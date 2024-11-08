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молодой человек, пунктуальный, с чувством юмора. помимо интересных рассказов о знаковых местах и истории страны, Адгур сделал нам много хороших фотографий. так что кто ведет странички в соцсетях, берите на заметку!) еще из плюсов – учитывались пожелания по местам посещения, нам было важно посмотреть на остановки Церетели и к пожеланиям прислушались. но в этом в целом плюс всех индивидуальных экскурсий резюмируя, могу сказать, что экскурсию я рекомендую. если хочется посмотреть на страну глазами влюбленного в нее местного жителя и влюбиться самим – вам сюда p.s. лично мне дорога на рицу показалось более захватывающей и живописной чем само озеро, и это, конечно, благодаря кабриолету