Символы Нового Афона

Откройте тайны Нового Афона: монастырь, пещера и крепость ждут вас. Погрузитесь в историю и красоту Абхазии на индивидуальной экскурсии
Новый Афон - это место, где время замирает.

Здесь можно посетить действующий монастырь, прикоснуться к древнему храму Симона Кананита и прогуляться по Приморскому парку с Лебединым прудом. Также стоит заглянуть на станцию Псырцха, известную по фильму «Белый башлык». Путешествие может включать посещение Новоафонской пещеры или подъем к Анакопийской крепости.

История дохристианской Абхазии, жизнь апостола Симона Кананита и афонских монахов откроются перед вами

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Посещение Новоафонского монастыря
  • 🌳 Прогулка по Приморскому парку
  • 🚂 Остановка на станции Псырцха
  • 🕍 Визит в храм Симона Кананита
  • 🏞 Подъем к Анакопийской крепости
  • 🕳 Спуск в Новоафонскую пещеру
Символы Нового Афона© Мизан

Что можно увидеть

  • Новоафонский монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Приморский парк
  • Станция Псырцха
  • Новоафонская пещера
  • Анакопийская крепость

Описание экскурсии

  • Мы посетим действующий Новоафонский монастырь.
  • Приложим руку к старинному храму Симона Кананита.
  • Прогуливаемся по Приморскому парку с Лебединым прудом.
  • Заедем на станцию Псырцха — здесь снимали сцену из фильма «Белый башлык».
  • Затем либо спустимся на подземном поезде в Новоафонскую пещеру, либо поднимемся на вершину Иверской горы к Анакопийской крепости.

Вы узнаете много фактов:

  • О дохристианской Абхазии.
  • Том, как менялось название города на протяжении веков.
  • Неприступной Анакопийской крепости.
  • Зарождении православия в стране.
  • Жизни апостола Симона Кананита, афонских монахов и их подвижничестве на этой земле.

Организационные детали

  • Трансфер до Нового Афона и обратно входит в стоимость.
  • От Сухума до Нового Афона около получаса езды.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: в пещеру — 700 ₽ за чел., в крепость — 300 ₽ за чел. (по запросу мы можем посетить обе локации).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мизан
Мизан — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы дружная команда с большим опытом работы в туризме, которая состоит из 2 аккредитованных гидов с высшим историческим образованием, Мизана и Алиаса, и профессионального менеджера Елены. Мы патриоты своей маленькой, гордой и божественно красивой страны. С огромным удовольствием покажем вам её самые значимые места, расскажем историю и прекрасные легенды. С нами вам будет комфортно, безопасно и невероятно интересно!

Входит в следующие категории Сухума

