Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
27 мая в 10:30
28 мая в 10:30
14 110 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Пицунды
Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 600 ₽
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Гагра
Увидеть город в свете огней - на экскурсии из Пицунды
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 ноября 2024Добрый день. Это лучший гид которого я знаю за всю историю своих путешествий❤️ По дороге все подробно рассказывал, всё показывал,
- ТТатьяна23 октября 2024Прекрасная поездка на озеро Рица! Адгур веселый, позитивный гид, знающий все о своей стране и ее красотах! Очень благодарны за чудесный день и эмоции, которые останутся надолго в памяти! 🤩🔥🎉
- аанна5 сентября 2024ну что сказать, кажется, это одна из лучших экскурсий в целом, на которой мы были 🥹. Адгур – очень приятный
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гагры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в апреле 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Гагры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 14 110 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2025 год по теме «Гагры», 13 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь