Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды

Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии

5
13 отзывов
Индивидуально
до 8 чел.
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии.

Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно.

Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Пицунды

Что вы можете увидеть 🤩

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • А вечером вы можете искупаться в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса. Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие! У нас много положительных отзывов в соц. сетях, так что ваш отдых будет на высоте. Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно

Важная информация:

  • Наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги водителя гида
  • трансфер
  • дегустации напитков, сыра, копченостей.
Что не входит
  • питание (по желанию)
  • экологический сбор на Рицу — 350 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Пицунде
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура
  • с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи
  • мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пицунды

🎩Индивидуальные🛣Джиппинг🐠Озеро Рица🗽Достопримечательности🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Пицунде

Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Пицунды
Индивидуально
до 7 чел.
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Пицунды
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Пицунды
В группе
до 7 чел.
10ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Пицунды
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуально
до 7 чел.
10ч
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00 утра
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Пицунды
В группе
до 7 чел.
5
3
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Пицунды
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00 утра
Гастрономический тур из Пицунды
Индивидуально
до 4 чел.
10 000
за 1-4 чел.
Гастрономический тур из Пицунды
В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души
ежедневно
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Индивидуально
до 7 чел.
15 000
за 1-7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Пицунды
Это прекрасный природный маршрут, позволит окунуться в первозданную природу Абхазии
В любой день.
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды
Индивидуально
до 4 чел.
12 500
за 1-4 чел.
Тайны Нового Афона в Абхазии из Пицунды
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот
ежедневно
Из Пицунды на озеро Рица — групповая экскурсия
В группе
до 19 чел.
4.1
14
900
за 1 чел.
Из Пицунды на озеро Рица — групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Побывать в красивейших местах Рицинского национального парка и узнать о культуре Абхазии
ежедневно в 08:30
Путешествие в Сухум из Пицунды
Индивидуально
до 4 чел.
4.7
3
8 000
за 1-4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
🚗 На машине
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Индивидуально
до 4 чел.
5
1
7 000
за 1-4 чел.
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
Приглашаем на прогулку по живописным местам Абхазии
Новый Афон - переплетение истории и природы из Пицунды
Индивидуально
до 7 чел.
12 000
за 1-7 чел.
Новый Афон - переплетение истории и природы из Пицунды
Экскурсия в богатейшую историей страну - Абхазию! Мы отправимся по побережью
В любой день, по договоренности с туристом
Гастротур по Абхазии
Индивидуально
до 7 чел.
5
9
4800
3 840
за 1-7 чел.
Гастротур по Абхазии
🚗 На машине
Сыры и мясо, мед, чай и вина — продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пицунде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пицунде
ХОРОШО
🗺
ТАМ