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Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур

Ознакомительная экскурсия по Новому Афону с дегустацией местных продуктов
Широкие просторы цветущей зелени, бескрайние горизонты с холмами и долинами, свежий горный воздух и атмосфера спокойствия и умиротворения.

Мы отправимся к живописному уголку природы на Кавказе — альпийским лугам, а также посетим роскошный Гегский водопад.
4.6
10 отзывов
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур

Описание экскурсии

Подробнее Альпийские луга, которые мы увидим в рамках нашего однодневного тура, возвышаются на 1600 метров над уровнем моря. Горный воздух и отсутствие влияния человеческого прогресса, сделало это место ярким представителем понятия «колыбель природы». Здесь действительно сказочно. Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, минеральный источник "Ауадхара" и студенческую поляну, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица. Приятным дополнением экскурсии станет дегустация местного вина и мёда.

Ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Альпийские луга
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка Прощай, Родина
  • Водопад Влюблённых
  • Водопад Гегский
  • Озеро Рица
  • Водопад Птичий клюв
  • Минеральный источник Ауадхара
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-гида
  • Страховка.
Что не входит в цену
  • Экологический сбор на озере Рица (взрослый/ 700 рублей детский от 8 до 12 лет/ 200 руб. «, » Пикник (по желанию, 500 рублей)
  • Тарзанка (по желанию, 1000 рублей).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Красивая природа слов нет😍 Водитель Астамур очень приятный и старался для всех! Я бы поставила 4 звезды из-за неудобных мест,ехали на Патриоте (сзади вдвоем были тк двое отказались,но было некомфортно,сильно
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трясло) не понимаю как там можно ехать вчетвером!

Места природные шикарные,но большинство мест просто проехали (но они не особо стоили внимания думаю),заехали на 4 основных Голубое озеро,Водопад и Луга,Рица. Больше заняла дорога,надо раньше выезжать)

И предупреждайте пожалуйста заранее,что на Альпийские луга надо брать теплые кофты,там холодно.

Ставлю за гостеприимство Абхазии и приятного водителя 5 звезд,но организация комфорта в машине «3»

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А
Все хорошо, посетили все что было указано, водитель Михаил рассказал все о каждом месте, с ним не соскучишься. Заезжали дигустировать вино, мед, чай, набрали воды из минимального источника, вкусно покушали, поднялись на альпийские луга, увидели каньон, Рицу и все водопады. Море эмоций.
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А
Были в июне. Ездили на Гегский водопад, оз. Рица и Альпийские луга. Очень хороший организатор. Водители отличные, много рассказывают про историю и о быте местных жителей.
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П
Красивые виды, чистейший воздух, Альпийские луга находятся на самой вершине горы, от куда открывались неописуемые виды
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А
Экскурсия на открытом уазике, достаточно свободного времени на прогулку, все организованно замечательно
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Е
Как раз попали в то время,когда цвели Альпийские луга и оказались в сказке, спасибо вам большое
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