Познакомьтесь с абхазской традиционной культурой застолья на экскурсии в Дурипш
Данный экскурсионный маршрут позволяет совершить небольшое путешествие в село Дурипш Гудаутского района и познакомиться с особенностями абхазской традиционной культуры застолья.
Ближайшие даты:
5
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12
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19
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сен
26
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Село Лыхны
- Храм X века
- Поляна «Лыхнашта»
- Фольклорный концерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
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За время экскурсии вы побываете в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и, собственно, увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.
Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.
По вторникам в 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Застолье в село Дурипш (взрослый/1000 рублей детский (700 рублей)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам в 16:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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