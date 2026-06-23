читать дальше уменьшить

сделал полный возврат.

В итоге перенесли поездку на середину сентября.

Поездка на Рицу была запланирована на 23 число, Астамур предварительно проверил прогноз погоды и рекомендовал перенести на более позднюю дату, чтобы гарантировано получить положительные эмоции от экскурсии. В итоге поездка состоялась в хорошую солнечную погоду в составе 2 взрослых и ребёнка - 6 лет.

Выезд на экскурсию в комфортное время - 10.30 - можно хорошо выспаться, спокойно собраться и позавтракать. Машина чистая и удобная именно для таких поездок. При этом особо хочется отметить аккуратное вождение, несмотря на горные серпантины ни кого не укачало. Астамур замечательный человек и рассказчик, отвечает на все вопросы, можно поговорить на любые темы - начиная от истории образования Абхазии и народа и заканчивая майнингом:))).

Прекрасное отношение к гостям, а особенно к детям - искреннее и доброжелательное.

Сама же экскурсия занимает полный день, но он проходит настолько интересно и насыщенно, что не замечаешь как летит время. Посетили множество интересных мест, попробовали местные напитки, сыры, мясо, чаи. При этом, нет ни какого навязывания посещения этих дегустаций - всё исключительно по вашему желанию. Услышали интереснейшие рассказы об Абхазии и её истории, о людях и обычаях. Особое впечатление это конечно Бзыбское ущелье и сама красавица Рица.

Вишенкой стал пикник на берегу горной реки с вкуснейшими угощениями. Не смотря на то, что вернулись в отель уже достаточно поздно, усталость совсем не ощущалась. Даже ребёнок, на следующее утро проснувшись спросил: - А поедем ли мы сегодня с дядей Астой снова на джипе:))

Астамур произвёл исключительно положительное и приятное впечатление от общения.

Также с ним проехались отдельно по основным городам Абхазии, посетили замечательное высокогорное село Лыхны с его храмом, Новый Афон, Черниговку, Сухум с его набережной, попили кофе в Брехаловке и всё это сопровождалось интереснейшими рассказами и историями. Такое впечатление, что Астамура знает практически каждый в Абхазии - в каждом городе подходили люди и здоровались. Он, как оказалось практически историческая личность, его семья имеет глубокие и интересные корни, но об этом он думаю расскажет Вам, на экскурсии.

Астамур, спасибо тебе большое за классные экскурсии и за то время которое мы провели общаясь и узнавая действительно чудесную страну Абхазию. Обязательное ещё увидимся;)