Что вы можете увидеть 🤩

А вечером вы можете искупаться в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса. Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие! У нас много положительных отзывов в соц. сетях, так что ваш отдых будет на высоте. Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно
Важная информация:
Наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
Ответы на вопросы
Что входит
услуги водителя гида
трансфер
дегустации напитков, сыра, копченостей.
Что не входит
питание (по желанию)
экологический сбор на Рицу — 350 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пицунде
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура
с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи
мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Юлия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них