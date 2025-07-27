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Ольгинский водопад – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Ольгинский водопад» в Сухуме, цены от 12 850 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Восточные красоты Абхазии - из Сухума
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Восточные красоты Абхазии - из Сухума
Увидеть ущелье Черниговка, насладиться красотой водопадов и искупаться в термальных источниках
Начало: У вашего отеля
12 850 ₽ за всё до 6 чел.
Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ольгинские водопады и Кындыг
Путешествие вглубь Абхазии: прогулка по ущелью Черниговка, купание у Ольгинских водопадов и отдых в горячих источниках Кындыг
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
14 900 ₽ за всё до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии
Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
Завтра в 10:00
29 июл в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Ольгинский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Восточные красоты Абхазии - из Сухума
  2. Ольгинские водопады, Черниговка и термальный источник Кындыг - из Сухума
  3. К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Ущелье Черниговка
  6. Термальные источники Кындыг
  7. Гегский водопад
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Гора Мамдзышха
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Ольгинский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 12 850 до 15 000.
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