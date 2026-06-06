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Каманы - духовное сердце Абхазии

Отправиться из Сухума в древний монастырь и к святым источникам
Это не просто экскурсия, а погружение в атмосферу тишины и духовности. Представьте: вы стоите у стен древнего монастыря, где покоятся великие святые. Воздух здесь пропитан спокойствием и какой-то особой энергией.

А потом — целебные источники и такая красота, что дух захватывает! Зелёные холмы, густые леса и чистый воздух… Это места, которые трогают до глубины души.
Каманы - духовное сердце Абхазии
Каманы - духовное сердце Абхазии
Каманы - духовное сердце Абхазии

Описание экскурсии

  • Святыни и история. Мы посетим знаменитый Каманский монастырь — место упокоения святого Иоанна Златоуста и святого Василиска. Вы узнаете о богатой истории этих мест, их значении для православного мира и сможете ощутить их умиротворяющую атмосферу.
  • Чудотворные источники. Вы сможете окунуться в воды святых источников, которые, по преданию, обладают целебными свойствами.
  • Величественная природа. Каманы расположены в живописной долине, окружённой густыми лесами и горными склонами. Мы прогуляемся по окрестностям, насладимся чистым воздухом и захватывающими видами.
  • Местные легенды. Узнаете о тайнах и преданиях, которые окутывают эти древние земли, и почувствуете их особую атмосферу.
  • Храм Иоанна Златоуста.
  • Каменный саркофаг Иоанна Златоуста.
  • Купание в святом источнике.
  • Храм святого Василиска.
  • Могила святого Василиска.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе.
  • С вами будет гид из нашей команды.

во вторник, четверг и воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский билет (от 6 до 12 лет) из Нового Афона1300 ₽
Взрослый билет (12+) из Нового Афона1500 ₽
Взрослый билет из Сухума (12+)1100 ₽
Детский билет из Сухума (от 6 до 12 лет)1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

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