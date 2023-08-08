Джип-экскурсия в Новом Афоне: Путешествие по Шакуранскому водопаду и дегустация
За несколько часов нашего путешествия по красотам Абхазии мы совершим мини-трекинг, где увидим уникальные памятники природы, среди которых есть даже древняя пещера, а после отправимся на пикник.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мархяулский водопад
- Минеральный источник
- Мархяулские ванны
- Ущелье «Волчьи врата»
- Шакуранский водопад
- Пещера (стоянка первобытного человека)
- Джампальский каньон
- Холодная речка
- Самшитовый рай (роща)
- Багатский каньон
- Кодорское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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В круглом амфитеатре среди скал необычайной формы с высоты более 30 метров на каменный конус с вершиной в виде странной головы падает струя воды, поток расширяется на конусе и образует внизу озеро. Это и есть Шакуранский водопад. Точнее, первая часть каскада Шакуранских водопадов – самая грандиозная и высокая. Весь каскад высотой около 250 метров состоит из трех сообщающихся частей. По сути, это один водопад, который берет начало из вод реки Шакуран, и, сбежав вниз по скалам, впадает в реку Джампал.
Помимо этого необыкновенного водопада в ходе экскурсии вы увидите и другие живописные и уникальные природные объекты, включая каньоны и пещеру первобытного человека, а также совершите трекинг длиной 800 метров, насладитесь пикником и продегустируете местное вино и мед.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
- Что не входит
- Пикник (500 рублей, по желанию)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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