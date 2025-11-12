В живописной долине реки Галидзга скрывается Ткуарчал - город с богатой историей. Здесь можно увидеть вокзал и улочки, хранящие хроники республики.Выше по горам расположена Акармара - заброшенный шахтёрский посёлок, где

природа постепенно поглощает руины. Это место завораживает своей тишиной и атмосферой. Рядом шумят водопады-великаны: Великан, Ирина и Святой, создавая водную симфонию. Прогулка по висячим мостам через реку Алдзга станет незабываемым опытом

Описание экскурсии

Ткуарчал

Город с непростой судьбой, сыгравший важную роль в истории Абхазии. Сегодня Ткуарчал — это смешение прошлого и настоящего. Вы рассмотрите живописный вокзал, пройдёте по улочкам города, где каждый дом — часть хроники республики.

Акармара

Некогда шахтёрский посёлок, а сегодня — призрак, затерянный в горах. Здесь можно увидеть, как природа возвращает себе бетон и камень, оплетая здания зеленью. Атмосфера завораживает: тишина, руины, и ощущение, будто время остановилось.

Три водопада

Вы увидите могучий водопад Великан, от которого захватывает дух, прогуляетесь к водопадам Ирина и Святой. Каждый из них по-своему красив, вместе они создают целую водную симфонию. А ещё пройдёмся по висячим мостам через горную реку Алдзга.

