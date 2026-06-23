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Винные экскурсии в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Винные туры» в Пицунде, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
На машине
9 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: В Пицунде или по договоренности
«По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
На автобусе
6 часов
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Зайти в знаменитый монастырь, увидеть пещеру с озёрами и попробовать абхазское вино
Начало: У специальных точек сбора по всей Пицунде
«Бонус для ценителей: в финале вас ждёт бесплатная дегустация абхазских вин»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
29 июл в 08:45
1300 ₽ за человека
Водопады и вино в легендарной Черниговке
На автобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Водопады и вино в легендарной Черниговке
Увидеть место силы, искупаться в природном джакузи и попробовать дары абхазской лозы (из Пицунды)
Начало: В специальных точках сбора по всей Пицунде
«Продегустируете вино по старинным рецептам»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
29 июл в 08:45
1400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

н
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Хочу оставить свой отзыв о поездке в Новый Афон. Это место действительно производит неизгладимое впечатление. Природа здесь невероятно живописная, гармоничное
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сочетание моря, гор и зелени создает особую атмосферу покоя и величия. Я в полном восторге от архитектуры и видов города - теперь я тоже полюбила этот уголок Абхазии.

Особая благодарность нашему экскурсоводу Ирине. Профессионал с большой буквы: четкая, грамотная речь, глубокое знание истории и культуры, умение заинтересовать группу любого возраста. Благодаря Ирине мы не просто посмотрели достопримечательности, а прониклись духом этого места. Спасибо за прекрасно организованный день и массу положительных эмоций!

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В
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Прекрасная экскурсия! Природа Нового Афона живописна до мурашек: горы, море, свежий воздух - идеальное место для отдыха.
Особая благодарность экскурсоводу Ирине.
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Очень приятная, знающая и внимательная девушка. Она показала нам все самые интересные локации, которых нет в стандартных путеводителях, и проникновенно рассказала об истории этих мест.

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Е
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Ирина, огромное вам спасибо за сегодняшний день! Мы в полном восторге. Природа в Новом Афоне просто фантастическая - такой красоты
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мы давно не видели. Вы провели нас по таким уютным местам, показали всё самое сокровенное. И, конечно, пещера — это мощь! Очень понравилась ваша подача материала, было интересно и познавательно.
Вернемся сюда еще раз и обязательно только к вам!

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Дарья
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
В целом, все понравилось, но были существенные нюансы, для меня, лично.
В описании указано, что длится экскурсия 6 часов - по
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факту, экскурсия была с 8:45 до 17:45 (9 часов).
Второе: в описании написано, что заезд в село Лыхны стоит 300, экскурсовод сказал - 400.
Третье - это еда. Нас завезли в какую-то столовую, за пюре с гуляшом и шашлыком мы заплатили 800р, в принципе, наелись, сойдет еда. Но у наших соседей в плове оказались волосы, даже не один. Впечатление, мягко скажем, испортилось.
Экскурсовод очень понравилась, приятная девушка.

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Е
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Чудесный, насыщенный день в окружении прекрасных гор Абхазии. Астамур великолепен! С первых минут чувствуешь, как сильно он любит свою страну,
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её природу, традиции. Хочется отметить лёгкость общения на любые темы. День прошёл очень душевно, как с хорошим другом. Огромное спасибо!
Рекомендую всем!

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М
Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес
Выражаю благодарность нашему водителю Баталу за помощь и профессиональную выдержку. Сыну стало плохо в дороге. Батал оказал содействие в дороге и оперативно доставил в отель. Большое спасибо!
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О
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
О, эта Абхазия!!! Хотите узнать все об Абхазии? О ее культуре, нравах, истории? Тогда вам к Астамуру!!!
Этот замечательный человек расскажет
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и покажет, то что вы никогда не узнаете от другого гида. Этот человек искренне любит свою Родину и знает о ней все или почти все. Знает и чтит традиции своего народа, интересуется историей своего края. Обожает природу, любит свою семью, любит свой народ. Почувствовать это можно пообщавшись в этим человеком. Экскурсия с ним будет маленьким путешествием в прошлое и настоящее этой земли. Рекомендую 👍

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Юлия
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
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как не все посмотрели. Хотелось конечно увидеть больше, но здесь нельзя торопиться. Нужно наслаждаться каждой картинкой. В процессе экскурсии был небольшой гастротур, мой муж даже сначала ратроился немного… Но когда попробовал местное мясо, сыр и вино его мнение изменилось:))), чай, мед все это отличается от того что мы едим в Новосибирске. Очень интересно было слушать и узнавать что-то новое от нашего гида, который любит свою родину. Спасибо Вам, Аста,за новые впечатления!!!!

Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались
Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались
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Я
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
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удовольствием все 9 часов экскурсии возвращались к темам религии, воспитания, традиций, отношений к миру вокруг. Кстати, мир вокруг в день экскурсии был удивительным и разнообразным. Такого количества фотографий я не делала давно: водопады, реки, озера, растения, деревья, горы, пейзажи, люди, еда… Все было очень интересным благодаря комментариям и знаниям Астамура! Всем очень советуем эту душевную поездкув его душевной компании.

Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
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Г
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем отменил бронирование и трипстер
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сделал полный возврат.
В итоге перенесли поездку на середину сентября.
Поездка на Рицу была запланирована на 23 число, Астамур предварительно проверил прогноз погоды и рекомендовал перенести на более позднюю дату, чтобы гарантировано получить положительные эмоции от экскурсии. В итоге поездка состоялась в хорошую солнечную погоду в составе 2 взрослых и ребёнка - 6 лет.
Выезд на экскурсию в комфортное время - 10.30 - можно хорошо выспаться, спокойно собраться и позавтракать. Машина чистая и удобная именно для таких поездок. При этом особо хочется отметить аккуратное вождение, несмотря на горные серпантины ни кого не укачало. Астамур замечательный человек и рассказчик, отвечает на все вопросы, можно поговорить на любые темы - начиная от истории образования Абхазии и народа и заканчивая майнингом:))).
Прекрасное отношение к гостям, а особенно к детям - искреннее и доброжелательное.
Сама же экскурсия занимает полный день, но он проходит настолько интересно и насыщенно, что не замечаешь как летит время. Посетили множество интересных мест, попробовали местные напитки, сыры, мясо, чаи. При этом, нет ни какого навязывания посещения этих дегустаций - всё исключительно по вашему желанию. Услышали интереснейшие рассказы об Абхазии и её истории, о людях и обычаях. Особое впечатление это конечно Бзыбское ущелье и сама красавица Рица.
Вишенкой стал пикник на берегу горной реки с вкуснейшими угощениями. Не смотря на то, что вернулись в отель уже достаточно поздно, усталость совсем не ощущалась. Даже ребёнок, на следующее утро проснувшись спросил: - А поедем ли мы сегодня с дядей Астой снова на джипе:))
Астамур произвёл исключительно положительное и приятное впечатление от общения.
Также с ним проехались отдельно по основным городам Абхазии, посетили замечательное высокогорное село Лыхны с его храмом, Новый Афон, Черниговку, Сухум с его набережной, попили кофе в Брехаловке и всё это сопровождалось интереснейшими рассказами и историями. Такое впечатление, что Астамура знает практически каждый в Абхазии - в каждом городе подходили люди и здоровались. Он, как оказалось практически историческая личность, его семья имеет глубокие и интересные корни, но об этом он думаю расскажет Вам, на экскурсии.
Астамур, спасибо тебе большое за классные экскурсии и за то время которое мы провели общаясь и узнавая действительно чудесную страну Абхазию. Обязательное ещё увидимся;)

Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем+2
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
Планировали Абхазию в августе 22, но всей семьёй заболели ковидом, пришлось всё отменить. Астамур без проблем
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Всего 48 отзывов в Пицунде в категории "Винные туры"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды);
  2. Новый Афон из Пицунды: от древних святынь до подземных чудес;
  3. Водопады и вино в легендарной Черниговке.
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубое озеро;
  2. Юпшарский каньон;
  3. Озеро Рица;
  4. Новый Афон;
  5. Водопад Молочный;
  6. Гора Мамдзышха;
  7. Ущелье Черниговка;
  8. Термальные источники Кындыг;
  9. Скульптура «Ныряльщики»;
  10. Озеро Инкит.
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июле 2026
Сейчас в Пицунде в категории "Винные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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