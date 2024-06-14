Экскурсии на Гегский водопад из Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Гегский водопад» в Сухуме, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
15 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья»
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
77 отзывов
8 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«Гегский водопад – самый мощный и красивейший водопад Абхазии»
18 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 4 чел.
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
Начало: Забираем по вашему адресу
Расписание: Вторник, суббота в 10:00
13 июля в 10:00
16 июля в 10:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    14 июня 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Экскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! Еще один день в копилку волшебных, спасибо!
    Экскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! ЕщеЭкскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! ЕщеЭкскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! ЕщеЭкскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! ЕщеЭкскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! ЕщеЭкскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! ЕщеЭкскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! ЕщеЭкскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! Еще
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
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    Рице,тот не был в Абхазии, поэтому выбрав гида Данила(сначала по отзывам)я не ошиблась ни разу!!! Настолько было комфортно,душевно и познавательно,мы остались под большим впечатлением не только от водопада,гор,скал,озер,но и от Данила!!!Гуляли сколько хотели по красивым местам,фотографировались и никакого тайминга нам Данил не давал,говорил -гуляйте сколько надо,не торопитесь. Крутоооо!!!!Наша экскурсия по времени должна была быть 8 часов,а получилась 12!!!!!И ни копейки больше он не взял с нас. Ну,вот есть такие люди и они живут в Абхазии. Спасибо,что показал нам рай на Земле!!!Рассказал о местной кухне,традициях,обычаях,политике,грузино-абхазский конфликт тоже имел место для обсуждения,смеялись в машине и постоянно были в диалоге!Здоровья и всех благ Данилу и команде Трипстер 👌👌👌👌👍👍👍👍👍

    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
  • М
    Маргарита
    8 сентября 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Невероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
  • К
    Карина
    22 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Все очень понравилось. Поездка замечательная, отличный экскурсовод, посмотрели много мест, включая Гегский водопад, Альпийские луга, Рицу и многое другое. Увидели все, что было запланировано. Экскурсоводу отдельное спасибо, все показал, все рассказал, был вежлив и приветлив.
  • Л
    Лариса
    21 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Природа в Абхазии - шикарна. Немного расстроили альпийские луга, но это потому что оказывается не сезон для них, много пожухлой
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    травы от солнышка. Хотелось бы отметить водителя Нарсоу. Виртуоз в своем деле. Ездит быстро, но аккуратно. Не пожалели, что съездили. Увидели очень много красоты 🤩

  • О
    Ольга
    31 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
  • М
    Марина
    30 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
  • А
    Анна
    23 мая 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Большой спасибо Раулю за организацию поездки! Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
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    этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но обратите внимание, что к Рице точно стоит добавить Гегский водопад (особенно – фанатам Шерлока Холмса, именно там снимали его поединок с Мориарти), а для этого нужен специальный транспорт. А что касается нашей поездки: организация – прекрасная, все четко, вовремя, наш гид Руслан спланировал посещение Новоафонской пещеры, Анакопийской крепости и других достопримечательностей так, чтобы мы все успели, и учел все наши пожелания (что обычно непросто:)). Было тепло, душевно, интересно и уже хочется снова куда-то поехать! Ребята, вы лучшие!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гегский водопад»

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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июле 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Гегский водопад" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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