возможно, выпьем бокал вина.
В Новом Афоне осмотрим мужской монастырь, по желанию спустимся в пещеру, обязательно увидим рукотворный водопад и станцию Псырцха. Если останется энергия, поднимемся к Анакопийской крепости — одной из лучших смотровых точек в стране.
Завершим день прогулкой по набережной Махаджиров в Сухуме, где пригодятся красивые наряды для красивых снимков на фоне моря. После прогулки заселимся в отель.
Водопады Ирина, Великан, Золотоносец и Святой, термальные источники и возвращение в Сочи
Утро начнётся с ароматного сухумского кофе, после чего мы отправимся к самым высоким водопадам Абхазии. По пути заедем в города-призраки — необычные локации, которые привлекают фотографов, режиссёров фильмов и клипов.
Далее пересядем на внедорожник, который поднимет нас в горы к водопадам Ирина, Великан и Золотоносец. Пообедаем в кафе с местной кухней: здесь готовят мясо, сыр, мамалыгу и подают всё это с видом на водопад Святой.
Если останется время и силы, заедем к термальным источникам в эвкалиптовой аллее, где можно будет окунуться в тёплую воду даже в прохладную погоду. Сделаем остановку у Мерхеульского источника, чтобы набрать воды с целебными свойствами.
Так мы завершим наше путешествие — обновлёнными, отдохнувшими и готовыми к новым открытиям. Вечером вернёмся в Сочи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту, от отеля и обратно
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты