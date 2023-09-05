Абхазское застолье

Познакомьтесь с абхазской традиционной культурой застолья на экскурсии в Дурипш

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Ответы на вопросы
Данный экскурсионный маршрут позволяет совершить небольшое путешествие в село Дурипш Гудаутского района и познакомиться с особенностями абхазской традиционной культуры застолья.
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Ближайшие даты:
5
сен
12
сен
19
сен
26
сен
3
окт
10
окт
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окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Село Лыхны
  • Храм X века
  • Поляна «Лыхнашта»
  • Фольклорный концерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

За время экскурсии вы побываете в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне «Лыхнашта» и, собственно, увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами.
Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.

По вторникам в 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Застолье в село Дурипш (взрослый/1000 рублей детский (700 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Выездные
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