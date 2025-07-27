Найдено 3 экскурсии в категории « Ольгинский водопад » в Сухуме, цены от 12 850 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Восточные красоты Абхазии - из Сухума Увидеть ущелье Черниговка, насладиться красотой водопадов и искупаться в термальных источниках Начало: У вашего отеля 12 850 ₽ за всё до 6 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Ольгинские водопады и Кындыг Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг 14 900 ₽ за всё до 7 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 7 чел. К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита 15 000 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Сухума

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Ольгинский водопад»

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