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1 чел. По популярности На автобусе 3.5 часа 5% Групповая до 20 чел. Из Сухума - в Черниговку Отдохнуть в живописном каньоне и зарядиться энергией природы Начало: У места вашего проживания Расписание: ежедневно в 14:15 1235 ₽ 1300 ₽ за человека На автобусе 8 часов 10% Групповая до 20 чел. Из Сухума - к красавице Рице Путешествие из Сухума к озеру Рица обещает захватывающие виды и увлекательные истории. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя чудеса Абхазии Начало: У места вашего проживания Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 1755 ₽ 1950 ₽ за человека На машине 6.5 часов 5% Мини-группа до 8 чел. К водопадам и заброшенным городам из Сухума Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое Начало: В месте вашего проживания Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00 2660 ₽ 2800 ₽ за человека Другие экскурсии Сухума

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Скидки»

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