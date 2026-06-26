Река Гумиста — одна из самых чистых и своенравных в Абхазии. Мы проедем вдоль русла через святое село и реликтовый лес, заставший динозавров. В гуще зарослей отыщем Шубарский водопад, где редко бывают гости.
Вы загадаете желание у «девичьих кос», если захотите — умоетесь водой, которая, по поверью, дарит силу и здоровье. И, конечно, отдохнёте в окружении нетронутых пейзажей.
Вы загадаете желание у «девичьих кос», если захотите — умоетесь водой, которая, по поверью, дарит силу и здоровье. И, конечно, отдохнёте в окружении нетронутых пейзажей.
Описание экскурсии
Смотровая площадка (20 мин)
Проедем через святое место — село Каманы, связанное с важными христианскими фигурами. Побеседуем о суровом характере реки Гумиста под чашечку кофе. Вспомним трагические и одновременно героические для этой земли 1992 и 1993 годы. Если захотите, можете искупаться.
Колхидский лес (20 мин)
Погуляем в субтропических зарослях самшита, бука, пихты, рододендрона. Здесь много эндемиков и реликтов — некоторые растения застали ещё динозавров!
Шубарский водопад (1,5 ч)
Пройдём по навесному мосту и доберёмся к каскаду высотой с 10-этажный дом. Обсудим легенду о водопаде.
Берег реки Гумиста (1 ч)
Отдохнём у воды. Если будет желание, организуем пикник на свежем воздухе.
Организационные детали
- Едем на внедорожнике Toyota Hilux Surf
- В стоимость включён ароматный кофе на костре. Пикник — по предварительной договорённости, за доплату
- Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваш гид в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и живу в Сухуме. Безумно люблю путешествовать с людьми и делиться рассказами о нашей красивой республике! Работаю в туризме более 15 лет. У меня есть команда профессиональных гидов, которые также красиво, чётко и внятно всё расскажут, комфортно и мягко довезут до желаемого места!
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