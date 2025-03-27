-
5%
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - в Черниговку
Отдохнуть в живописном каньоне и зарядиться энергией природы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 14:15
1235 ₽
1300 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - к красавице Рице
Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя чудеса Абхазии
Начало: У места вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
29 мар в 09:00
1755 ₽
1950 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
28 мар в 09:00
30 мар в 09:00
2660 ₽
2800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Скидки»
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