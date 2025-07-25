Мои заказы

Экскурсии в Новоафонскую пещеру из Нового Афона

Найдено 3 экскурсии в категории «Новоафонская пещера» в Новом Афоне, цены от 2862 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Пешая
9 часов
-
10%
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: У вашего отеля
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
2862 ₽3180 ₽ за человека
Природа восточной Абхазии
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа восточной Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Новый Афон - жемчужина Абхазии
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    25 июля 2025
    Новый Афон - жемчужина Абхазии
    Очень красивая и познаватьная экскурсия! Спасибо гиду Леону! Всем советую! Не будете разочарованы!
  • Д
    Дарина
    7 июня 2025
    Новый Афон - жемчужина Абхазии
    Выражаем огромную благодарность нашему водителю и экскурсоводу Алясу. Аккуратное вождение, невероятные впечатления от поездки. Познакомились по ближе с историей, культурой
    читать дальше

    народа Абхазии. Новый Афон нас очень впечатлил, красивая природа, архитектура зданий, эмоций очень много. Увидеть все эти места просто нереально, в жизни все намного круче. Обязательно советую данное путешествие. Нас было 6 человек, в машине расположились с удобством. Пока ехали до Н. Афона нам рассказали про саму Абхазию очень интересно. В самом Н. Афоне нам провели замечательную экскурсию. Спасибо большое за подаренные эмоции

  • Б
    Бармина
    7 июня 2025
    Новый Афон - жемчужина Абхазии
  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    Новый Афон - жемчужина Абхазии
    13 августа были на экскурсии по Новому Афону. Замечательная экскурсия! Получили море впечатлений и воспоминаний о достопримечательностях Нового Афона. Большая
    читать дальше

    благодарность водителю - экскурсоводу Алиасу за отлично проведенный день. Алиас профессионал своего дела, учитывал все наши пожелания он доброжелательный, позитивный человек.

  • К
    Кудрявцева
    19 сентября 2023
    Природа восточной Абхазии
    Спасибо. Все было замечательно.

