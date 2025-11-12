В живописной долине реки Галидзга скрывается Ткуарчал - город с богатой историей. Здесь можно увидеть вокзал и улочки, хранящие хроники республики.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды и уникальные ландшафты
- 🏛 Исторические места и архитектура
- 🌿 Атмосфера заброшенных городов
- 💧 Мощные водопады и их красота
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Ткуарчал
- Акармара
- Великан
- Ирина
- Святой
Описание экскурсии
Ткуарчал
Город с непростой судьбой, сыгравший важную роль в истории Абхазии. Сегодня Ткуарчал — это смешение прошлого и настоящего. Вы рассмотрите живописный вокзал, пройдёте по улочкам города, где каждый дом — часть хроники республики.
Акармара
Некогда шахтёрский посёлок, а сегодня — призрак, затерянный в горах. Здесь можно увидеть, как природа возвращает себе бетон и камень, оплетая здания зеленью. Атмосфера завораживает: тишина, руины, и ощущение, будто время остановилось.
Три водопада
Вы увидите могучий водопад Великан, от которого захватывает дух, прогуляетесь к водопадам Ирина и Святой. Каждый из них по-своему красив, вместе они создают целую водную симфонию. А ещё пройдёмся по висячим мостам через горную реку Алдзга.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Toyota Voxy
- Дополнительно оплачивается подъём к водопадам: 2500 ₽ за машину и 400 ₽ за чел. за вход
- Все сооружения мы осматриваем снаружи
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Новом Афоне
Дорогие путешественники, меня зовут Тимур. Занимаюсь индивидуальными и групповыми экскурсиями с 2018 года. Рад всем гостям!Задать вопрос
