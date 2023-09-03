Групповая экскурсия на Кындыгский термальный источник из Сухума
Приглашаем вас в поездку на Кындыгский горячий источник, где вы сможете отдохнуть душой и телом.
Оздоровительная программа экскурсии включает природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике.
Оздоровительная программа экскурсии включает природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Термальный источник Кындыг
- Эвкалиптовая роща
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:Кындыг — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Его температура около 100 градусов, но пока вода идет по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы непременно почувствуете прилив сил и бодрости, они оказывают лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Входной билет на источник (взрослый/300 рублей, детский/200 рублей)
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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