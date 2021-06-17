Что вы можете увидеть 🤩

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Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды

Джиппинг в Пицунде: увидеть вершины и окружающие пейзажи из открытой кабины
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии. Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно.

Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
5
15 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса. Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх. Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие! У нас много положительных отзывов в соц. сетях, так что ваш отдых будет на высоте. Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно Важная информация:
По договоренности можем повезти на Альпийские луга, ПЫВ, долина 7 озер, озеро МЗЫ, Малая Рица + Гега, Озеро Чха +перевал ПЫВ.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы
  • Водопад влюбленных
  • Гегский водопад или молочный
  • Пасека и винный погреб (по желанию)
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Стеклянный мост
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • Озеро Рица
Что включено
  • Услуги гида-водителя из Пицунды
  • Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
  • Трансфер из Пицунды намного дальше центра
  • Обед в том месте где вы пожелаете (средний чек 1000 руб.)
  • Две тарзанки по 500-1000 руб.
  • Объезд Рицы в сторону Дачи Сталина через Молочный водопад и смотровую Птичий клюв (1200 метров над уровнем моря) (зимой или при неблагоприятной погоде не посещается)
  • По согласованию с вами, можем заезжать в другие места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда (не проехать по дороге в силу возникших погодных условий)
  • Экологический сбор на озере Рица:/n 700 руб. - взрослый с 12 лет с 1 мая 1000 руб. /n 200 руб. - детский 8-11 лет включительно с 1 мая 500 руб. /n дети до 7 лет включительно - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: С адреса проживания
Завершение: Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • По договоренности можем повезти на Альпийские луга
  • ПЫВ
  • Долина 7 озер
  • Озеро МЗЫ
  • Малая Рица + Гега
  • Озеро Чха +перевал ПЫВ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Ю
Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
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"
Добрый вечер!! Мы в восторге!! Это наша первая поездка заграницу в принципе и мы ни на секунду не пожалели о своем выборе! Красивых слов сейчас не смогу подобрать, но это, кажется, один из самых лучших дней в моей жизни! Спасибо!
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"
Добрый вечер!! Мы в восторге!! Это наша первая поездка заграницу в принципе и мы ни на секунду не пожалели о своем выборе! Красивых слов сейчас не смогу подобрать, но это, кажется, один из самых лучших дней в моей жизни! Спасибо!
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Д
Здравствуйте! Невероятно классно! Спасибо большое за такую возможность! Водитель Эдик очень приятный и знающий, поможет в любую минуту, и умеющий поддерживать нужное настроение! Ему отдельная благодарность!!
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М
Большое спасибо вам за эти эмоции!! Природа восхитительна! Дыхание останавливается! Водитель знает свое дело, все было круто, впечатления супер!!
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Н
Особенно хочется отметить нашего гида Валеру- очень колоритный и юморной мужчина. Эмоций нам на несколько месяцев обеспечили!!
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