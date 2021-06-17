Что вы можете увидеть 🤩

Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии. Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно.
Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса. Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх. Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие! У нас много положительных отзывов в соц. сетях, так что ваш отдых будет на высоте. Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно Важная информация:
По договоренности можем повезти на Альпийские луга, ПЫВ, долина 7 озер, озеро МЗЫ, Малая Рица + Гега, Озеро Чха +перевал ПЫВ.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Водопад влюбленных
- Гегский водопад или молочный
- Пасека и винный погреб (по желанию)
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Стеклянный мост
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок»)
- Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
- Озеро Рица
Что включено
- Услуги гида-водителя из Пицунды
- Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
- Трансфер из Пицунды намного дальше центра
- Обед в том месте где вы пожелаете (средний чек 1000 руб.)
- Две тарзанки по 500-1000 руб.
- Объезд Рицы в сторону Дачи Сталина через Молочный водопад и смотровую Птичий клюв (1200 метров над уровнем моря) (зимой или при неблагоприятной погоде не посещается)
- По согласованию с вами, можем заезжать в другие места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда (не проехать по дороге в силу возникших погодных условий)
- Экологический сбор на озере Рица:/n 700 руб. - взрослый с 12 лет с 1 мая 1000 руб. /n 200 руб. - детский 8-11 лет включительно с 1 мая 500 руб. /n дети до 7 лет включительно - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: С адреса проживания
Завершение: Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- По договоренности можем повезти на Альпийские луга
- ПЫВ
- Долина 7 озер
- Озеро МЗЫ
- Малая Рица + Гега
- Озеро Чха +перевал ПЫВ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
"
Добрый вечер!! Мы в восторге!! Это наша первая поездка заграницу в принципе и мы ни на секунду не пожалели о своем выборе! Красивых слов сейчас не смогу подобрать, но это, кажется, один из самых лучших дней в моей жизни! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
"
Добрый вечер!! Мы в восторге!! Это наша первая поездка заграницу в принципе и мы ни на секунду не пожалели о своем выборе! Красивых слов сейчас не смогу подобрать, но это, кажется, один из самых лучших дней в моей жизни! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Здравствуйте! Невероятно классно! Спасибо большое за такую возможность! Водитель Эдик очень приятный и знающий, поможет в любую минуту, и умеющий поддерживать нужное настроение! Ему отдельная благодарность!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Большое спасибо вам за эти эмоции!! Природа восхитительна! Дыхание останавливается! Водитель знает свое дело, все было круто, впечатления супер!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Особенно хочется отметить нашего гида Валеру- очень колоритный и юморной мужчина. Эмоций нам на несколько месяцев обеспечили!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пицунды
Похожие экскурсии на «Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды»
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде или из Гагры/от границы за доплату
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Пицунде или по договоренности
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
Начало: Ваш адрес в Пицунде/Алахадзы
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
2100 ₽
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Пицунды)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
20 000 ₽ за экскурсию