Термальный источник Кындыг

Групповая экскурсия на Кындыгский термальный источник из Сухума

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2 отзыва
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Приглашаем вас в поездку на Кындыгский горячий источник, где вы сможете отдохнуть душой и телом.

Оздоровительная программа экскурсии включает природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике.
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Термальный источник Кындыг
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Термальный источник Кындыг
  • Эвкалиптовая роща
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

Кындыг — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Его температура около 100 градусов, но пока вода идет по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы непременно почувствуете прилив сил и бодрости, они оказывают лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка
Что не входит
  • Входной билет на источник (взрослый/300 рублей, детский/200 рублей)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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