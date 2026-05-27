Отправляемся по солнечной Абхазии на внедорожниках, чтобы в полном объёме насладиться горными озёрами и водопадами.
На нашем пути будут Белыe cкалы, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон, Рица и множество водопадов. Наш гид поделится с вами местными легендами и расскажет о жизни в Абхазии.
Описание экскурсии
- Белыe cкалы.
- Bодопады Девичьи и Mужские Слёзы.
- Пасека и винный погреб.
- Подвесной мост через реку Бзыбь.
- Голубое озеро.
- Юпшарский каньон, или «Каменный мешок».
- Чабгарский карниз: смотровая площадка «Прощай, Родина».
- Река Бзыбь: можно прокатиться на тарзанке.
- Комплексный обед по желанию.
- Озеро Рица.
- Смотровая площадка «Птичий полёт».
- Водопады: Молочный, Влюблённых, Гегский.
Организационные детали
- Дождь или гром не являются причинами для отмены поездки.
- Поездка проходит на внедорожнике.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Озеро Рица: взрослые — 1000 ₽ с чел., дети до 12 лет — 500 ₽.
- Встреча по адресу — от 1000 ₽.
- Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽.
- Качели — 1000 ₽.
- Смотровая площадка Птичий клюв — 300 ₽.
- Птичий клюв + Студенческая поляна — 1000 ₽.
- Молочный водопад — 300 ₽.
- дача Сталина — 400 ₽.
- пляж Светланы Алилуевой — 300 ₽.
- Комплексный обед — средний чек от 800 ₽.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана.
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт.
- Детям до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт.
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей.
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Пенсионный (ветераны, участники СВО)
|1600 ₽
|Детский от 6 до 12 лет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Пицунде
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
