Ознакомительная экскурсия по Новому Афону с дегустацией местных продуктов
Широкие просторы цветущей зелени, бескрайние горизонты с холмами и долинами, свежий горный воздух и атмосфера спокойствия и умиротворения.
Мы отправимся к живописному уголку природы на Кавказе — альпийским лугам, а также посетим роскошный Гегский водопад.
Мы отправимся к живописному уголку природы на Кавказе — альпийским лугам, а также посетим роскошный Гегский водопад.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Альпийские луга
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Голубое озеро
- Смотровая площадка Прощай, Родина
- Водопад Влюблённых
- Водопад Гегский
- Озеро Рица
- Водопад Птичий клюв
- Минеральный источник Ауадхара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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Альпийские луга, которые мы увидим в рамках нашего однодневного тура, возвышаются на 2000 метров над уровнем моря. Горный воздух и отсутствие влияния человеческого прогресса, сделало это место ярким представителем понятия «колыбель природы». Здесь действительно сказочно.
Помимо альпийских лугов мы покажем вам известные на Кавказе водопады Девичьи и Мужские слезы, Гегский и Птичий клюв, величавый Юпшарский каньон, Голубое озеро и «визитную карточку» Абхазии – озеро Рица. Приятным дополнением экскурсии станет дегустация местного вина и мёда.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
- Что не входит
- Экологический сбор на озере Рица (взрослый/ 700 рублей детский от 8 до 12 лет/ 200 руб., Пикник (по желанию, 500 рублей)
- Тарзанка (по желанию, 1000 рублей)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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