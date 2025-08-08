Путешествие по Абхазии обещает насыщенный день, полный ярких впечатлений. Гостеприимная Гагра, этно-парк с культурой и бытом абхазцев, а также величественное озеро Рица ждут вас. По пути расскажут интересные истории, покажут уникальные уголки природы и угостят чачей и домашним вином. Это возможность погрузиться в атмосферу Абхазии и насладиться её красотой

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Гагра и этно-парк

Мы заедем в Гагру, чтобы взглянуть на колоннаду на берегу моря, выполненную в мавританском стиле, погулять в парке принца Ольденбургского и увидеть ресторан «Гагрипш». А затем отправимся в этно-парк, где вы познакомитесь с культурой, бытом и историей абхазского народа. Посетите ремесленный двор, посидите в уютном кафе на природе, постреляете из лука или покатаетесь на лошадях — здесь каждый найдёт себе что-то по душе.

Бирюзовое озеро Рица

Путь к озеру Рица сам по себе природная достопримечательность: всю дорогу мы будем восхищаться живописным горным царством и водопадами на шумной реке Бзыбь. Увидим крепость-храм 10 века, Юпшарский каньон, колоритный подвесной мост, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы, Голубое озеро. Заедем на смотровую площадку «Прощай, Родина». А затем перед вами раскинется озеро Рица, укутанное по берегам лесом, словно одеялом. И поразит всепоглощающим спокойствием и величественной красотой.

По вашему желанию мы можем продлить путешествие и заехать в музей «Дача Сталина».

Абхазские вкусности

На протяжении всего маршрута мы будем угощать вас чачей или домашним вином — что вы предпочитаете. А также предложим бесплатную дегустацию абхазского вина, мёда или сыра в начале или конце путешествия — по вашему выбору.

Организационные детали

Заберём вас из любой точки Сухума и Абхазии и отвезём обратно

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota Alphard. Авто оснащено стабильным Wi-Fi. Есть детские кресла

Длительность экскурсии указана приблизительно — мы подстроимся под удобное вам время. Маршрут можно скорректировать под ваши запросы

Экскурсия проводится круглый год

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы