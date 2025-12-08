Готовы к самому насыщенному дню в Абхазии? Впереди более 10 локаций — от шумных водопадов до высокогорных перевалов.
Мы поднимемся по бездорожью к Гегскому водопаду, проедем через Юпшарские ворота, насладимся умиротворяющей атмосферой озера Рица и наберём воды из горного источника. Завершим день на перевале Пыв — почти в облаках.
Мы поднимемся по бездорожью к Гегскому водопаду, проедем через Юпшарские ворота, насладимся умиротворяющей атмосферой озера Рица и наберём воды из горного источника. Завершим день на перевале Пыв — почти в облаках.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Сухума
8:20 — водопад Девичьи Слёзы
8:30 — подвесной мост
- прогулка над рекой Бзыбь
- по желанию — катание на зиплайне
8:50 — Голубое озеро
9:30 — Гегский водопад (70 м)
Внедорожный подъём к водопаду и возвращение.
10:30 — Юпшарский каньон
- водопад Мужские Слёзы
- самое узкое место маршрута — Юпшарские ворота
11:10 — Чабгарский карниз
Обзорная площадка на высоте 800 м.
11:20 — озеро Рица
- отдых на берегу и прогулки по набережной
- по желанию — катание на катамаранах или лодках
14:00 — долина Ауадхара и минеральные источники
- два источника: один — для питья, второй — для наружного применения
- отдых, катание на качелях
15:00 — перевал Пыв (Анчхо) — 2030 м над уровнем моря
- финальная и самая высокая точка маршрута
- панорамные виды на долины Ауадхара и Псху
16:00 — отправление в Сухум
19:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Поедем на УАЗ с открытым верхом. При плохой погоде крыша закрывается
- Отдельно оплачивается: экосбор в нацпарке — 700 ₽, зиплайн и катание на катамаране по озеру Рица — по желанию
- Гид оставляет за собой право менять локации местами — исходя из загруженности дороги
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 33 туристов
Я коренной житель Абхазии, очень люблю ездить по труднодоступным локациям и знакомиться с прекрасными местами нашего райского уголка, проводить интересные и весёлые выезды на природу с ночёвками и пикниками. Присоединяйтесь!
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
13 дек в 08:30
20 дек в 08:30
от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Красоты Рицы - из Сухума
Откройте для себя озеро Рица и его окрестности: живописные ущелья, водопады и легенды Абхазии ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: В Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
1500 ₽ за человека