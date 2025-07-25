-
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: У вашего отеля
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
2862 ₽
3180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа восточной Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra25 июля 2025Очень красивая и познаватьная экскурсия! Спасибо гиду Леону! Всем советую! Не будете разочарованы!
- ДДарина7 июня 2025Выражаем огромную благодарность нашему водителю и экскурсоводу Алясу. Аккуратное вождение, невероятные впечатления от поездки. Познакомились по ближе с историей, культурой
- ЕЕлена15 августа 202413 августа были на экскурсии по Новому Афону. Замечательная экскурсия! Получили море впечатлений и воспоминаний о достопримечательностях Нового Афона. Большая
- ККудрявцева19 сентября 2023Спасибо. Все было замечательно.
