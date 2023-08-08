Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур

Ознакомительная экскурсия по Новому Афону с дегустацией местных продуктов

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Широкие просторы цветущей зелени, бескрайние горизонты с холмами и долинами, свежий горный воздух и атмосфера спокойствия и умиротворения.

Мы отправимся к живописному уголку природы на Кавказе — альпийским лугам, а также посетим роскошный Гегский водопад.
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Альпийские луга
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы
  • Юпшарский каньон
  • Каменный мешок
  • Голубое озеро
  • Смотровая площадка Прощай, Родина
  • Водопад Влюблённых
  • Водопад Гегский
  • Озеро Рица
  • Водопад Птичий клюв
  • Минеральный источник Ауадхара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

Альпийские луга, которые мы увидим в рамках нашего однодневного тура, возвышаются на 2000 метров над уровнем моря. Горный воздух и отсутствие влияния человеческого прогресса, сделало это место ярким представителем понятия «колыбель природы». Здесь действительно сказочно.
Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица. Приятным дополнением экскурсии станет дегустация местного вина и мёда.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги водителя-гида
  • Страховка
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица (взрослый/ 700 рублей детский от 8 до 12 лет/ 200 руб., Пикник (по желанию, 500 рублей)
  • Тарзанка (по желанию, 1000 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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