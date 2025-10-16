За несколько часов нашего путешествия по красотам Абхазии мы совершим мини-трекинг, где увидим уникальные памятники природы, среди которых есть даже древняя пещера, а после отправимся на пикник.
Описание экскурсииЧто вас ждёт В круглом амфитеатре среди скал необычайной формы с высоты более 30 метров на каменный конус с вершиной в виде странной головы падает струя воды, поток расширяется на конусе и образует внизу озеро. Это и есть Шакуранский водопад. Точнее, первая часть каскада Шакуранских водопадов – самая грандиозная и высокая. Весь каскад высотой около 250 метров состоит из трех сообщающихся частей. По сути, это один водопад, который берет начало из вод реки Шакуран, и, сбежав вниз по скалам, впадает в реку Джампал. Помимо этого необыкновенного водопада в ходе экскурсии вы увидите и другие живописные и уникальные природные объекты, включая каньоны и пещеру первобытного человека, а также совершите трекинг длиной 800 метров, насладитесь пикником и продегустируете местное вино и мед. Важная информация: ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА НОВЫЙ АФОН! Осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть вотсап или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес, по которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после Вашего бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату
Вторник, пятница 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мархяулский водопад
- Минеральный источник
- Мархяулские ванны
- Ущелье «Волчьи врата»
- Шакуранский водопад
- Пещера (стоянка первобытного человека)
- Джампальский каньон
- Холодная речка
- Самшитовый рай (роща)
- Багатский каньон
- Кодорское ущелье
- Ольгинское ущелье
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Пикник (500 рублей, по желанию)
- Ольгинское ущелье - 300 руб
Место начала и завершения?
Ваш отель, по адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- ВЫЕЗД ИЗ ГОРОДА НОВЫЙ АФОН! Осуществляется по московскому времени! Уважаемые гости
- Оставляйте контактные номера телефонов
- На которых есть вотсап или телеграмм для удобства связи. Обязательно пишите точный адрес
- По которому мы Вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после Вашего бронирования. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Этот тур оставил незабываемые впечатления! Мы побывали на Ольгинских и Шакуранском водопадах, полюбовались видами на альпийских лугах, продегустировали вино и чачу, насладились колоритом абхазской природы, и гостеприимства. Валерий был отличным
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Е
Поездка очень понравилась! Нас возил приятный молодой человек Бадри, развлекал историями и рассказывал про местность. Были на Ольгинском водопаде, заезжали на дегустацию вина. Спускались в кодорское ущелье к шакуранскому водопаду,
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Е
Экскурсия с Дауром, выше всяких похвал!!! 100 балов!!! Поездка прошла очень интересно, весело, увидели столько красоты. Дауру отдельное спасибо за экскурсию.
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Б
Экскурсия с Дауром, выше всяких похвал!!! 100 балов!!! Поездка прошла очень интересно, весело, увидели столько красоты. Дауру отдельное спасибо за экскурсию.
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И
Очень красивые места! Большое спасибо организаторам и нашему водителю Армену, все было очень круто и увлекательно!
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А
Очень бодная экскурсия для любителей быстрой езды и экстрима. Водитель забавный.
Природа красивая.
Забрали с места проживания и вернули туда же.
Природа красивая.
Забрали с места проживания и вернули туда же.
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