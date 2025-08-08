Мои заказы

Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)

Насладитесь путешествием по Абхазии: от живописной Гагры до величественного озера Рица. Культура, история и природа в одном маршруте
Путешествие по Абхазии обещает насыщенный день, полный ярких впечатлений.

Гостеприимная Гагра, этно-парк с культурой и бытом абхазцев, а также величественное озеро Рица ждут вас.

По пути расскажут интересные истории, покажут уникальные уголки природы и угостят чачей и домашним вином. Это возможность погрузиться в атмосферу Абхазии и насладиться её красотой
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные природные виды
  • 🏛 Погружение в историю и культуру
  • 🍷 Дегустация местных напитков
  • 🚗 Комфортное путешествие на минивэне
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)© Данил
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Гагра
  • Этно-парк
  • Озеро Рица
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро

Описание экскурсии

Гагра и этно-парк

Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и увидеть ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, постреляете из лука или покатаетесь на лошадях — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.

Бирюзовое озеро Рица

Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина». А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.

По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».

Абхазские вкусности

На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору.

Организационные детали

  • Заберём вас из любой точки Сухума и Абхазии и отвезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла
  • Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы
  • Экскурсия проводится круглый год
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в этно-парк — 600 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
  • Входной билет в Рицинский заповедник — 700 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
  • Входной билет в музей «Дача Сталина» — 250 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
  • Обед, чай, кофе

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 91 туриста
Приветствую! Я Данил, родился и живу в Абхазии. Являюсь носителем культуры, традиций, менталитета и истории нашей душевной страны. Историк по образованию. С 2017 года организовываю индивидуальные тематические экскурсии, паломнические туры
и авторские туры для самых избирательных. Моя миссия — довольные и счастливые путешественники. Делаю всё, что бы каждый уехал от нас, прихватив с собой не только сувениры, но и массу впечатлений, приправленных яркими воспоминаниями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
8 авг 2025
Спасибо большое организатору, очень довольны поездкой. Насыщенная программа, получили много впечатлений.
Комфортная машина, кондиционер действительно спасает в такую погоду, ездили 5 взрослых, 2 ребенка, разместились хорошо.
Пообедали в уютном ресторане с красивым
видом.
Природа Абхазии, горы, водопады, озеро впечатляют!
Углубились в историю, прониклись и сочувствуем местным жителям.
Наш водитель, он же экскурсовод и фотограф 😁 Баграт, не торопил, отвечал на все вопросы, многое рассказывал, везде сопровождал, терпеливо ждал когда задерживались, даже заезжал в места, не предусмотренные программой. Ему отдельное спасибо!

Спасибо большое организатору, очень довольны поездкой. Насыщенная программа, получили много впечатлений.
Комфортная машина, кондиционер действительно спасает в такую погоду, ездили 5 взрослых, 2 ребенка, разместились хорошо.
Пообедали в уютном ресторане с красивым видом.
Природа Абхазии, горы, водопады, озеро впечатляют!
Углубились в историю, прониклись и сочувствуем местным жителям.
Наш водитель, он же экскурсовод и фотограф 😁 Баграт, не торопил, отвечал на все вопросы, многое рассказывал, везде сопровождал, терпеливо ждал когда задерживались, даже заезжал в места, не предусмотренные программой. Ему отдельное спасибо!
Роман
Роман
16 июл 2025
Данил прекрасный экскурсовод. Очень увлечённый, с богатыми знаниями своей темы и любовью к родному краю. Легко переключается между темами, внимателен к настроению и запросам. Рекомендую от всей души. Реально с душой по стране души. P.s. отдельно отмечу очень комфортгый авто. В 30 градусную жару с кондеем и хорошей музыкой это подарок судьбы.

