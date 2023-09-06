Ущелье Черниговка и термальный источник Кындыг: групповая экскурсия из Сухума
Приглашаем вас в однодневное путешествие по необычным и притягательным местам Абхазии.
Вы побываете в живописном ущелье Черниговка, которое адаптировано для комфортного отдыха туристов и посетите термальный источник Кындыг, где вас ждет расслабляющая рекреационная программа.
Вы побываете в живописном ущелье Черниговка, которое адаптировано для комфортного отдыха туристов и посетите термальный источник Кындыг, где вас ждет расслабляющая рекреационная программа.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Термальный источник Кындыг
- Эвкалиптовая роща
- Живописное ущелье Черниговка со множеством водопадов
- Мархяулский минеральный источник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ущелье Черниговка
Ущелье находится вблизи одноименного поселка Черниговка, оно облагорожено и абсолютно безопасно для прогулки, представляет собой русло бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Камни здесь местами голые, местами поросли мхом. На берегах растет пышная субтропическая зелень. Местами речные пороги превращаются в небольшие водопады.
У вас будет возможность полюбоваться диковинным ущельем со множеством водопадов, сделать необычные фотографии, вкусить воды из минерального источника «Мархеул» и, по желанию, отведать национальные блюда.
Термальный источник
Кындыг — настоящая природная здравница для детей и взрослых, место силы, здоровья, успокоения духа. Его температура около 100 градусов, но пока вода идет по специальным желобам, остывает до 45. Искупавшись в этих водах, вы непременно почувствуете прилив сил и бодрости, они оказывают лечебное действие на опорно-двигательную, кожную, кровеносную и нервную системы.
Оздоровительная программа на источнике включает природный гидромассаж, грязевые ванные, душ «Шарко» и купание в гейзеровом сероводородном источнике.
По средам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Экологический сбор в ущелье (взрослый/250 рублей детский/ (100 рублей)
- Входной билет на термальный источник (взрослый/300 рублей, детский/ 200 рублей)
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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