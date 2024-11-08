Экскурсии в Гагры из Пицунды

Найдено 3 экскурсии в категории «Гагры» в Пицунде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
На машине
На кабриолете
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица: впечатляющие пейзажи Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
27 мая в 10:30
28 мая в 10:30
14 110 ₽ за всё до 3 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Пицунды
На автобусе
9 часов
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Пицунды
Оценить пейзажи абхазской природы, посетить правительственную дачу и осмотреть старинные сооружения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 600 ₽17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерняя Гагра
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя Гагра
Увидеть город в свете огней - на экскурсии из Пицунды
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 ноября 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Добрый день. Это лучший гид которого я знаю за всю историю своих путешествий❤️ По дороге все подробно рассказывал, всё показывал,
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    отанавливался во всех местах чтобы можно было сделать фото. По совместительству фотограф просто идеальный. Благодарим вас за это прекрасное путешествие и за самые лучшие фото❤️❤️❤️ Отдельное благодарность сайту за прекрасный сервис❤️

    Добрый день. Это лучший гид которого я знаю за всю историю своих путешествий❤️ По дороге всеДобрый день. Это лучший гид которого я знаю за всю историю своих путешествий❤️ По дороге всеДобрый день. Это лучший гид которого я знаю за всю историю своих путешествий❤️ По дороге все
  • Т
    Татьяна
    23 октября 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    Прекрасная поездка на озеро Рица! Адгур веселый, позитивный гид, знающий все о своей стране и ее красотах! Очень благодарны за чудесный день и эмоции, которые останутся надолго в памяти! 🤩🔥🎉
    Прекрасная поездка на озеро Рица! Адгур веселый, позитивный гид, знающий все о своей стране и ее
  • а
    анна
    5 сентября 2024
    На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
    ну что сказать, кажется, это одна из лучших экскурсий в целом, на которой мы были 🥹. Адгур – очень приятный
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    молодой человек, пунктуальный, с чувством юмора. помимо интересных рассказов о знаковых местах и истории страны, Адгур сделал нам много хороших фотографий. так что кто ведет странички в соцсетях, берите на заметку!) еще из плюсов – учитывались пожелания по местам посещения, нам было важно посмотреть на остановки Церетели и к пожеланиям прислушались. но в этом в целом плюс всех индивидуальных экскурсий резюмируя, могу сказать, что экскурсию я рекомендую. если хочется посмотреть на страну глазами влюбленного в нее местного жителя и влюбиться самим – вам сюда p.s. лично мне дорога на рицу показалось более захватывающей и живописной чем само озеро, и это, конечно, благодаря кабриолету

    ну что сказать, кажется, это одна из лучших экскурсий в целом, на которой мы были 🥹ну что сказать, кажется, это одна из лучших экскурсий в целом, на которой мы были 🥹ну что сказать, кажется, это одна из лучших экскурсий в целом, на которой мы были 🥹

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Гагры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
  2. Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Пицунды
  3. Вечерняя Гагра
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в апреле 2025
Сейчас в Пицунде в категории "Гагры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 14 110 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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