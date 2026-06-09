Абхазское застолье

Познакомьтесь с абхазской традиционной культурой застолья на экскурсии в Дурипш
Мы побываем в селе Лыхны, где увидим храм X века и прогуляемся по священной поляне Лыхнашта, а затем отправимся в путешествие в село Дурипш Гудаутского района.

Там мы познакомимся с особенностями абхазской традиционной культуры застолья и попадем на фольклорный концерт с национальными песнями и танцами.
4.7
67 отзывов
Абхазское застолье
Абхазское застолье
Абхазское застолье

Описание экскурсии

Экскурсия в Лыхны и застолье в селе Дурипш За время экскурсии вы побываете в селе Лыхны, увидите храм X века, пройдетесь по священной поляне Лыхнашта и увидите фольклорный концерт в селе Дурипш с национальными песнями и танцами. Застолье в селе Дурипш порадует вас национальными блюдами, такими как: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки. Важная информация:
  • Выезд из города Сухум осуществляется по московскому времени.
  • Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть Whatsapp, Telegram или Viber удобства связи. Обязательно напишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2 часов после бронирования.

Вторник, суббота в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Лыхны
  • Храм X века
  • Поляна «Лыхнашта»
  • Фольклорный концерт
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Страховка
  • Экскурсия по саду, виноградникам, винному погребу
  • Концертная программа
  • Застолье в с. Дурипш: шашлык на мангале, домашний сыр, овощи, хлеб, подлива из алычи, чача, вино, абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли с приправами), домашние соленья, соки.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Доплата в праздничные дни за фейерверки - 500 руб с чел (только взрослые)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Выезд из города Сухум осуществляется по московскому времени
  • Уважаемые гости, оставляйте контактные номера телефонов, на которых есть Whatsapp, Telegram или Viber удобства связи. Обязательно напишите точный адрес, по которому мы вас сможем забрать. Наш менеджер свяжется с вами в течение 2 часов после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спасибо большое водителю Аслану за профессиональное вождение и человеческое отношение!!!!! Понравился храм 20 века. Но поразило Абхазские застолье!!!! Познавательно! Вкусно! Интересно! Организация на десять звёзд! Рекомендую Всем! Никто не пожалеет, а будет только благодарен!!!!
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О
Обалденные фруктовые сады впечатляют. Кавказское гостеприимство и народные танцы, сплоченность народа и полные столы национальных блюд. Надвигают на мысли вернуться снова и снова… Спасибо большое, что оказалась в гостях в горах
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С
Спасибо за гостеприимство хозяев, за зажигательную художественную программу, вкуснейший шашлык. Если кратко, то все чисто, уютно, вкусно, красиво, весело, познавательно!
Получили массу положительных эмоций!
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Н
Не первый раз посещаем эту экскурсию. Прекрасный хозяин Руслан своим гостеприимством и щедрой душой предлагает гостям познакомиться с его хозяйством, концертную программу с выступлением танцевального ансамбля и артистов. А чего с лит щедрый стол? В н вкусно. То ты просто до мурашек. Спасибо большое всем организаторам этой экскурсии
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Е
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Мы побывали в селе Лыхны и увидели потрясающий храм. А фольклорный концерт – это нечто! Потанцевала и послушала прекрасные национальные песни. На ужине нас ждали настоящие гастрономические шедевры, особенно шашлык на мангале и домашний сыр. Я обязательно вернусь!
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А
Если хотите почувствовать настоящую атмосферу Абхазии, обязательно посетите эту экскурсию. Концерт был на высоте – талантливые музыканты и исполнители. А какое великолепное застолье! Вино, чача и блюда местной кухни – я такого вкусного шашлыка давно не пробовал!
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