Гостеприимная Гагра, этно-парк с культурой и бытом абхазцев, а также величественное озеро Рица ждут вас.
По пути расскажут интересные истории, покажут уникальные уголки природы и угостят чачей и домашним вином. Это возможность погрузиться в атмосферу Абхазии и насладиться её красотой
Что можно увидеть
- Гагра
- Этно-парк
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
Описание экскурсии
Гагра и этно-парк
Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и увидеть ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, постреляете из лука или покатаетесь на лошадях — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.
Бирюзовое озеро Рица
Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина». А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.
По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».
Абхазские вкусности
На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору.
Организационные детали
- Заберём вас из любой точки Сухума и Абхазии и отвезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла
- Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы
- Экскурсия проводится круглый год
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в этно-парк — 600 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Входной билет в Рицинский заповедник — 700 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Входной билет в музей «Дача Сталина» — 250 руб. /чел (дети до 8 лет бесплатно)
- Обед, чай, кофе
