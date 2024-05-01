Вы побываете в двух заброшенных городах Абхазии — Акармаре и Ткуарчале. Они поразят вас своей архитектурой, которая не потеряла очарования даже после разрушений.



Также мы посетим три водопада, и вы прогуляетесь вблизи невероятной стихии — целых 103 метров буйных потоков! А еще мы заглянем на смотровую площадку и на висячие мосты через горную реку Галидзга.