Озеро Рица, Гегский водопад и перевал Пыв - один день в сердце Абхазии

Большое путешествие по стране души - из Сухума
Готовы к самому насыщенному дню в Абхазии? Впереди более 10 локаций — от шумных водопадов до высокогорных перевалов.

Мы поднимемся по бездорожью к Гегскому водопаду, проедем через Юпшарские ворота, насладимся умиротворяющей атмосферой озера Рица и наберём воды из горного источника. Завершим день на перевале Пыв — почти в облаках.
Озеро Рица, Гегский водопад и перевал Пыв - один день в сердце Абхазии© Сергей
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Сухума

8:20 — водопад Девичьи Слёзы

8:30 — подвесной мост

  • прогулка над рекой Бзыбь
  • по желанию — катание на зиплайне

8:50 — Голубое озеро

9:30 — Гегский водопад (70 м)

Внедорожный подъём к водопаду и возвращение.

10:30 — Юпшарский каньон

  • водопад Мужские Слёзы
  • самое узкое место маршрута — Юпшарские ворота

11:10 — Чабгарский карниз

Обзорная площадка на высоте 800 м.

11:20 — озеро Рица

  • отдых на берегу и прогулки по набережной
  • по желанию — катание на катамаранах или лодках

14:00 — долина Ауадхара и минеральные источники

  • два источника: один — для питья, второй — для наружного применения
  • отдых, катание на качелях

15:00 — перевал Пыв (Анчхо) — 2030 м над уровнем моря

  • финальная и самая высокая точка маршрута
  • панорамные виды на долины Ауадхара и Псху

16:00 — отправление в Сухум

19:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поедем на УАЗ с открытым верхом. При плохой погоде крыша закрывается
  • Отдельно оплачивается: экосбор в нацпарке — 700 ₽, зиплайн и катание на катамаране по озеру Рица — по желанию
  • Гид оставляет за собой право менять локации местами — исходя из загруженности дороги
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 33 туристов
Я коренной житель Абхазии, очень люблю ездить по труднодоступным локациям и знакомиться с прекрасными местами нашего райского уголка, проводить интересные и весёлые выезды на природу с ночёвками и пикниками. Присоединяйтесь!

