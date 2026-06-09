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С Светлана Спасибо большое водителю Аслану за профессиональное вождение и человеческое отношение!!!!! Понравился храм 20 века. Но поразило Абхазские застолье!!!! Познавательно! Вкусно! Интересно! Организация на десять звёзд! Рекомендую Всем! Никто не пожалеет, а будет только благодарен!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Обалденные фруктовые сады впечатляют. Кавказское гостеприимство и народные танцы, сплоченность народа и полные столы национальных блюд. Надвигают на мысли вернуться снова и снова… Спасибо большое, что оказалась в гостях в горах Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Спасибо за гостеприимство хозяев, за зажигательную художественную программу, вкуснейший шашлык. Если кратко, то все чисто, уютно, вкусно, красиво, весело, познавательно!

Получили массу положительных эмоций! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Нелля Не первый раз посещаем эту экскурсию. Прекрасный хозяин Руслан своим гостеприимством и щедрой душой предлагает гостям познакомиться с его хозяйством, концертную программу с выступлением танцевального ансамбля и артистов. А чего с лит щедрый стол? В н вкусно. То ты просто до мурашек. Спасибо большое всем организаторам этой экскурсии Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Экскурсия превзошла все мои ожидания! Мы побывали в селе Лыхны и увидели потрясающий храм. А фольклорный концерт – это нечто! Потанцевала и послушала прекрасные национальные песни. На ужине нас ждали настоящие гастрономические шедевры, особенно шашлык на мангале и домашний сыр. Я обязательно вернусь! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет