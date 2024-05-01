Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак

Групповая экскурсия в Сухуме
Вы побываете в двух заброшенных городах Абхазии — Акармаре и Ткуарчале. Они поразят вас своей архитектурой, которая не потеряла очарования даже после разрушений.

Также мы посетим три водопада, и вы прогуляетесь вблизи невероятной стихии — целых 103 метров буйных потоков! А еще мы заглянем на смотровую площадку и на висячие мосты через горную реку Галидзга.
Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак
Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак
Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
5
мая
7
мая

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 500 ₽
Детский3 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Заброшки
  • Город-призрак Акармара
  • Водопады: Ирина, Акармарский и Великан

Описание

Что вас ждет

Отправляемся на экскурсию из тёплого и гостеприимного города Сухум — столицы Абхазии. Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков! Вы сможете прогуляться вблизи этой невероятной стихии воды. Таинственные города Акармара и Ткуарчал поразят вас архитектурой, которая не потеряла своего очарования даже после разрушений. Также вы побываете на смотровой площадке, на висячих мостах через горную реку Галидзга и в ресторане «Ткуарчал».

Важно знать:

Наденьте удобную обувь.

Ежедневно с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги водителя-гида
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, по месту проживания
Завершение: По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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