Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса. Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх. Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие! У нас много положительных отзывов в соц. сетях, так что ваш отдых будет на высоте. Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно Важная информация:

По договоренности можем повезти на Альпийские луга, ПЫВ, долина 7 озер, озеро МЗЫ, Малая Рица + Гега, Озеро Чха +перевал ПЫВ.