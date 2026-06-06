Это не просто экскурсия, а погружение в атмосферу тишины и духовности. Представьте: вы стоите у стен древнего монастыря, где покоятся великие святые. Воздух здесь пропитан спокойствием и какой-то особой энергией.
А потом — целебные источники и такая красота, что дух захватывает! Зелёные холмы, густые леса и чистый воздух… Это места, которые трогают до глубины души.
А потом — целебные источники и такая красота, что дух захватывает! Зелёные холмы, густые леса и чистый воздух… Это места, которые трогают до глубины души.
Описание экскурсии
- Святыни и история. Мы посетим знаменитый Каманский монастырь — место упокоения святого Иоанна Златоуста и святого Василиска. Вы узнаете о богатой истории этих мест, их значении для православного мира и сможете ощутить их умиротворяющую атмосферу.
- Чудотворные источники. Вы сможете окунуться в воды святых источников, которые, по преданию, обладают целебными свойствами.
- Величественная природа. Каманы расположены в живописной долине, окружённой густыми лесами и горными склонами. Мы прогуляемся по окрестностям, насладимся чистым воздухом и захватывающими видами.
- Местные легенды. Узнаете о тайнах и преданиях, которые окутывают эти древние земли, и почувствуете их особую атмосферу.
- Храм Иоанна Златоуста.
- Каменный саркофаг Иоанна Златоуста.
- Купание в святом источнике.
- Храм святого Василиска.
- Могила святого Василиска.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе.
- С вами будет гид из нашей команды.
во вторник, четверг и воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет (от 6 до 12 лет) из Нового Афона
|1300 ₽
|Взрослый билет (12+) из Нового Афона
|1500 ₽
|Взрослый билет из Сухума (12+)
|1100 ₽
|Детский билет из Сухума (от 6 до 12 лет)
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.
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