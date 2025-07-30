читать дальше

мед прям топ рассказчик, поняла, что всю жизнь вообще не так хранили и ели мед. Потом маршрут к озеру. Мадина предложила смотреть озеро со всех сторон и мы поехали на северную часть по жутко страшному и красивому серпантину за 500 рэ с человека. Там увидели издалека кусочек озера, вообще не стоило туда ехать, т. к. главная часть озера красивенная и этого вполне достаточно, чтобы насладиться красотой. Еще захватили 2 водопада, малюсенькие. Голубое озеро, красиво. Покатались на зиплайне. В целом, все прошло хорошо. Мадина очень приятная, деликатная, рассказы интересные, приятный голос, делала экскурсию очень приятной, интересной и комфортной. За такую цену просто песня! Рекомендую