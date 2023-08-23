Экскурсия в Новый Афон

Путешествие в Новый Афон: групповая экскурсия с услугами экскурсовода из Сухума

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в удивительный город Новый Афон с умиротворяющей атмосферой, где сосредоточены диковинные памятники архитектуры и святыни.
Экскурсия в Новый Афон
Экскурсия в Новый Афон
Экскурсия в Новый Афон
Экскурсия в Новый Афон
Экскурсия в Новый Афон
Экскурсия в Новый Афон
Ближайшие даты:
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сен
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Что вас ожидает:

  • Лебединое озеро
  • Новоафонский парк
  • Рукотворный водопад
  • Новоафонский действующий мужской монастырь
  • Новоафонская пещера
  • Святой источник
  • Храм Симона Кананита
  • Келья Симона Кананита
  • Анакопийская крепость
  • Заброшенная Ж/Д станция Псырцха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О городе:

  • «Есть город дивный на земле,
  • В прекрасной маленькой стране,
  • Где мирный искренний народ.
  • Ее как матерь бережет.
  • Поверьте мне, мои друзья!
  • Тот город не любить нельзя.
  • Где видны со святой горы.
  • Ему от Господа дары».

Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Вход в Новоафонскую пещеру (700 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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23 авг 2023
Посетили Храм Симона Канонита, Водопад на жд станции, мужской монастырь, пещеры новоафонские, пруд с лебедями и красивый парк. Все довольно размеренно, но при этом в темпе. В микроавтобусе нас провезли по всем местам, по пути к каждой остановке экскурсовод Давид рассказывал о том, что мы увидим, чем Примечательно это место, давал рекомендации куда зайти и где можно сделать красивую фотографию, рассказы интересные и содержательные, а по прибытию в своём темпе гуляли и созерцали, все здорово!
Н
9 авг 2023
К
19 июля 2023
Прошло все отлично! Весело, интересно, хотелось бы побольше времени на пешие прогулки.

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Выездные
На весь день
Новый Афон

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