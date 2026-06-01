Утром заберём вас из Сочи и отправимся знакомиться с Абхазией. Начнём с Гагры — города-сада, где переплетаются следы царской эпохи и советской архитектуры. После прогулки по приморским улицам начнём путь в горы, к озеру Рица, проезжая через живописные ущелья: Бзыбское, Гегское и Юпшарское.

Поднимемся на смотровую площадку «Птичий клюв», расположенную на высоте 1100 метров над уровнем моря, откуда откроется панорама на Рицу и окрестные хребты. Сделаем остановку у водопада Молочный, а затем осмотрим дачу Сталина, скрытую среди леса.

Пообедаем на берегу горной реки, где сможем отдохнуть среди природы. Завершим день в Пицунде: летом искупаемся в море, а зимой прогуляемся вдоль соснового леса. Вечером заселимся в отель.