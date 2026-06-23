Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Пицунде или по договоренности
«По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Зайти в знаменитый монастырь, увидеть пещеру с озёрами и попробовать абхазское вино
Начало: У специальных точек сбора по всей Пицунде
«Бонус для ценителей: в финале вас ждёт бесплатная дегустация абхазских вин»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
29 июл в 08:45
1300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Водопады и вино в легендарной Черниговке
Увидеть место силы, искупаться в природном джакузи и попробовать дары абхазской лозы (из Пицунды)
Начало: В специальных точках сбора по всей Пицунде
«Продегустируете вино по старинным рецептам»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
29 июл в 08:45
1400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
н
Хочу оставить свой отзыв о поездке в Новый Афон. Это место действительно производит неизгладимое впечатление. Природа здесь невероятно живописная, гармоничное
Вам был полезен этот отзыв?
В
Прекрасная экскурсия! Природа Нового Афона живописна до мурашек: горы, море, свежий воздух - идеальное место для отдыха.
Особая благодарность экскурсоводу Ирине.
Особая благодарность экскурсоводу Ирине.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ирина, огромное вам спасибо за сегодняшний день! Мы в полном восторге. Природа в Новом Афоне просто фантастическая - такой красоты
Вам был полезен этот отзыв?
В целом, все понравилось, но были существенные нюансы, для меня, лично.
В описании указано, что длится экскурсия 6 часов - по
В описании указано, что длится экскурсия 6 часов - по
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Чудесный, насыщенный день в окружении прекрасных гор Абхазии. Астамур великолепен! С первых минут чувствуешь, как сильно он любит свою страну,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Выражаю благодарность нашему водителю Баталу за помощь и профессиональную выдержку. Сыну стало плохо в дороге. Батал оказал содействие в дороге и оперативно доставил в отель. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
О
О, эта Абхазия!!! Хотите узнать все об Абхазии? О ее культуре, нравах, истории? Тогда вам к Астамуру!!!
Этот замечательный человек расскажет
Этот замечательный человек расскажет
Вам был полезен этот отзыв?
Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем отменил бронирование и трипстер
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 48 отзывов в Пицунде в категории "Винные туры"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Винные туры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2026
Сейчас в Пицунде в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2026 год по теме «Винные туры», 48 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь