1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья»
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«Гегский водопад – самый мощный и красивейший водопад Абхазии»
18 июля в 08:30
20 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
Начало: Забираем по вашему адресу
Расписание: Вторник, суббота в 10:00
13 июля в 10:00
16 июля в 10:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья14 июня 2024Экскурсия восторг! Данил отличный организатор, интересный гид и просто прекрасный человек с классным чувством юмора! Еще один день в копилку волшебных, спасибо!
- ЕЕлена11 мая 2024Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
- ЕЕлена28 апреля 2024Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
- ММаргарита8 сентября 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турНевероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
- ККарина22 августа 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турВсе очень понравилось. Поездка замечательная, отличный экскурсовод, посмотрели много мест, включая Гегский водопад, Альпийские луга, Рицу и многое другое. Увидели все, что было запланировано. Экскурсоводу отдельное спасибо, все показал, все рассказал, был вежлив и приветлив.
- ЛЛариса21 августа 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турПрирода в Абхазии - шикарна. Немного расстроили альпийские луга, но это потому что оказывается не сезон для них, много пожухлой
- ООльга31 июля 2023Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
- ММарина30 июля 2023Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
- ААнна23 мая 2023Большой спасибо Раулю за организацию поездки! Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гегский водопад»
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