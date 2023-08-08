Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1

Уникальная экскурсия в Новый Афон: конные прогулки в Аацынском каньоне

Описание
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Аацынский каньон — отличное место для отдыха туристов и местных.

Мы отправимся туда в погоне за яркими впечатлениями и драйвом, попробовав несколько увлекательных активных развлечений. Среди них стрельба из лука и арбалета, джиппинг, катание на тарзанке. Скучно точно не будет!
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Каньон «Аапста»: экскурсия 9 в 1
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
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Что вас ожидает:

  • Каньон «Аапста»
  • Аацинский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе:

  • Обзор Аацинского водопада. Вода падает с семиметровой высоты в образованную со временем природную чашу глубиной в пять метров. Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым. Имейте в виду, здесь прохладно даже в самый невыносимый зной. Место очень живописное, вокруг можно увидеть покрытые мхом камни и самшит;
  • Джиппинг по реке;
  • Рыбалка;
  • Катание на лодках в каньоне;
  • Арбалетно-лучное стрельбище;
  • Катание на тарзанке;
  • Конные прогулки;
  • Спортивные состязания;
  • Отдых в гамаках;
  • Пешая экскурсия вдоль ущелья;
  • Пикник.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Благодарим Вас за выбор нашего джип-тура. Пожалуйста, в ответном письме пришлите дополнительные контактные телефоны, а так же адрес, где Вы остановились, чтобы мы могли связаться с Вами. Наш диспетчер свяжется с Вами за 1 час до начала экскурсии. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, просьба связаться с организатором по тел 8-938-878-87-08, Екатерина. Хорошего отдыха!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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