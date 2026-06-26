Река Гумиста — одна из самых чистых и своенравных в Абхазии. Мы проедем вдоль русла через святое село и реликтовый лес, заставший динозавров. В гуще зарослей отыщем Шубарский водопад, где редко бывают гости. Вы загадаете желание у «девичьих кос», если захотите — умоетесь водой, которая, по поверью, дарит силу и здоровье. И, конечно, отдохнёте в окружении нетронутых пейзажей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 800 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сухуме

Описание экскурсии

Смотровая площадка (20 мин)

Проедем через святое место — село Каманы, связанное с важными христианскими фигурами. Побеседуем о суровом характере реки Гумиста под чашечку кофе. Вспомним трагические и одновременно героические для этой земли 1992 и 1993 годы. Если захотите, можете искупаться.

Колхидский лес (20 мин)

Погуляем в субтропических зарослях самшита, бука, пихты, рододендрона. Здесь много эндемиков и реликтов — некоторые растения застали ещё динозавров!

Шубарский водопад (1,5 ч)

Пройдём по навесному мосту и доберёмся к каскаду высотой с 10-этажный дом. Обсудим легенду о водопаде.

Берег реки Гумиста (1 ч)

Отдохнём у воды. Если будет желание, организуем пикник на свежем воздухе.

Организационные детали