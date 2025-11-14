Новый Афон - это место, где время замирает.
Здесь можно посетить действующий монастырь, прикоснуться к древнему храму Симона Кананита и прогуляться по Приморскому парку с Лебединым прудом. Также стоит заглянуть на станцию Псырцха, известную по фильму «Белый башлык». Путешествие может включать посещение Новоафонской пещеры или подъем к Анакопийской крепости.
История дохристианской Абхазии, жизнь апостола Симона Кананита и афонских монахов откроются перед вами
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Посещение Новоафонского монастыря
- 🌳 Прогулка по Приморскому парку
- 🚂 Остановка на станции Псырцха
- 🕍 Визит в храм Симона Кананита
- 🏞 Подъем к Анакопийской крепости
- 🕳 Спуск в Новоафонскую пещеру
Что можно увидеть
- Новоафонский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Приморский парк
- Станция Псырцха
- Новоафонская пещера
- Анакопийская крепость
Описание экскурсии
- Мы посетим действующий Новоафонский монастырь.
- Приложим руку к старинному храму Симона Кананита.
- Прогуливаемся по Приморскому парку с Лебединым прудом.
- Заедем на станцию Псырцха — здесь снимали сцену из фильма «Белый башлык».
- Затем либо спустимся на подземном поезде в Новоафонскую пещеру, либо поднимемся на вершину Иверской горы к Анакопийской крепости.
Вы узнаете много фактов:
- О дохристианской Абхазии.
- Том, как менялось название города на протяжении веков.
- Неприступной Анакопийской крепости.
- Зарождении православия в стране.
- Жизни апостола Симона Кананита, афонских монахов и их подвижничестве на этой земле.
Организационные детали
- Трансфер до Нового Афона и обратно входит в стоимость.
- От Сухума до Нового Афона около получаса езды.
- Отдельно оплачиваются входные билеты: в пещеру — 700 ₽ за чел., в крепость — 300 ₽ за чел. (по запросу мы можем посетить обе локации).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мизан — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы дружная команда с большим опытом работы в туризме, которая состоит из 2 аккредитованных гидов с высшим историческим образованием, Мизана и Алиаса, и профессионального менеджера Елены. Мы патриоты своей маленькой, гордой и божественно красивой страны. С огромным удовольствием покажем вам её самые значимые места, расскажем историю и прекрасные легенды. С нами вам будет комфортно, безопасно и невероятно интересно!
