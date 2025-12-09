Индивидуальная
до 6 чел.
Чарующая Рица - из Нового Афона
Увидеть страну без туристических клише
«Дегустация сыра, мяса, вина, чачи на экоферме»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
9600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + источник
Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Начало: По месту вашего проживания
«– транспортно-экскурсионное обслуживание– дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса– входные билеты в карстовое ущелье и на термальный источник»
Расписание: в понедельник и четверг в 11:15
11 дек в 11:15
15 дек в 11:15
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Насладитесь живописными видами Абхазии, посетив озеро Рица, каньоны и водопады. Это уникальная возможность увидеть природу во всей её красе
«В нашем путешествии не будет скучных фактов и утомительных дегустаций»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
