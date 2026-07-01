Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона в Черниговку и Сухум
Погулять вдоль ротонды, увидеть ущелье со скалами и мини-водопадами и попробовать местные деликатесы
Начало: На улице 23 июля
«Живописное место с водопадами и бирюзовыми бассейнами»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:45
3 июл в 09:45
6 июл в 09:45
1700 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Кодорское ущелье и Шакуранский водопад»
Начало: Ваш отель, по адресу
«Это и есть Шакуранский водопад»
Расписание: Вторник, пятница 9:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3325 ₽
3500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»
Начало: Ваш отель, по адресу
«Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон»
Расписание: Среда,пятница,воскресенье 10-30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3135 ₽
3300 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
Начало: По договорённости
«Мы отправимся к живописному уголку природы на Кавказе — альпийским лугам, а также посетим роскошный Гегский водопад»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3705 ₽
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг к Кодорскому ущелью и Шакуранскому водопаду (каньону)
Начало: Ваш отель
«На пути нас ждут красивые Ольгинские водопады и жемчужина Страны Души – Шакуранский водопад»
Расписание: Каждый день с 10:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3550 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Город-призрак и водопады города Ткуарчал
Начало: Город Новый Афон и Сухум по месту проживания
«Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков»
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3350 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Чегемские водопады»
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