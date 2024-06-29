Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Широкие просторы цветущей зелени, бескрайние горизонты с холмами и долинами, свежий горный воздух и атмосфера спокойствия и умиротворения.



Мы отправимся к живописному уголку природы на Кавказе — альпийским лугам, а также посетим роскошный Гегский водопад. 4.6 10 отзывов

LexxTour Ваш гид в Новом Афоне Задать вопрос Групповая экскурсия -5% 3900 ₽ выгода 195 ₽ 3705 ₽ за человека 4.6 10 отзывов 🇷🇺 русский 8 часов 1-8 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подробнее Альпийские луга, которые мы увидим в рамках нашего однодневного тура, возвышаются на 1600 метров над уровнем моря. Горный воздух и отсутствие влияния человеческого прогресса, сделало это место ярким представителем понятия «колыбель природы». Здесь действительно сказочно. Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, минеральный источник "Ауадхара" и студенческую поляну, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица. Приятным дополнением экскурсии станет дегустация местного вина и мёда.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Альпийские луга

Водопад Девичьи слёзы

Водопад Мужские слёзы

Юпшарский каньон

Каменный мешок

Голубое озеро

Смотровая площадка Прощай, Родина

Водопад Влюблённых

Водопад Гегский

Озеро Рица

Водопад Птичий клюв

Минеральный источник Ауадхара Что включено Транспортно-экскурсионные услуги

Услуги водителя-гида

Страховка. Что не входит в цену Экологический сбор на озере Рица (взрослый/ 700 рублей детский от 8 до 12 лет/ 200 руб. «, » Пикник (по желанию, 500 рублей)

Тарзанка (по желанию, 1000 рублей). Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.