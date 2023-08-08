Уникальная экскурсия в Новый Афон: конные прогулки в Аацынском каньоне
Аацынский каньон — отличное место для отдыха туристов и местных.
Мы отправимся туда в погоне за яркими впечатлениями и драйвом, попробовав несколько увлекательных активных развлечений. Среди них стрельба из лука и арбалета, джиппинг, катание на тарзанке. Скучно точно не будет!
Мы отправимся туда в погоне за яркими впечатлениями и драйвом, попробовав несколько увлекательных активных развлечений. Среди них стрельба из лука и арбалета, джиппинг, катание на тарзанке. Скучно точно не будет!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Каньон «Аапста»
- Аацинский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Обзор Аацинского водопада. Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров. Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым. Имейте в виду, здесь прохладно даже в самый невыносимый зной. Место очень живописное, вокруг можно увидеть покрытые мхом камни и самшит;
- Джиппинг по реке;
- Рыбалка;
- Катание на лодках в каньоне;
- Арбалетно-лучное стрельбище;
- Катание на тарзанке;
- Конные прогулки;
- Спортивные состязания;
- Отдых в гамаках;
- Пешая экскурсия вдоль ущелья;
- Пикник.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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