Вы побываете в двух заброшенных городах Абхазии — Акармаре и Ткуарчале. Они поразят вас своей архитектурой, которая не потеряла очарования даже после разрушений.
Также мы посетим три водопада, и вы прогуляетесь вблизи невероятной стихии — целых 103 метров буйных потоков! А еще мы заглянем на смотровую площадку и на висячие мосты через горную реку Галидзга.
Также мы посетим три водопада, и вы прогуляетесь вблизи невероятной стихии — целых 103 метров буйных потоков! А еще мы заглянем на смотровую площадку и на висячие мосты через горную реку Галидзга.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
3
мая
мая
5
мая
мая
7
мая
мая
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 500 ₽
|Детский
|3 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Заброшки
- Город-призрак Акармара
- Водопады: Ирина, Акармарский и Великан
Описание
Что вас ждет
Отправляемся на экскурсию из тёплого и гостеприимного города Сухум — столицы Абхазии. Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков! Вы сможете прогуляться вблизи этой невероятной стихии воды. Таинственные города Акармара и Ткуарчал поразят вас архитектурой, которая не потеряла своего очарования даже после разрушений. Также вы побываете на смотровой площадке, на висячих мостах через горную реку Галидзга и в ресторане «Ткуарчал».
Важно знать:
Наденьте удобную обувь.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сухум, по месту проживанияЗавершение: По месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Удобная обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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