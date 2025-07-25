читать дальше

народа Абхазии. Новый Афон нас очень впечатлил, красивая природа, архитектура зданий, эмоций очень много. Увидеть все эти места просто нереально, в жизни все намного круче. Обязательно советую данное путешествие. Нас было 6 человек, в машине расположились с удобством. Пока ехали до Н. Афона нам рассказали про саму Абхазию очень интересно. В самом Н. Афоне нам провели замечательную экскурсию. Спасибо большое за подаренные эмоции